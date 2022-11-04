2029 年预测期内，电子病历 (EMR) 市场份额、规模、价值 476.402 亿美元，复合年增长率为 7.30%

范围广泛的电子病历 (EMR) 市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

各种医院和诊所对综合医疗保健系统的需求激增，增加了对电子病历的需求。此外，由于 COVID-19 导致的数据量不断增加和对云存储的需求不断增长，进一步推动了对电子病历 (EMR) 存储与患者疾病相关的重要文件的总体需求。在过去的几年里，市场的增长一直在显着上升，并且预计在未来几年将飙升。

2021 年全球电子病历 (EMR) 市场价值 290.9213 亿美元，预计到 2029 年将达到 476.402 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 7.30%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

电子病历是患者纸质医疗信息的数字表示。这些电子病历的目标是提高整体护理质量。临床、财务、人口统计和编码医疗保健数据是电子病历的一部分。

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电子病历 (EMR) 市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

不断增长的投资和进步

预计医疗保健行业的大数据趋势也将缓冲市场的增长。此外，许多鼓励医生采用电子健康记录、投资培训医疗信息技术工作者以及建立区域推广中心以提供技术和其他建议的政府举措预计将为市场创造有利可图的机会。对综合医疗保健系统不断增长的需求将进一步扩大未来电子病历（EMR）市场的增长率。

此外，政府的举措、技术进步、低维护和更广泛的可及性也有望推动市场增长。在 EHR 软件开发中引入 人工智能 (AI) 以及软件技术和医疗保健领域的进步也有望加速市场的整体增长。此外，数据存储领域的技术进步也缓冲了市场在预测期内的增长。

机会

云架构确保真正的灾难恢复和业务连续性解决方案，进一步提高患者护理质量，这将在整个预测期内提供可观的增长机会。此外，市场参与者为增加市场份额而采取的新产品发布、合作、并购等策略也将为市场提供有利可图的机会。

这份电子病历 (EMR) 市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关电子病历 (EMR) 市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球电子病历 (EMR) 市场范围

电子病历 (EMR) 市场根据组件、类型、类别、交付方式、应用程序、最终用户和功能进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

零件

服务

软件

硬件

类型

传统电子病历

支持语音的 EMR

可互操作的 EMR

类别

一般电子病历

专业电子病历

交货方式

现场

基于云的

应用

心脏病学

神经病学

放射学

肿瘤学

其他应用

最终用户

基于医院的电子病历

基于医师的 EMR

功能性

基本系统

全功能系统

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电子病历 (EMR) 市场区域分析/见解

分析了电子病历 (EMR) 市场，并按国家、组件、类型、类别、交付方式、应用程序、最终用户和功能提供了市场规模洞察和趋势，如上所述。

电子病历 (EMR) 市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿联酋, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于有利的保险政策、完善的医疗保健服务和该地区领先的市场参与者，北美在电子病历 (EMR) 市场上占据主导地位。

由于医疗保健基础设施的发展和政府鼓励医生在该地区采用电子健康记录的举措，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和电子病历 (EMR) 市场份额分析

电子病历 (EMR) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对电子病历（EMR）市场的关注有关。

在电子病历 (EMR) 市场上运营的一些主要参与者包括 Cerner Corporation（美国）、Epic Systems Corporation（美国）、Allscripts Healthcare, LLC、（美国）、Medical Information Technology, Inc.（美国）、CPSI（美国）、通用电气公司（美国）、雅典娜健康公司（美国）、MEDHOST（美国）、eClinicalWorks（美国）、NXGN Management, LLC。（美国）、Intersystems Corporation（美国）、CareCloud, Inc.（美国）、Cantata Health Solutions（美国）、Advanced Data Systems（美国）和 CureMD Healthcare（美国）等。

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electronic-medical-records-emr-market

研究方法：全球电子病历 (EMR) 市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

要了解有关研究方法的更多信息，请联系我们的行业专家 https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-electronic-medical-records-emr-market

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Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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