医疗保健新闻：按技术、规模、份额、应用划分的外科导航系统和软件市场，预计到 2029 年将达到 8.7637 亿美元

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

数据桥市场研究有一项新发布的扩展研究，题为“手术导航系统和软件市场”，它保证您将比您的竞争对手更了解情况。本研究通过其全面的市场洞察力和分析提供了更广阔的市场视角，有助于在市场上生存和取得成功。这份对讲设备报告介绍了该行业的完整概述，该报告考虑了产品定义、市场细分和现有零售商格局的各个方面。

Data Bridge Market Research 分析，预计手术导航系统软件市场 在预测期内将以 5.2% 的复合年增长率增长，并希望在预测期结束时达到 8.7637 亿的估计价值。由于老年人口的增加、外科导航技术在微创手术方法中的应用加速以及脑血管疾病、中风和阿尔茨海默氏症等慢性病的广泛流行，外科导航系统软件行业预计将快速增长.

重要的手术导航系统和软件市场报告是根据行业专家的详细市场分析编写的。通过考虑人们的生活、思考和消费方式，DBMR 团队决定使用技术、采用的收购策略以及建立和维护品牌形象所需的事情。市场报告是行业的一个窗口，它解释了市场定义、分类、应用、参与和市场趋势是什么。一流的手术导航系统和软件市场研究文件提供了有关当前和即将到来的机会的见解，以阐明未来的市场投资。

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手术导航系统软件市场分析和规模

近年来，随着手术导航系统软件的推出，外科医生可以提前规划手术过程，并执行更准确的手术。该技术可以根据每个患者的独特解剖结构定制程序。医生必须执行实际的手术，但手术导航系统软件系统会根据预定方法引导外科医生的工具，以将植入物安全准确地放置在准确的预先计划位置。这些动作由机器人复制，允许外科医生直接控制手术，同时保持远程。

手术导航是使用计算机辅助图像引导手术。手术导航软件可帮助外科医生精确定位特定目标部位，并在手术过程中跟踪、分析和监控用于控制患者解剖区域的手术器械。

手术导航系统软件市场动态

驱动程序

微创手术越来越受欢迎

对远程手术首选的微创手术 (MIS) 的日益偏好正在推动全球手术导航系统软件市场的发展。这是因为微创手术与传统手术相比，由于出血少和切口少，疼痛感更小。MIS 可以在远程机器人的协助下进行。这一因素正在推动全球外科导航系统软件市场向前发展。

机器人健康技术的采用率上升

对新技术和先进技术开发的投资激增、机器人技术的普及、对微创手术相关益处的认识不断提高、外科手术数量的增加以及医院购买力的扩大，这些都是将在预测期内推动手术导航系统软件市场的增长。另一方面，来自新兴经济体的应用增加将为脊柱手术机器人市场在预测期内的增长创造新的和充足的机会。

机器人辅助手术的 优势

在全球范围内，微创手术 (MIS) 的需求正在增加，因为这些手术带来的好处包括更小的切口、更少的切口、更少的疤痕、更少的疼痛、更高的安全性、更短的恢复期和显着的成本节约。机器人微创手术通过提供更高的准确性、可重复性、控制和效率来增强这些优势。

政府对医疗保健互操作性的投资

联邦政府为推动采用这些解决方案而增加的资金进一步影响了市场。

此外，医疗保健支出的激增、医疗保健基础设施的进步以及对扩大护理服务的高需求对外科导航系统软件市场产生了积极影响。

机会

门诊手术中心 (ASC) 是独立的医疗设施，专门从事不需要住院的手术、诊断和预防程序。ASC 的成本效益为政府、第三方付款人和患者节省了资金，因为这些设施提供的护理地点比医院门诊部的成本更低。

限制/挑战

另一方面，医疗机器人成本的上涨，以及熟练和训练有素的专业人员的稀缺，将成为预测期内外科导航系统软件市场增长的市场制约因素。

这份手术导航系统软件市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化在市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新方面。要获得有关手术导航系统软件市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

查看详细报告@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-navigation-systems-software-market

