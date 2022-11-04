到 2029 年，可再生化学品市场将达到 2247.1 亿美元，全球复合年增长率将达到 10.93%

市场定义

可再生化学品，也称为“生物基化学品”，是指从农业原料、农业废弃物、有机废弃物、生物质和微生物等可再生资源中提取的化学品。由于其低碳成分和环保特性，可再生化学品已成为石油基化学品的潜在替代品。一些最有前途的生物聚合物是聚乳酸 (PLA) 和聚羟基链烷酸酯，它们可以由无毒的可再生原料生产。

2021 年全球可再生化学品市场价值 980 亿美元，预计到 2029 年将达到 2247.1 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 10.93%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场场景等市场洞察，数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消耗分析和气候链情景。

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预计全球可再生化学品市场将显着增长超过预期时期。这是由于生物基化学品的优势，例如与传统 石化 产品相比，它们对环境的影响较小，以及消费者对可再生资源产品的需求不断增加。此外，向生物经济和可再生原料的快速过渡，为化工等行业生产低碳替代品将推动市场前景。

竞争格局和可再生化学品市场份额分析

可再生化学品市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对可再生化学品市场的关注有关。

在可再生化学品市场运营的一些主要参与者是

巴斯夫（德国）

三菱化学控股株式会社（日本）

大金（日本）

3M（美国）

布拉斯克姆（巴西）

Corbion NV（荷兰）

NatureWorks LLC（美国）

阿米里斯（美国）

OCI NV（荷兰）

索尔维（比利时）

帝斯曼（荷兰）

Genomatica Inc.，（美国）

钴技术有限责任公司。（我们）

高度（美国）

Evonik Industries AG（德国）

杜邦（美国）

Novamont SpA（意大利）

诺维信（丹麦）

艾利丹尼森公司（美国）

三井化学株式会社，（日本）

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COVID-19 对可再生化学品市场的影响

最近爆​​发的冠状病毒对可再生化学品市场产生了负面影响。对汽车和工业部门的影响是严重的，因为对国际旅行以及区域和地方流动的限制阻止了人员和货物的自由社交。由于政府为遏制疾病传播而实施的各种预防性封锁，各种制造和供应链运营严重中断，进一步导致市场遭受巨大的财务挫折。然而，对全球可再生化学品市场的整体影响仍然难以预测。

最近的发展

2020年8月，化工公司TFL推出了MAGNOPAL Pure A，一种源自植物生物质的环保成膜生物聚合物。它不仅旨在取代基于化石燃料的聚合物，而且还为各种不同的皮革制品提供了有趣且具有成本效益的应用特性。

2021 年 4 月，新企业 Trillium Renewable Chemicals 在比利时 Capricorn Partners 的资金和非营利组织南方研究的技术下成立。Capricorn 的可持续化学基金已授予 Trillium 850 万美元，用于扩大 Southern Research 的热化学工艺，将糖和甘油转化为丙烯腈和丙二醇。 全球可再生化学品市场范围

可再生化学品市场根据产品类型、原料和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

醇类

乙醇

甲醇

生物聚合物

多羟基链烷酸酯 (PHA)

淀粉混合物

聚乳酸 (PLA)

再生纤维素

PBS

生物PET

生物聚乙烯

酮类

平台化学品

有机酸

原料

玉米

甘蔗

生物质

藻类

其他

应用

农业

纺织品

环境

运输

食品和饮料包装

沟通

生物医学

其他 可再生化学品市场区域分析/见解

如上所述，分析了可再生化学品市场，并按国家、产品类型、原料和应用提供了市场规模洞察和趋势。

可再生化学品市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列、埃及、南非、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

欧洲在市场份额和收入方面占据主导地位，并将在 2022-2029 年的预测期内继续发挥其主导地位。该地区的市场增长归因于该地区存在严格的法规和有利的政府法规。

另一方面，由于对环境的日益关注和该地区化学品需求的增长，预计亚太地区将在 2022-2029 年的预测期内显示出可观的增长。

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