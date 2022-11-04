医疗保健新闻：按产品类型、应用、规模、份额划分的重症监护设备市场，到 2029 年的复合年增长率为 7.80%

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

Data Bridge Market Research 最近发布了一份题为“重症监护设备市场”的报告，该报告对关键增长战略、驱动因素、机会、关键部分、波特五力分析和竞争格局进行了广泛的分析。

DBMR 团队有能力在每个战略方面为客户服务，包括产品开发、应用程序建模、探索利基增长机会和新市场。国际重症监护设备市场报告的目的是根据应用和不同地理区域对医疗保健行业及其影响进行详细分析，从战略上分析增长趋势和未来前景。该市场分析对各个细分市场进行了检查，这些细分市场在估计的预测框架内见证了最快的发展。一份包罗万象的重症监护设备市场业务报告有助于识别重要市场使用的最新改进、份额和系统。

重症监护设备包括用于患者重症监护的大量设备。2021 年全球重症监护设备市场价值 47.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 90.7 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 7.80%。

获取重症监护设备市场的免费 PDF 样本手册： https ://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-critical-care-equipment-market

在创伤中心或重症监护病房为面临危及生命的情况的患者提供重症监护。这些患者需要持续监测和全面护理。重症监护室使用的主要重症监护设备是疼痛管理设备、紧急复苏设备和患者监护设备等。

重症监护是指为面临危及生命的情况的患者提供的专门护理。这种类型的护理是为需要持续监测和全面护理的患者提供的。心血管疾病的增加正在加速重症监护设备市场的增长。

全球重症监护设备市场范围和市场规模

重症监护设备市场根据产品类型、监测类型、患者、应用、最终用户、分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

病人监护仪

睡眠呼吸暂停设备

除颤器

麻醉机

呼吸机

输液泵

血液加热器

根据产品类型，重症监护设备市场分为患者监护仪、睡眠呼吸暂停设备、除颤器、麻醉机、呼吸机、输液泵和血液加温器。

监控

血流动力学监测

生命体征监测

神经系统监测

脑功能监测

根据监测类型，重症监护设备市场分为血流动力学监测、生命体征监测、神经系统监测和脑功能监测。

病人

成人

老年病学

儿科

新生儿

根据患者，重症监护设备市场分为成人、老年人、儿科和新生儿。

应用

手术

冠状动脉成形术

心房颤动

急性冠状动脉综合征

肺

栓塞

深静脉血栓形成

血液透析

根据应用，重症监护设备市场分为手术、冠状动脉成形术、心房颤动、急性冠状动脉综合征、肺、栓塞和深静脉血栓形成、血液透析。

最终用户

医院

门诊手术中心

诊所

家庭护理设置

创伤中心

根据最终用户，重症监护设备市场分为医院、门诊手术中心、诊所、家庭护理机构和创伤中心。

分销渠道

直接招标

经销商

投标

根据分销渠道，重症监护设备市场分为直接招标、分销商和招标。

访问完整报告： https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-critical-care-equipment-market

在重症监护设备市场运营的一些主要参与者包括 Koninklijke Philips NV（荷兰）、通用电气（美国）、Integra Life Sciences Corporation（美国）、Edwards Lifesciences Corporation（美国）、Getinge AB（瑞典）、HEYER Medical AG （德国）、B. Braun Melsungen AG（德国）、Drägerwerk AG and Co. KGaA（德国）、Medtronic（爱尔兰）、Fresenius SE and Co. KGaA（德国）、Smiths Medical, Inc.（美国）、NIHON KOHDEN CORPORATION . （日本）、MAQUET Holding BV and Co. KG（德国）、永旺医疗（中国）、深圳迈瑞生物医疗电子有限公司（中国）、旭化成株式会社。（日本）、Fisher and Paykel Healthcare Limited（新西兰）、Löwenstein Medical UK Ltd.（英国）、Hamilton Medical（瑞士）、Baxter（美国）等。

重症监护设备市场动态

驱动程序

道路交通事故

全球道路交通事故数量的增加是推动重症监护设备市场增长的主要因素之一。众所周知，道路交通事故是全球第 9 大死因。

心血管疾病 (CVDs) 的患病率

心血管疾病 (CVD) 的增加，包括充血性心力衰竭、冠状动脉疾病、心脏骤停和中风等，加速了市场增长。

老年人口

超过 60 年的庞大人口群体的存在将有助于扩大重症监护设备市场，因为它们的免疫水平较低。老年人群容易出现心脏问题、脊髓损伤、神经系统疾病和癌症。

医疗旅游

由于医疗基础设施的发展和先进的报销政策，医疗旅游正在增长。

机会

此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，为患有危重病的患者开发的现代医疗设施为市场参与者提供了盈利机会。

限制/挑战

另一方面，重症监护设备的更高成本预计将阻碍市场增长。此外，预计更便宜的重症监护设备制造商的存在将在 2022-2029 年的预测期内挑战重症监护设备市场。

这份重症监护设备市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关重症监护设备市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对重症监护设备市场的影响

COVID-19 对重症监护设备市场产生了影响。在大流行期间见证了患者寻求帮助的数量增加。在大流行期间，来自农村地区的求助呼声也有所增加，因为在此期间农村地区也遭受重创。因此，医院急救服务在初期和随后的浪潮中都遭受了挫折。

最近的发展

美敦力在 2020 年 4 月将其高性能呼吸机的产量提高了 40%。该公司正在与第三方合作，探索其他非传统机制来升级呼吸机的生产。

索取完整目录： https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-critical-care-equipment-market

重症监护设备市场区域分析/见解

分析了重症监护设备市场，并按国家、产品类型、监测类型、患者、应用程序、最终用户、分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

重症监护设备市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于支持性的政府法规和该地区的快速投资，北美在重症监护设备市场占据主导地位。

由于先进的医疗基础设施和该地区老年人口的快速增长，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透

重症监护设备市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗保健支出增长、重症监护设备市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术影响以及医疗保健监管情景的变化以及他们对重症监护设备市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

本市场研究报告中涵盖的关键点：

市场规模

市场 新销售量

市场替代销售量 由品牌

引入的基础市场 市场程序量 市场产品价格分析 市场 医疗保健结果 市场 护理成本分析 管理框架和变更 成本和报销分析

探索 DBMR 对医疗保健领域的全面覆盖：

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cluster-headache-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-coal-workers-pneumoconiosis-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glaucoma-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-tularemia-marke

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-xerosis-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-clinical-trials-market

关于数据桥市场研究：

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge Market Research 将自己定位为一家具有无与伦比的弹性水平和综合方法的非常规和新时代的市场研究和咨询公司。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。Data Bridge 是 2015 年在浦那制定和构建的纯粹智慧和经验的产物。

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名在不同行业工作的分析师。我们已经为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5000 多个客户的网络。Data Bridge 擅长创造满意的客户，他们认为我们的服务并相信我们的辛勤工作。我们对我们辉煌的 99.9 % 客户满意率感到满意。

联系我们：-

Data Bridge 市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件：-corporatesales@databridgemarketresearch.com