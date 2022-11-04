乙醇胺市场增长：到 2029 年全球行业分析、规模、份额、趋势和预测

在2022 年至 2029 年的预测期内，乙醇胺 市场预计将以 4.60% 的速度增长。关于乙醇胺市场的数据桥市场研究报告提供了有关预计在整个预测期内普遍存在的各种因素的分析和见解，同时提供它们对市场增长的影响。对各种应用需求的增加正在加速乙醇胺市场的增长。

乙醇胺，也称为2-氨基乙醇或单乙醇胺，是指既是伯胺又是伯醇的有机化合物。已知该产品具有腐蚀性、易燃性、有毒、无色和粘性，用于洗涤酸的溶液和分散体、制造洗涤剂、乳化剂和其他化学中间体的原料。

单击链接以获取报告的样本副本 https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-ethanolamines-market



全球快速工业化是推动乙醇胺市场增长的主要因素之一。该产品用作制造洗涤剂、抛光剂和药品的原料的使用量增加，以及 除草剂、洗涤剂和 纺织品等最终用途行业的高需求 加速市场增长。建筑化学品和金属保护用缓蚀剂等应用范围的扩大，以及作为弱碱化合物和磷脂必不可少的头部基团的产品在各个行业的高度偏好，进一步影响了市场。此外，研发活动、投资激增、人均可支配收入的增加以及消费者的普遍意识对乙醇胺市场产生了积极影响。此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，木材防腐和农用化学品生产等新应用的开发为市场参与者提供了有利可图的机会。

另一方面，波动的原材料价格预计将阻碍市场增长。预计严格的法规将在 2022-2029 年的预测期内挑战乙醇胺市场。

竞争格局和乙醇胺市场份额分析

乙醇胺市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对乙醇胺市场的关注有关。

乙醇胺市场报告中的一些主要参与者包括巴斯夫、道杜邦、阿克苏诺贝尔、英力士氧化物有限公司、抚顺北方化工有限公司、中国石油化工集团公司、泰国乙醇胺有限公司、中石化上海高桥石化Corporation, Huntsman Corporation, Shijiazhuang Haisen Chemical Co. Ltd., Jiaxing Jinyan Chemical Co. Ltd., SABIC, Celanese Corporation, LyondellBasell, Invista, Daicel Chemical Industries Ltd., Amines & Plasticizers ltd., BALAJI AMINES, Sintez OKA, Reliance Industries Limited、Advance Petrochemicals Ltd. 和 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. 等。

阅读带有目录和图表的完整报告描述 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ethanolamines-market

这份乙醇胺市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关乙醇胺市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球乙醇胺市场范围和市场规模

乙醇胺市场根据原材料、产品类型和应用进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

根据原料，乙醇胺市场分为氨、1-环氧乙烷、2-环氧乙烷和3-环氧乙烷。

根据产品类型，乙醇胺市场分为单乙醇胺、二乙醇胺和三乙醇胺。

根据应用，乙醇胺市场分为水泥、气体处理、金属加工液、个人护理产品、 药品 、 印刷油墨 、建筑化学品、纺织品、除草剂、乙烯胺和洗涤剂/清洁剂/织物柔软剂。 乙醇胺市场国家层面分析

分析乙醇胺市场，并按上述国家、原材料、产品类型和应用提供市场规模、数量信息。

全球乙醇胺市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及、南非、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区个人护理、洗涤剂和除草剂等最终用途行业的强劲需求，北美在乙醇胺市场占据主导地位。由于该地区农用化学品和除草剂消费量的增加，预计欧洲将在 2022 年至 2029 年的预测期内成为增长最快的市场。

购买此高级报告：https

://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-ethanolamines-market 关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

我们提供各种服务，例如经过市场验证的行业报告、技术趋势分析、形成性市场研究、战略咨询、供应商分析、生产和需求分析以及消费者影响研究等。

联系我们

Data Bridge Market Research

美国：+ 1 888 387 2818

英国：+ 44 208 089 1725

香港： +852 8192 7475

电子邮件 – Corporatesales@databridgemarketresearch.com