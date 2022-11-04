医疗保健新闻：到2029年，神经修复生物材料市场预计将达到219.9亿美元，复合年增长率为14.50%

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

Data Bridge Market research 发布的“神经修复生物材料市场”综合行业研究包括报告中分析的增长分析、区域营销、挑战、机遇和驱动因素。

众所周知，神经很脆弱，很容易受损，并且可能会干扰大脑与器官和肌肉交流的能力。2021 年全球神经修复生物材料市场价值 74.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 219.9 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 14.50%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

神经修复生物材料市场调查文件对各个细分市场进行了检查，这些细分市场在估计的预测框架内见证了最快的发展。在这份市场报告中，统计数据以图形格式表示，以便清楚地了解事实和数据。该报告还包括从 SWOT 分析得出的所有市场驱动因素和限制因素，同时还给出了 2020 年历史年、2021 年基准年和 2022-2029 年预测期的所有复合年增长率预测。通过使用经过验证的工具和技术，已经生成了最好的神经修复生物材料市场研究报告，该报告提供了创造性的想法，使产品在竞争激烈的市场中更加有效和令人印象深刻。

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神经修复和再生产品包括神经刺激、神经调节装置和生物材料。这些神经修复生物材料用于治疗神经退行性疾病的创伤，例如帕金森病、多发性硬化症、阿尔茨海默病、肌萎缩性侧索硬化症和多系统萎缩等。

神经修复生物材料市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序：

神经损伤的发生率

神经损伤数量的增加是推动神经修复生物材料市场增长的主要因素之一。

老年人口

老年人口的增加加速了市场的增长，因为老年人口更容易出现神经系统和流行病。

政府支持

政府在资金和投资方面对神经系统疾病研究的支持激增，进一步影响了市场。

机会

此外，神经病学研究在 2022 年至 2029 年的预测期内为市场参与者提供了盈利机会。此外，干细胞治疗在神经修复和再生方面的潜力将进一步扩大市场。

限制/挑战

另一方面，对产品批准的严格监管要求和治疗大神经间隙的困难预计将阻碍市场增长。此外，药物疗法优于神经修复和再生产品以及对产品召回的担忧预计将在 2022-2029 年挑战神经修复生物材料市场。

这份神经修复生物材料市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关神经修复生物材料市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对神经修复生物材料市场的影响

COVID-19 的爆发对神经修复生物材料市场产生了不同的影响。在大流行期间，主要医疗程序被拒绝，以防止传播冠状病毒的风险。在大流行期间，主要医疗程序被拒绝，以防止传播冠状病毒的风险。但是，由于放宽了限制，预计在 COVID 后进行神经修复程序。

最近的发展

美敦力公司的 InterStim ™微型神经刺激器和 InterStim ™ SureScan ™ MRI 引线于 2020 年 1 月获得 CE 标志。这些技术在欧洲明确用于商业销售和临床使用，并提供全身 MRI 扫描合格和适合生活方式的选择。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-nerve-repair-biomaterials-market

全球神经修复生物材料市场范围和市场规模

神经修复生物材料市场根据产品和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

神经刺激

神经调节装置

根据产品，神经修复生物材料市场分为神经刺激和神经调节装置。神经刺激和神经调节装置进一步细分为内部神经刺激装置、外部神经刺激装置、生物材料。内部神经刺激装置进一步细分为脊髓刺激、深部脑刺激、迷走神经刺激、骶神经刺激、胃电刺激。外部神经刺激装置进一步细分为 TENS、TMS、RES。生物材料进一步细分为神经导管和神经包裹。

应用

神经刺激和神经调节应用

直接神经修复或神经修补术

神经移植

干细胞疗法

根据应用，神经修复生物材料市场细分为神经刺激和神经调节应用、直接神经修复或神经修补术、神经移植、干细胞治疗。神经刺激和神经调节应用进一步细分为内部神经刺激和神经调节应用以及外部神经刺激和神经调节应用。直接神经修复或神经修补术进一步细分为神经外修复、神经周围修复、组束状修复。神经移植进一步细分为自体移植、同种异体移植和异种移植。

神经修复生物材料市场区域分析/见解

分析了神经修复生物材料市场，并按上述国家、产品和应用提供了市场规模洞察力和趋势。

神经修复生物材料市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于发达的医疗保健行业和该地区领先的医疗诊断制造商的存在，北美在神经修复生物材料市场占据主导地位。

由于该地区患有慢性病的患者人数增加，预计亚太地区（APAC）将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

神经修复生物材料市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、神经修复生物材料市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化以及它们对神经修复生物材料市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

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神经修复生物材料市场的一些主要参与者是

史赛克（美国）

Collagen Matrix, Inc.（美国）

Axogen 公司。（我们）

Checkpoint Surgical, Inc.（美国）

Polyganics（荷兰）

Synovis Micro Companies Alliance, Inc.（美国）

美敦力公司 （我们）

波士顿科学（美国）

雅培（美国）

LivaNova PLC（英国）

Cyber​​onics, Inc.（美国）

纽威克特拉。（我们）

OrthoMed, Inc.（美国）

AxoGen, Inc.（美国）

Baxter International, Inc.（美国）

Integra LifeSciences（美国）

NeuroPace, Inc.（美国）

Soterix Medical, Inc.（美国）

Nevro 公司（美国）

Synapse Biomedical, Inc.（美国）

KeriMedical（瑞士）

BioWave 公司（美国）

NeuroSigma（美国）

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及对市场规模的预测。这些预测是使用经过验证的研究方法计算得出的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵的深入市场分析。此外，报告中还重点介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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