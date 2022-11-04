在 2028 年预测期内，北美医疗保健信息技术 (IT) 市场价值 343 亿美元，复合年增长率为 16.17%

一份范围广泛的北美医疗信息技术 (IT) 市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

在 2021 年至 2028 年的预测期内，医疗保健信息技术 (IT) 市场预计将以 16.17% 的速度增长，预计到 2028 年将达到 343 亿美元。Data Bridge 医疗保健信息技术 (IT) 市场研究报告) 市场提供有关预计在整个预测期内普遍存在的各种因素的分析和见解，同时提供它们对市场增长的影响。航空业的崛起正在加速医疗信息技术 (IT) 市场的增长。

医疗保健信息技术，通常称为医疗保健 IT，是一个信息技术领域，涉及诊所、医院和其他医疗保健机构的信息系统的开发、设计和维护。医疗保健信息技术降低了医疗记录被放错地方的风险，并允许医疗保健从业人员从各个地方获取患者健康报告。可以减少人为错误，改善临床结果，促进更好的护理协调，提高医疗保健实践效率，并且可以根据医疗保健 IT 市场趋势有效跟踪数据。

预计在预测期内推动医疗信息技术 (IT) 市场增长的主要因素是大数据使用的激增以及降低不断上升的医疗成本的需求。此外，由于 COVID-19 导致远程医疗、电子处方、移动医疗和其他 HCIT 解决方案的采用率上升，以及政府对医疗保健 IT 解决方案的授权和支持的增加，预计将推动医疗保健信息技术 (IT ） 市场。此外，老年人口的增加、慢性病患病率的上升以及与医疗保健 IT 解决方案相关的高投资回报预计将进一步缓解医疗保健信息技术 (IT) 市场的增长。另一方面，

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北美医疗信息技术 (IT) 市场范围和市场规模

医疗保健信息技术 (IT) 市场根据产品和服务、组件、交付模式和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

在产品和服务的基础上，医疗保健信息技术 (IT) 市场分为医疗保健提供商解决方案、医疗保健支付方解决方案和 HCIT 外包服务。医疗保健提供商解决方案进一步细分为临床解决方案和非临床解决方案。临床解决方案分为 PACS 和 VNA、电子处方系统、计算机化医嘱输入、临床决策支持系统 (CDSS)、电子健康记录 (EHR)、专业信息管理系统、患者参与解决方案、放射信息系统 (RIS)、辐射剂量管理解决方案、医学图像分析系统、护理管理系统、mheath 解决方案、患者登记软件、实验室信息系统、感染监测解决方案、远程医疗、人口健康管理解决方案、HCIT 集成系统和实践管理系统。非临床解决方案分为医疗人力管理解决方案、医疗文档管理解决方案、医疗资产管理解决方案、药房信息系统、医疗分析、收入周期管理解决方案、医疗信息交换、药物管理解决方案、供应链管理解决方案、医疗互操作性解决方案、客户关系管理解决方案、财务管理系统和医疗保健质量管理解决方案。医疗支付方解决方案进一步细分为索赔管理解决方案、欺诈分析解决方案、药房审计和分析解决方案、会员资格管理解决方案、供应商网络管理解决方案、人口健康管理解决方案、 HCIT 外包服务 进一步细分为提供商 HCIT 外包服务、运营 HCIT 外包服务、付款人 HCIT 外包服务、IT 基础设施管理服务。提供商HCIT外包服务分为 收入周期管理 服务、实验室信息管理服务、EMR/医疗文档管理服务等。运营HCIT外包服务分为业务流程管理服务、供应链管理服务等。付款人 HCIT 外包服务分为理赔管理服务、计费和账户管理服务、欺诈分析服务、提供商网络管理服务等。

在组件的基础上，医疗保健信息技术 (IT) 市场被细分为服务、软件和硬件。

在交付模式的基础上，医疗信息技术 (IT) 市场分为内部部署和基于云的市场。

在最终用户的基础上，医疗保健信息技术 (IT) 市场分为提供者和支付者。提供者进一步细分为门诊中心、诊断中心、家庭保健和辅助生活中心、 医院和药房。付款人进一步细分为私人付款人和公共付款人。

医疗信息技术 (IT) 市场 国家层面分析

如上所述，对医疗保健信息技术 (IT) 市场进行了分析，并按国家、产品和服务、组件、交付模式和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

医疗信息技术 (IT) 市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥。

由于与医疗保健相关的严格立法和认证要求，美国主导了医疗保健信息技术 (IT) 市场。此外，HCIT 技术的日益普及和与患者安全相关的监管需求将在预测期内进一步推动医疗信息技术 (IT) 市场的增长。

医疗保健信息技术 (IT) 市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

医疗信息技术 (IT) 市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗支出增长、医疗信息技术 (IT) 市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术影响以及医疗保健监管情景的变化及其对医疗保健信息技术 (IT) 市场的影响。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期。

竞争格局和医疗保健信息技术 (IT) 市场份额分析

医疗信息技术 (IT) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司关注的医疗信息技术 (IT) 市场相关。

医疗信息技术 (IT) 市场报告中涵盖的主要参与者是 Allscripts Healthcare, LLC、Epic Systems Corporation、McKesson Corporation、Cerner Corporation、Siemens Healthcare GmbH、Carestream Health、Agfa-Gevaert Group、athenahealth, Inc.、eClinicalWorks、GENERAL ELECTRIC、GREENWAY HEALTH, LLC.、Infor、Koninklijke Philips NV、NXGN Management, LLC、Oracle、Siilo、BigHealth、Vida Health、SWORD Health、NOVIGENIX SA、Lantum、BD、Bioaxis、Ada Health GmbH 等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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可定制：北美医疗信息技术 (IT) 市场

数据桥市场研究 是高级形成性研究的领导者。我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。该报告可以定制，包括目标品牌的价格趋势分析，了解其他国家的市场（索取国家列表）、临床试验结果数据、文献回顾、翻新市场和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表（Factbook）中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿。

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Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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