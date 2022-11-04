在 2028 年预测期内，药物管理系统市场将以 14.54% 的复合年增长率增长

范围广泛的药物管理系统市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

药物管理系统市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 14.54% 的复合年增长率增长。医院投资增加加强工作流程正在升级药物管理系统市场的增长。

综合用药管理服务是指药剂师进行综合用药审查的持续用药治疗管理系统。这些审查的进行是通过寻找任何禁忌症、不必要的药物和其他从 药物 护理角度加强护理的方法来完成的。这些管理系统有助于确保在护理点期间对患者给药的药物进行跟踪和验证。它们有利于医疗保健组织最大限度地减少医疗保健环境中发生的医疗错误。

全球处方数量的增加以及减少用药错误的需求不断增加，这些都是推动药物管理系统市场的因素。医疗保健领域越来越多地采用 IT，由于药剂师负担过重，在工作流程管理中越来越多地采用自动化解决方案，以及医院为购买用于有效管理医疗保健流程的新软件而投资激增，这加速了药物管理系统市场的增长。在医疗改革、技术创新和这些管理系统的高采用率下提供药物管理服务，因为众所周知，这些管理系统可以减少用药错误并降低医疗成本。此外，主要参与者之间的并购、人口老龄化的增加、 慢性病 和不断增加的医疗保健支出对药物管理系统市场产生了积极影响。此外，在 2021 年至 2028 年的预测期内，新兴经济体的市场潜力和对基于价值的药物的重视为药物管理系统市场参与者提供了盈利机会。

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药物管理系统市场范围和市场规模

药物管理系统市场根据软件、交付方式和最终用途进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

在软件的基础上，药物管理系统市场细分为 计算机化医嘱输入（CPOE）、 临床决策支持系统 解决方案、药物管理软件、库存管理软件和其他软件。

根据交付方式，药物管理系统市场分为本地、基于网络和基于 云的市场。

在最终用途的基础上，药物管理系统市场细分为医院、药房和其他医疗机构。

全球药物管理系统市场国家层面分析

分析了药物管理系统市场，并按上述国家、软件、交付方式和最终用途提供了市场规模洞察力和趋势。

药物管理系统市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于对新技术的高度认识、初级保健医生的缺乏以及该地区大量中小型企业的存在，北美在药物管理系统市场上占据主导地位。由于基础设施和医疗保健设施的改善、大量患者的存在、医疗保健支出的增加以及该地区医院数量的增加，预计亚太地区将在 2021 年至 2028 年的预测期内出现最快的增长。

药物管理系统市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

药物管理系统市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、药物管理系统市场不同类型产品的安装基础、技术使用生命线曲线的影响以及医疗保健监管情景的变化以及它们对药物管理系统市场的影响。数据可用于 2011-2019 年的历史时期。

竞争格局和药物管理系统市场份额分析

药物管理系统市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的药物管理系统市场有关。

药物管理系统市场报告中涵盖的主要参与者是 Allscripts、医疗保健解决方案、ARxIUM、BD、Cerner Corporation、GE Healthcare、McKesson Corporation、Medication Management Systems Inc.、Omnicell Inc、Talyst, LLC、QuadraMed Affinity Corporation、Siemens Healthcare Private Limited、Optum, Inc.、Medical Information Technology, Inc.、BIQHS、Wiegand AG、NEXUS AG、热那亚、Cardinal Health 等国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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可定制：全球药物管理系统市场

数据桥市场研究 是高级形成性研究的领导者。我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。该报告可以定制，包括目标品牌的价格趋势分析，了解其他国家的市场（索取国家列表）、临床试验结果数据、文献回顾、翻新市场和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表（概况介绍）中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿。

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Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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