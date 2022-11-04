医疗信息技术 (IT) 市场在 2029 年预测期内以 16.35% 的复合年增长率描绘 10,951.7 亿美元

信息技术已经彻底改变了与医疗设备、医疗技术和医疗器械应用相关的医疗保健行业。信息技术已帮助医疗保健行业管理大量非结构化数据并维护详细信息和记录的清单。

Data Bridge Market Research 分析，医疗信息技术 (IT) 市场预计在预测期内的复合年增长率为 16.35%。这表明，2021 年的市场价值为 3261 亿美元，到 2029 年将飙升至 10951.7 亿美元。由于需要控制通过减少医疗差错来增加医疗保健成本并提高医疗保健服务的效率。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

从名称本身可以看出，医疗信息技术 (IT) 关注的是医疗机构中信息系统的开发、维护和部署。医疗保健信息技术消除了人工干预的需要，从而降低了人为错误的可能性。

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医疗保健信息技术 (IT) 市场动态

驱动程序

疾病流行率上升

全球慢性和急性疾病的流行率飙升是促进市场价值增长的主要因素之一。越来越多的外科手术、对机器人辅助医疗手术益处的认识不断提高以及道路事故数量的激增都是推动市场增长率的原因。

研发能力

研发能力的不断增加，特别是在发达国家和发展中经济体与医疗器械和设备有关的支出，将进一步创造有利可图的市场增长机会。为将先进技术整合到医疗保健设施中而进行的研发能力也提高了市场增长率。

政府对医疗基础设施的投资

联邦政府增加的资金将推动市场增长率。 此外，由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张， 尤其是在发展中经济体，将创造有利可图的市场增长机会。此外，与医疗保健 IT 解决方案相关的高投资回报也将有利于市场。

此外，个人可支配收入水平的飙升、医院引入技术驱动的产品、增加对先进医疗产品和设备开发的投资以及大量智能手机用户对远程医疗和移动医疗解决方案的需求激增，都对市场产生了积极影响增长率。

机会

此外，目标研究活动的公私资金激增、医院数据水平的提高、患者对微创外科手术的认识提高以及由于世界各地的技术进步而不断增加的产品创新和开发，将为市场扩大盈利机会2022 年至 2029 年预测期内的参与者。此外，战略合作数量的激增、互联网普及率的提高、医院和实验室的数量不断增加以及人均医疗保健支出的增加将进一步扩大未来市场的增长率。

全球 医疗保健信息技术 (IT) 市场范围

医疗保健信息技术 (IT) 市场根据产品和服务、组件、交付模式和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品和服务

医疗保健提供商解决方案

医疗保健付款人解决方案

医疗信息技术外包服务

成分

服务

软件

硬件

交货方式

本地

基于云的

终端用户

提供者

付款人

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医疗信息技术 (IT) 市场区域分析/见解

如上所述，对医疗保健信息技术 (IT) 市场进行了分析，并按国家、产品和服务、组件、交付模式和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

医疗信息技术 (IT) 市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿联酋, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美在医疗信息技术 (IT) 市场上占据主导地位，因为医疗设施基础雄厚、主要参与者对先进设备增长的投资不断增加、与药物开发相关的流程数量不断增加，以及该领域研究活动的数量不断增加地区。

由于政府提高意识的举措增加、医疗旅游的增加、该地区不断增长的研究活动以及该地区对优质医疗保健的需求不断增长，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长.

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和 医疗保健信息技术 (IT) 市场份额分析

医疗信息技术 (IT) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司关注的医疗信息技术 (IT) 市场相关。

在医疗保健信息技术 (IT) 市场运营的一些主要参与者包括 Allscripts Healthcare, LLC（美国）、Epic Systems Corporation（美国）、McKesson Corporation（美国）、Cerner Corporation（美国）、Siemens Healthcare GmbH（德国）、 Carestream Health（美国）、Agfa-Gevaert Group（比利时）、athenahealth, Inc.（美国）、eClinicalWorks（美国）、GENERAL ELECTRIC（美国）、GREENWAY HEALTH, LLC。(美国), Infor (美国), Koninklijke Philips NV (荷兰), NXGN Management, LLC (美国), Oracle (美国), Siilo (荷兰), BigHealth (美国), Vida Health (美国), SWORD Health (美国) 、NOVIGENIX SA（瑞士）、Lantum（英国）、BD（美国）、Bioaxis（印度）和 Ada Health GmbH（德国）等。

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研究方法：全球 医疗保健信息技术 (IT) 市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了一个新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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