COVID-19 对手术导航系统软件市场的影响

由于 COVID-19 大流行，与 2019 年相比，2020 年外科导航系统软件的采用率将显着下降。这可归因于外科手术的减少以及制造设施的劳动力短缺。此外，全球主要市场的封锁和关闭对供应链产生了负面影响，限制了 2020 年外科导航系统软件的制造。

最近的发展

Stryker 于 2021 年收购了 OrthoSensor 及其 Verasense 术中传感器技术，以增强这家正畸巨头的 Mako 机器人。

TransEnterix 的智能手术单元于 2021 年获得 CE 标志批准，该单元增加了基于 AI 的功能，并在 TransEnterix 的 Senhance 机器人手术系统上实现了机器视觉功能。

2021 年 2 月，美敦力收购了 Digital Surgery，这是一家专门从事数字教育、数据分析和培训的私营外科 AI 公司。随着新机器人 Hugo 的加入，美敦力希望通过此次收购加强其机器人辅助手术平台并扩大其机器人系统产品组合。

全球手术导航系统软件市场范围

手术导航系统软件市场根据技术、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

技术

光学的

电磁

杂交种

手术导航系统和软件市场的技术部分分为光学、电磁 (EM) 和混合技术。

应用

神经外科

骨科

耳鼻喉科

脊柱和牙科

根据应用，手术导航系统和软件市场细分为神经外科、骨科、耳鼻喉科、脊柱和牙科。骨科又进一步细分为按类型分类的骨科和按程序划分的骨科。按参考类型的骨科已进一步细分为无图像、基于透视和基于 CT 的。骨科手术进一步细分为膝关节置换术和髋关节置换术。

最终用户

医院

临床实践

门诊设置

在最终用户的基础上，手术导航系统和软件市场被细分为医院和医生实践和门诊设置。

手术导航系统软件市场区域分析/见解

如上所述，分析了手术导航系统软件市场，并按国家技术、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

手术导航系统软件市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿联酋, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于耳鼻喉科疾病的高发病率、快速的技术进步以及政府监管审批的增加，北美地区引领着手术导航系统和软件市场。由于老年人口的增加、庞大的患者人数以及各种慢性病和疾病的患病率增加，预计亚太地区将在 2021 年至 2028 年的预测期内以显着的增长率扩张。Q

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

手术导航系统软件市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、手术导航系统软件市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管的变化情景及其对手术导航系统软件市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

提供完整报告（包括完整的 TOC、表格和数字、图表以及图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-surgical-navigation-systems-software-market

在手术导航系统软件市场上运营的一些主要参与者是

诺华公司（瑞士）

丹纳赫（美国）

拓普康公司（日本）

卡尔蔡司公司（德国）

Hagg-Streit Surgical GMBH (MÖLLER-WEDEL GMBH)（德国）

Accu-Scope Inc.（美国）

奥泰（五洲）有限公司 (中国)

Arri Medical（Arri 集团）（德国）

Karl Kaps GmbH & Co. Kg（德国）

高木精工株式会社（日本）

Wright Medical Group NV（美国）

强生服务公司（美国）

Arthrex Inc.（美国）

AlloSource（美国）

Braun Melsungen AG（德国）

Smith & Nephew plc（德国）

Zimmer Biomet（美国）

奥苏尔（冰岛）

美敦力（爱尔兰）

康梅德公司（美国）

Surgalign（美国）

AlloSource（美国）

史赛克（美国）

衣架公司，（美国）

Otto Bock Healthcare GmBH（德国）

研究方法：全球手术导航系统软件市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

手术导航系统和软件市场行业趋势和 2029 年预测中涵盖的关键指标

市场规模

市场新销量

市场置换销量

市场安装基数

品牌市场

市场程序量

市场产品价格分析

市场医疗保健成果

护理分析的市场成本

市场监管框架和变化

市场价格和报销分析

不同地区的市场份额

市场竞争对手的市场最新发展

市场即将推出的应用程序

市场创新者研究

探索 DBMR 对医疗保健领域的全面覆盖：

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cluster-headache-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-coal-workers-pneumoconiosis-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glaucoma-market

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Data Bridge Market Research 将自己定位为一家具有无与伦比的弹性水平和综合方法的非常规和新时代的市场研究和咨询公司。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。Data Bridge 是 2015 年在浦那制定和构建的纯粹智慧和经验的产物。

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