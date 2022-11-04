2029 年预测期内，解剖病理学市场的复合年增长率为 6.85%，价值 317 亿美元

解剖病理学市场报告及其市场研究有助于预测竞争对手的下一步行动，同时使业务处于更好的位置以避免任何可能的损害。市场研究可以帮助确定业务可以扩展到的市场和地理区域。它还有助于根据客户的需求和市场的缺乏，投资于最有可能成功的创意。对于任何零售公司来说，进行市场调查对于确定商店利润最高的位置很有用。

数字病理学使病理学家能够远程工作，提高他们的整体生产力并帮助他们解决积压的病例。在过去几年中，这些技术的采用有所增加。生物标志物临床应用的增加使病理学家能够在分子水平上确定疾病发病机制，并进一步指导临床决策，改善患者预后。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年解剖病理学市场价值 186.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 317.0 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.85%。癌症病例的增加为市场提供了增长机会。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

解剖病理学是一门医学专业，需要对器官和组织进行微观、宏观、生化、免疫学和分子学检查以诊断疾病。近年来，外科病理学发生了翻天覆地的变化，从古老的全身检查（尸检）到癌症诊断和预后所需的现代技术，以指导肿瘤学的治疗决策。

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解剖病理学市场动态

驱动程序

癌症病例增加

癌症是世界第二大死因，到 2020 年将导致 1000 万人死亡。癌症约占全球死亡人数的六分之一。2020 年，报告了 1930 万例新癌症病例，预计到 2040 年这一数字将上升到 3020 万例。癌症发病率的增加可归因于老年人口和总人口的增长。

先进病理设备的采用增加

染色系统、大体成像和数字显微镜等先进病理设备的广泛使用有望显着改善解剖病理实践。 数字成像 解决方案在特异性和准确性方面优于传统技术，从而提高了解剖病理学市场的服务吸收率。

合规性

保持对医疗改革和法规的遵守增加了对这些解决方案的需求。

政府对医疗保健互操作性的投资

联邦政府为推动采用这些解决方案而增加的资金进一步影响了市场。此外，医疗保健支出的激增、医疗保健基础设施的进步以及对扩大护理服务的高需求对解剖病理学市场产生了积极影响。

机会

在肿瘤药物试验中，解剖病理学产品和服务用于分析定量数据、检测形态结构、检测药效学标志物以及了解药物机制。它还根据组织对药物的反应对试验对象进行分层。组织诊断通过减少这些过程所涉及的成本和时间来实现有效的试验和回顾性研究。

全球解剖病理学市场范围

解剖病理学市场根据产品和服务、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品与服务

乐器

消耗品

应用

疾病诊断

药物发现和开发

其他应用

最终用户

病理学实验室

科研院所

医院

其他

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解剖病理学市场区域分析/见解

如上所述，分析了解剖病理学市场，并按国家、产品和服务、应用程序和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

解剖病理学市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于主要参与者的存在和与培训病理项目有关的支持性政府举措，北美占最大的收入份额。由于美国有利的报销政策，在疾病筛查中越来越多地实施组织诊断相关程序促进了区域市场的增长。由于对先进成像模式的需求不断增长、更好的患者护理设施的增加以及多家病理实验室特许经营其存在，亚太市场正在扩大。中国公共机构的存在，例如旨在协助病理项目的中华医学会病理分会，也有助于亚太地区市场的快速增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和解剖病理学市场份额分析

解剖病理学市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的解剖病理学市场有关。

解剖病理学市场的一些主要参与者是

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）

Mylan NV（美国）

梯瓦制药工业有限公司（以色列）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

拜耳公司（德国）

礼来公司（美国）

默克公司（美国）

艾尔建（爱尔兰）

阿斯利康（英国）

强生私人有限公司（美国）

Cipla Inc.（美国）

Basch Health Companies Inc.（加拿大）

雅培（美国）

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研究方法：全球解剖病理学市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了一个新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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