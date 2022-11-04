具有行业规模、竞争分析和区域需求的 可生物降解的塑料 市场机会

重要的可生物降解的塑料 市场 报告中包含有关市场关键发展、主要竞争对手和全面竞争对手分析的研究和分析，有助于企业可视化市场和产品的更大图景，最终有助于制定卓越的业务战略。该报告包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的系统分析、消费者和供应链动态趋势以及对 DBMR 行业新地理市场的见解。这份市场研究报告是全面的，涵盖了市场的各种参数。全球 可生物降解的塑料 商业报告可用于以商业方式获取有价值的市场洞察。

全球可生物降解的塑料市场在2021年的价值为77.0亿美元，预计到2029年将达到222.8亿美元，在2022 – 2029年的预测期内，复合年增长率为14.20％。在过去的几年中，政府越来越关注绿色采购政策，这也是有利于生物降解塑料市场增长的关键决定因素。例如，德国政府于2020年宣布，从2021年7月开始，将禁止在该国出售餐具，稻草，食品容器和其他类似产品等餐具，吸管，食品容器和其他类似产品。此外，作为不可降解的塑料，可生物降解塑料的各种优势比不可降解的塑料塑料产生了主要的废物管理问题，例如水和陆地空气污染，在很大程度上有助于扩大可生物降解的塑料市场。

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为了改进决策、可持续增长和最大的创收，当今的企业需要如此全面的 可生物降解的塑料 市场研究报告。这里广泛的竞争对手分析有助于建立卓越的生产策略、改进某些产品、其广告或营销和业务推广。为了实现持久的业务增长，本报告中提到的战略性分析市场事实和数据以及深入的业务洞察力是关键方面。因此，可生物降解的塑料 广告报告的信息不仅抑制了歧义的风险，而且有助于做出正确的决策，同时维护公司及其产品的声誉。

可生物降解的塑料也被称为生物友好的分解生物，例如细菌和微生物。这些塑料主要采用可再生原材料或石化的两种方法形成，包括可生物降解添加剂，从而产生更好的生物降解程序

covid-19对可生物降解塑料的影响

冠状病毒对可生物降解的塑料市场产生不利影响。消费品，包装，纺织品，农业和园艺都是使用可生物降解的塑料的行业，这些行业都受到大流行的负面影响。预计全球车辆运动的全球暂停将破坏各种公司的物流，从而影响预测期内市场增长。此外，未来的项目延误和投资减免将对增长产生负面影响。由于旅行咨询，货币风险和新兴市场的需求疲软，新工厂的分辨率可能阻碍了增长。根据供应管理研究所，供应链中断导致近75％的企业的收入目标减少。此外，随着人们现在更加专注于从预算中删除非必需费用，因为大多数人的一般经济状况受到爆发的严重影响。

最近的发展

在2020年2月，巴斯夫和Fabbri集团（意大利）成立了合资企业，以开发一种可持续的保鲜膜解决方案，用于新鲜食品包装。肉，海鲜，新鲜水果和蔬菜都将包裹在电影中。 Fabbri组将使用巴斯夫的生态塑料生产它，这将增加对包装应用中可生物降解的塑料的需求。

2021年4月，咖啡处理，加工和包装的市场领导者Ima Coffee宣布了与NatureWorks建立新的战略合作伙伴关系。这项合作旨在扩大北美高性能堆肥K杯的市场。

竞争格局和 可生物降解的塑料 市场份额分析

可生物降解的塑料 个市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司有关。关注可生物降解的塑料个市场。

可生物降解的塑料 市场报告中的一些主要参与者是 BASF SE（德国）、NatureWorks LLC（美国）、TT Global Chemical Public Company Limited（泰国）、Total Energies（荷兰）、Novamont S.p.a. (意大利), Fkur (德国), Dupont (美国), Biome Bioplastics (英国), Mitsubishi Chemical Holding Corporation (日本), Toray Industries Inc., (日本), Dow (美国), Plantic (澳大利亚), TianAn Biologic Materials Co., Ltd.（中国）、Danimer Scientific（美国）、Evonik Industries AG（德国）、Eastman Chemical Company（美国） DAIKIN（日本）和 SOLVAY（比利时）

这份 可生物降解的塑料 市场报告详细介绍了新近发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关 可生物降解的塑料 个市场联系人数据桥市场研究的更多信息，以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

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可生物降解的塑料 市场细分：

可生物降解的塑料市场是根据产品类型和应用来细分的。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供宝贵的市场概述和市场见解，以帮助他们做出战略决策，以识别核心市场应用。

产品类型

聚乳酸＆nbsp;（pla）

淀粉混合物

可生物降解的聚酯

多羟基烷烃（PHA）

其他人

应用

包装和包

消费品

农业和园艺

纺织

其他人

研究方法：全球 可生物降解的塑料 市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

一些主要的 TOC 点：

第 1 章：可生物降解的塑料 市场概述、产品概述、市场细分、区域市场概述、市场动态、局限性、机遇以及行业新闻和政策。

第 2 章：可生物降解的塑料 产业链分析、上游原材料供应商、主要参与者、生产过程分析、成本分析、市场渠道和主要下游买家。

第 3 章： 可生物降解的塑料 种类型的价值分析、产量、增长率和价格分析。

第 4 章： 可生物降解的塑料s 应用的下游特征、消费和市场份额

第 5 章：按地区划分的 可生物降解的塑料 的产量、价格、毛利率和收入 ($)。

第 6 章： 可生物降解的塑料 按地区划分的生产、消费、出口和进口。

第 7 章： 可生物降解的塑料 区域市场状况和 SWOT 分析。

第 8 章：竞争格局、产品介绍、公司概况、可生物降解的塑料 家参与者的市场分布状况

第 9 章：可生物降解的塑料 按类型和应用的市场分析和预测。

第 10 章：可生物降解的塑料 区域市场分析和预测。

第 11 章：可生物降解的塑料 行业特征、关键因素、新进入者 SWOT 分析、投资可行性分析。

第 12 章： 可生物降解的塑料 整个报告的市场结论。

报告的完整详细信息，包括事实和数据以及相应的图像和图表 (TOC)@https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-biodegradable-plastics-market

可定制：全球 可生物降解的塑料 市场

Data Bridge Market Research 在咨询和高级形成性研究方面处于领先地位。我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。报告可定制包括生产成本分析、贸易路线分析、目标品牌价格趋势分析了解市场其他国家（索取国家名单）、进出口和灰色区域结果数据、文献回顾、消费者分析和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表 (Factbook) 中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿。

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