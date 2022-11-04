北美牙科激光市场预计在 2029 年预测期内以 7.0% 的复合年增长率出现 19.6131 亿美元

北美牙科激光市场

北美牙科激光市场报告及其市场研究有助于预测竞争对手的下一步行动，同时使业务处于更好的位置以避免任何可能的损害。市场研究可以帮助确定业务可以扩展到的市场和地理区域。它还有助于根据客户的需求和市场的缺乏，投资于最有可能成功的创意。对于任何零售公司来说，进行市场调查对于确定商店利润最高的位置很有用。

根据疾病控制和预防中心 (CDC) 的数据，牙周炎是一种更严重的牙周病，在美国困扰着大约 6470 万人，影响了一半 30 岁及以上的美国人。此外，世界卫生组织 (WHO) 将严重牙周 (牙龈) 疾病列为世界上第 11 位最常见的疾病。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年牙科激光器市场规模为 11.415 亿美元，到 2029 年将飙升至 19.6131 亿美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 7.0%。市场报告由 Data Bridge 市场研究团队策划的内容包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

牙科激光器是发射窄光束的设备，用于塑造牙齿或去除/切割可能存在的任何多余牙齿。牙科激光用于诊断牙齿问题并使用激光疗法治疗它们。 不再需要牙科钻头、手持件和牙科麻醉剂等手术设备。在牙科领域，激光治疗可减少出血、减少创伤、减少器械污染并提高患者舒适度。由于消除了大部分耗时的步骤，因此降低了程序时间。减少与牙科手术设备相关的危险以及治疗所需的时间，为牙科激光的使用开辟了新途径。

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牙科激光器 市场动态

驱动程序

医疗技术的不断进步

随着人们越来越意识到口腔卫生的需求，以及印度、韩国、马来西亚、越南、非洲和中东等不断增长的经济体提供了有吸引力的潜力，该市场将以更快的速度发展。政府在医疗基础设施上的支出增加以及新产品的推出将推高市场价值。其他主要的市场增长变量将包括不断增加的老年人口基数和个人可支配收入的增加。

全球口腔卫生意识水平提高

由于人口老龄化、对美容牙科的需求不断增加、牙龈炎、龋齿和牙周病的流行，以及美国和加拿大等工业化国家可支配收入的增加，北美牙科激光市场正在增长。

软组织疾病患病率上升

对微创手术的需求增加以及可支配收入的增加是软组织牙科激光领域的主要驱动力，类似于牙周问题和牙龈炎。

机会

正在开发新的程序来限制钻头的需要并消除对麻醉剂的需要。它们产生良好的长期效果，因为在治疗过程中不使用热量并且不会伤害活组织。激光通过减少炎症和加速愈合过程来帮助软组织治疗。随着微创手术的发病率和需求的增加，预计北美牙科激光市场将会增加。

北美牙科激光器市场范围

牙科激光器市场根据产品、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

软组织激光

全组织（硬/软）激光器

应用

保守 牙科

牙髓治疗

口腔 外科

其他

最终用户

牙科诊所

医院

其他最终用户

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牙科激光 市场区域分析/见解

分析了牙科激光器市场，并按上述国家、产品、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

牙科激光器市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥

2020年，北美地区市场份额接近33%。这是由于该地区的一些变量，包括口腔卫生知识的增加、技术改进、完善和先进的医疗保健部门，以及口腔疾病和疾病的高发率。

预计 2021 年至 2029 年间，亚太地区将以 8.7% 左右的速度增长。这是由多种原因造成的，包括快速增长的医疗保健业务、人口增长、研发支出增加以及消费烟草和尼古丁产品的庞大人口。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

牙科激光市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗保健支出增长、牙科激光市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其影响在牙科激光器市场上。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和牙科激光器市场份额分析

牙科激光器市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对牙科激光器市场的关注有关。

在牙科激光器市场运营的一些主要参与者是：

AMD 激光公司（美国）

CAO Group Inc.（美国）

Biolase Inc.（美国）

光子（美国）

丹纳赫（美国）

卡沃牙科（德国）

Ivoclar Vivadent（美国）

融合牙科（美国）

Sirona Dental Systems Inc.（美国）

Zolar 技术与制造（加拿大）

LaserStar Technologies Corporation（美国）

Lumenis Be Ltd.（以色列）

使用 TOC 浏览研究报告的详细摘要：https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-dental-lasers-market

研究方法：北美牙科激光市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息，请垂询我们的行业专家。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了一个新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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