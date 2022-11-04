到 2029 年，热铸弹性体市场将注册 15.992 亿美元，复合年增长率为 8.00%| 规模、最新趋势和分析

市场定义

热铸弹性体广泛用于工业应用。它们通常用于生产车轮、密封件、技术零件、轧辊、采矿、石油和天然气设备以及保险杠和轨道垫，因为它们具有良好的耐化学性和机械、动态性能。

2021 年全球热铸造弹性体市场价值 8.640 亿美元，预计到 2029 年将达到 15.992 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 8.00%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场场景等市场洞察，数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消耗分析和气候链情景。

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越来越多地使用生物基原材料正在塑造热铸弹性体市场 。热铸弹性体公司正在加紧开发生物基产品，以帮助行业利益相关者减少对环境的影响和碳足迹。此外，预计未来几年各种最终用途行业对热浇注弹性体的需求将上升，推动浇注弹性体市场向前发展。由于这些热铸弹性体在全球范围内的高利用率，预计市场在预测期内将出现正增长。

为制作热铸造弹性体市场报告而收集的所有统计数据、数据、事实和数据均来自可靠来源，例如网站、期刊、合并、报纸和其他真实来源。这份行业报告提供了市场数据，甚至考虑了从开始到发布的新产品开发。该报告还对主要参与者、主要合作、合并和收购以及趋势创新和业务政策进行了评论。该业务报告分析了新地理市场的前景和机遇。一份卓越的热铸造弹性体市场研究报告提供了有关行业现状的统计数据，为对该市场感兴趣的公司和投资者提供了宝贵的指导和方向来源。

竞争格局和热铸弹性体市场份额分析

热铸弹性体市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对热铸弹性体市场的关注有关。

在热铸弹性体市场上经营的一些主要参与者是

巴斯夫（德国）

道琼斯（美国）

亨斯迈国际有限责任公司（美国）

索尔维（比利时）

科思创（德国）

CHEMLINE INDIA LIMITED（印度）

杜邦（美国）

朗盛（德国）

三井化学株式会社（日本）

Wanhua (China)

Era Polymers Pty Ltd（澳大利亚）

卡莱尔聚氨酯系统（美国）

东曹株式会社（日本）

三井化学株式会社（日本）

Coim集团（意大利）

台湾PU公司（中国）

时代聚合物（澳大利亚）

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COVID-19 对热铸弹性体市场的影响

最近爆​​发的 冠状病毒 对热铸弹性体市场产生了负面影响。COVID-19 将制造业和工业部门带入了全球未知的运营环境。政府对可以聚集在一个地方的人数的限制对这些行业产生了重大影响。例如，该病毒对零部件制造业产生了重大影响。投资损失、流动性短缺、劳动力短缺、供应链限制以及全球经济整体不确定性都在影响工业部门的增长。在封锁期间，汽车、电子和航空航天行业的生产和工厂运营暂时停止。大多数行业的原材料供应依赖中国。因此，

然而，最近几个月，包括印度、中国和美国在内的许多国家已经开放了经济，工业活动已经恢复，尽管劳动力和材料有限。随着大多数经济体开始开放，工业产出有望反弹。COVID-19 对 2020 年第一季度和第二季度铸造弹性体制造商的销量产生了负面影响。主要市场参与者正在通过专注于本地管理和寻求未开发的市场机会来降低风险。

最近的发展

2020 年 8 月，朗盛推出了由可再生原料制成的全新 MDI 聚醚预聚物系列。这些产品以 Adiprene Green 品牌销售，可用于替代现有的基于化石的聚醚预聚物，并允许 PU 加工商生产二氧化碳排放量较低的组件。全球热铸弹性体 市场 范围

热铸弹性体市场根据原材料和最终用途行业进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

原材料

基于 TDI

基于MDI的

脂肪族

其他最终用途行业

汽车和交通

工业的

矿业

油和气

运动休闲

农业

其他

该报告的作者分析了考虑研究和分析全球热铸造弹性体市场的发展中和发达地区。报告的区域分析部分对不同区域和国家的热铸弹性体行业进行了广泛的研究，以帮助参与者制定有效的扩张战略。

区域分析：该报告进一步研究了世界主要地区的热铸造弹性体市场的生产和消费模式、进出口、供需比率、收入来源、市场份额和规模以及该地区知名企业的存在。Hot Cast Elastomers 报告还涵盖了区域分析部分的区域内公司所采取的扩张计划。市场的区域分析包括预测期内的产量信息、消费量和模式、收入和增长率。

根据区域分析，市场主要分布在以下主要地理区域：

Data Bridge Market Research是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，从而扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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