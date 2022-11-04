在 2029 年预测期内，连续肾脏替代治疗市场价值 18.62 亿美元，复合年增长率为 7.30%

一份影响广泛的持续性肾脏替代疗法市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

据估计，在预测期内，持续性肾脏替代疗法市场将迅速增长。急性肾损伤 (AKI) 频率的上升加速了在持续肾脏替代治疗 (CRRT) 领域对增强和优质治疗解决方案的需求。2018年，东南亚和南美各占急性肾损伤住院人数的31%。根据许多临床研究，连续静脉血液透析滤过 (CVVHDF) 和连续静脉静脉血液滤过 (CVVHF) 治疗可提高脓毒症引起的急性 肾损伤 试验患者的存活率。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年持续性肾脏替代治疗市场价值 10.597 亿美元，预计到 2029 年将达到 18.62 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 7.30%。市场报告策划数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

连续性肾脏替代治疗（CRRT）是一种针对肾功能衰竭患者的体外血液净化疗法，持续缓慢使用。CRRT 倾向于反映肾脏在电解质、有毒产物和水调节方面的程序，以永久去除液体和溶质。适合血液透析但不能耐受传统间歇性血液透析的患者接受这种治疗 (IHD)。

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持续性肾脏替代疗法市场动态

驱动程序

慢性肾脏病发病率增加

慢性肾脏病的发病率增加，这是 糖尿病、高血压、 心血管 疾病和称为肾小球肾炎的肾脏炎症性疾病的关键风险因素，是推动肾脏替代治疗市场不断扩大的主要驱动力之一.

医疗申请数量增加

持续的肾脏替代治疗市场受到医疗应用数量增加的推动。患有急性肾功能衰竭 (ARF) 的患者也有严重的合并症，例如多器官衰竭或心脏和循环系统缺陷，例如心功能不全和水肿，是 CRRT 的候选者。除肾功能衰竭外，CRRT还可用于治疗多器官衰竭、急性胰腺炎、暴发性肝炎和术后肝功能衰竭。

此外，CRRT 相对于间歇性血液净化技术的临床优势将成为影响连续肾脏替代治疗市场增长的主要因素。与此同时，城市化进程的加快和 老年 人口的增加是加速持续性肾脏替代治疗市场增长的驱动因素。此外，技术进步和医疗基础设施支出的增加是主要市场驱动因素，将进一步推动持续性肾脏替代治疗市场的增长。

机会

越来越多的研发活动

此外，不断增加的研发活动将为肾脏替代疗法市场的持续增长提供有利机会。与此同时，主要市场参与者对创新 CRRT 设备开发的研发投资水平的提高将推动持续性肾脏替代治疗市场的增长率。

此外，新产品的推出和新兴市场数量的增加将进一步为预测期内肾脏替代治疗市场的持续增长提供有利机会。

全球连续肾脏替代治疗市场范围

持续性肾脏替代治疗市场根据产品类型、模式、年龄组和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

透析液和置换液

一次性用品

系统

模态

连续静脉静脉血液滤过 (CVVH)

连续静脉静脉血液透析滤过 (CVVHDF)

连续静脉静脉血液透析 (CVVHD)

慢速连续超滤 (SCUF)

年龄阶层

成年人

儿科/新生儿

最终用户

医院

门诊中心

特别诊所

其他

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连续性肾脏替代疗法市场区域分析/见解

分析了持续性肾脏替代疗法市场，并按上述国家、产品类型、模式、年龄组和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

连续肾脏替代疗法市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿联酋, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区对 CRRT 程序的需求不断增长，北美在持续性肾脏替代治疗市场中占据主导地位。此外，机器和系统制造方面的先进创新将推动该地区市场的增长率。

由于该地区的技术进步不断提高，预计亚太地区将在预测期内增长。与此同时，激增的医疗保健支出将推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和持续肾脏替代疗法市场份额分析

连续肾脏替代疗法市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的持续性肾脏替代治疗市场相关。

一些在持续肾脏替代治疗市场运营的主要参与者 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA（德国）、Baxter（美国）、B. Braun Melsungen AG（德国）、Medtronic（爱尔兰）、NxStage Medical, Inc.（美国）、日机装株式会社（日本）、旭化成株式会社（日本）、东丽医疗株式会社 （日本）、Infomed SA（瑞士）、Medica SpA（意大利）、Medical Components, Inc.（美国）、Medites Pharma spol。sro（捷克）、宁波天一医疗器械有限公司（中国）、细胞吸附剂（美国）、BIOMEDICA（奥地利）、安爵医疗器械有限公司（中国）和NIPRO（日本）等。

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-continuous-renal-replacement-therapy-market

研究方法：全球连续肾脏替代治疗市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

要了解有关研究方法的更多信息，请联系我们的行业专家 https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-continuous-renal-replacement-therapy-market

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