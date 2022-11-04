在 2028 年预测期内，黄斑变性治疗市场份额规模为 131.0805 亿美元，复合年增长率为 6.80%

一份影响广泛的黄斑变性治疗市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

黄斑变性治疗市场预计将在 2021-2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析市场在上述预测期内的复合年增长率为 6.80%，预计到 2028 年将达到 131.0805 亿美元。

黄斑变性是一种神经退行性 眼部 疾病，会影响 称为黄斑的眼睛部分。黄斑退化将导致中心视力丧失，因为它提供了清晰地看到物体所需的锐利和中心视力。它在中央凹周围的毛细血管扩张和渗漏时发展。这会导致液体积聚，从而损害光的反射并导致进行性视力丧失。它主要影响 50 岁和 60 岁的人。这种情况的特点是夜盲症、隧道视力和中心视力丧失。它也被称为年龄相关性黄斑变性 (AMD)。

眼表损伤的发病率上升，因为它可能导致神经营养性角膜炎，而先进疗法的开发是影响市场增长的主要因素。此外，对研究人员开发新型干预措施的巨额财政支持、增加监管机构的特别指定以及 可改善视力的细胞疗法的进步，都是扩大黄斑变性治疗市场的因素。

在 2021-2028 年的预测期内，对新型治疗的需求不断增长以及对研发活动的巨额投资将为黄斑变性治疗市场提供有利的机会。

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全球黄斑变性治疗市场 范围和市场规模

黄斑变性治疗市场根据类型、治疗、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据类型，黄斑变性治疗市场分为湿性黄斑变性和干性黄斑变性。

在治疗的基础上，黄斑变性治疗市场被细分为药物和手术。药物进一步细分为雷珠单抗、阿柏西普等。手术进一步细分为激光光凝手术和视网膜下手术。

根据给药途径，黄斑变性治疗市场分为口服、注射和其他。

根据最终用户，黄斑变性治疗市场细分为 医院、家庭护理、专科诊所、眼科诊所等。

黄斑变性治疗市场也根据分销渠道细分为医院药房、零售药房和在线药房。

黄斑变性治疗市场 国家水平分析

分析了黄斑变性治疗市场，并按上述国家、类型、治疗、给药途径、最终用户和分销渠道提供了市场规模信息。

黄斑变性治疗市场报告涵盖的国家 是美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚太地区其他地区、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、以色列、科威特、南非、中东其他地区和非洲。

由于主要关键参与者的存在、眼部疾病患病率的上升、老年人口的增加、有利的报销政策以及该地区发达的医疗基础设施，北美在黄斑变性治疗市场上占据主导地位。由于黄斑变性患病率上升、医疗保健行业投资激增、意识增强和可支配收入增加，预计亚太地区将在 2021-2028 年的预测期内增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场法规的变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

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患者流行病学分析

黄斑变性治疗市场还为您提供详细的市场分析，用于患者分析、预后和治疗。流行率、发病率、死亡率、依从率是报告中可用的一些数据变量。分析流行病学对市场增长的直接或间接影响分析，以创建一个更稳健的队列多元统计模型，用于预测增长期的市场。

竞争格局和 全球黄斑变性治疗市场 份额分析

黄斑变性治疗市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、临床试验管道、产品批准、专利、产品广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的黄斑变性治疗市场研究有关。

黄斑变性治疗市场报告中涵盖的主要参与者是 Adverum Biotechnologies Inc.、Neurotech、Gilead Sciences, Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Allergan、Regeneron Pharmaceuticals, Inc、STEMCELL Technologies Inc、IVERIC bio, Inc.、 SANWA KAGAKU KENKYUSSHO CO.,LTD., Bausch Health Companies Inc., Alcon Vision LLC, Phio Therapeutics Corp., Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd., Bayer AG, Novartis AG, Opthea, Santen Pharmaceutical Co., Ltd, PanOptica, Inc.和 Resolvyx Pharmaceuticals, Inc 等国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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可定制：全球黄斑变性治疗市场

数据桥市场研究 是高级形成性研究的领导者。我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。该报告可以定制，包括目标品牌的价格趋势分析，了解其他国家的市场（索取国家列表）、临床试验结果数据、文献回顾、翻新市场和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表（Factbook）中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿。

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Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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