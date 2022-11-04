医疗保健新闻：拉丁美洲过敏诊断市场收入、未来增长、趋势、主要参与者、到 2029 年的商机预测

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

在广泛的报告中进行的市场研究分析和估计有助于企业了解市场上已有的内容、市场期待的内容、竞争背景以及超越竞争对手应遵循的步骤。研究方法和最佳工具和技术的应用保持了轻松，使这份市场研究报告与众不同。该报告分为几个属性，包括制造商、地区、类型、应用、市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动力、机遇、挑战、新兴趋势、风险、进入壁垒、销售渠道和分销商在可靠的本业务报告中再次详细描述了该主题并为更好的决策提供了最大的信息。

这份市场报告为行业提供了一个理想的窗口，解释了市场定义、分类、应用、参与和市场趋势是什么。该报告还识别和分析了新兴趋势以及市场中的主要驱动因素、挑战和机遇。这份行业分析报告重点介绍了市场在 2022-2029 年预测期内的复合年增长率值波动。报告中计算的基准年被认为是 2020 年，而历史性年份是 2019 年，这将通过提供有关几个市场洞察力的信息来说明市场在预测年份将如何采取行动。

大规模的拉丁美洲过敏诊断市场报告是一份有见地且可操作的市场报告，企业始终需要它来实现增长和成功。该报告还承认并分析了医疗保健行业的增长趋势以及主要驱动因素、限制因素、挑战和机遇。市场驱动因素、市场限制、机遇和挑战在市场概览主题下进行了研究，为企业采取正确行动提供了重要的见解。此外，拉丁美洲过敏诊断市场报告通过考虑收入、成本和毛利率等最重要的因素，对产品规格、技术、产品类型和生产分析进行了深刻的概述。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年拉丁美洲过敏诊断市场规模为 42.5 亿美元，到 2029 年将飙升至 97.2 亿美元，预计 2022 年至 2029 年期间的复合年增长率为 10.9%。市场由 Data Bridge 市场研究团队策划的报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

下载 PDF 样本报告（包括图表、图表和图表列表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=latin-america-allergy-diagnostics-market

市场定义

过敏几乎以多种方式影响身体的每个器官，症状范围广泛，因此它们的表现跨越了广泛的表型。根据欧洲的研究，高达 30% 的人口患有过敏性犀牛结膜炎，20% 患有哮喘，15% 患有过敏性皮肤病。食物过敏越来越普遍和严重；职业过敏、药物过敏和昆虫叮咬过敏（可能是致命的）导致过敏流行。

拉丁美洲过敏诊断 市场动态

驱动程序

增加环境污染水平

暴露于室内和室外空气污染、过敏和职业暴露是慢性呼吸道疾病的主要风险因素。由于城市中环境污染物的暴露程度较高（由于车辆污染和工业活动），城市居民的过敏性疾病患病率高于农村居民。据世界卫生组织称，超过 80% 的城市居民暴露于超过世界卫生组织安全建议的空气质量水平；虽然这是一种全球趋势，但其影响在低收入国家的城市地区尤为严重。这是过敏诊断市场扩张的一个关键指标。

日益严重的环境污染水平

增长的主要驱动力是医疗保健支出和平均寿命的增加、对预防性检测的了解增加、诊断检测产品的改进、生活方式相关疾病的增加以及政府规定的医疗保健治疗。

增加获得健康保险的机会

市场由大型医院和诊断实验室主导，由于其庞大的资本预算，它们可以负担得起大容量系统。由于高昂的医疗保健服务成本，不断上升的医疗保健支出有助于扩大过敏诊断市场。此外，许多国家的政府正在提供报销和医疗保险计划，以增加全球消费者对过敏诊断的需求。

机会

mHealth 在过敏诊断中的应用

同行评审的论文中仅发表了少数用于过敏性鼻炎 (AR) 诊断的 mHealth 工具，目前使用 mHealth 进行鼻炎诊断是有限的。由于集成生物传感器、无线连接和能量收集技术的最新进展，出现了一种新型的即时护理设备。另一方面，AR 是一种高度流行的疾病。任何连接到智能手机的诊断小工具（例如，峰值鼻吸气流量计或鼻内生物传感器）都必须是负担得起的。

限制/挑战

过敏诊断困难

过敏诊断的难点在于提出客观、快速、可重复、具有成本效益、敏感且针对病情的程序。他们必须能够识别暴露并为治疗决策做出贡献，最好是在初级保健中。此外，需要进行测试以监测治疗反应并比较大型队列和国家之间的临床前和临床效果。

与过敏诊断仪器相关的溢价

市场参与者会定期更新几种过敏诊断设备，包括发光计、印迹分析仪、扫描仪、ELISA 分析仪和免疫分析仪。这些仪器更昂贵，因为它们具有更高级的特性和功能（每台仪器的价格根据其准确性、灵活性和 TAT 而有所不同）。 例如，免疫 分析仪的成本在 10,000 美元到 20,000 美元之间，而发光计的成本在 3,000 美元到 14,000 美元之间。半自动的 ELISA 阅读器成本在 2,000 美元到 5,000 美元之间，而全自动分析仪的成本超过 14,000 美元。此外，操作此设备需要额外的成本，例如维护和保险、实验室监督和间接费用（例如公用事业、空间和管理）。

这份拉丁美洲过敏诊断市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、变化在市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新方面。要获得有关拉丁美洲过敏诊断市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/latin-america-allergy-diagnostics-market

COVID-19 对拉丁美洲过敏诊断 市场的影响

COVID 19 已成为多项研究的主题，以了解它如何影响过敏诊断测试服务。根据在土耳其进行的一项调查，在 COVID-19 爆发期间，过敏症患者更愿意使用远程医疗来治疗哮喘和鼻炎。然而，对于更严重的过敏性疾病，如过敏反应和遗传性血管性水肿，面对面访谈更可取。其他国家，如意大利和美国，也出现了类似的趋势。在澳大利亚，门诊的面对面咨询仅限于患有风湿病的紧急患者，大约 80% 的门诊就诊转为远程医疗。这也限制了各种诊断和治疗服务的限制和减少，从而阻碍了市场的扩张。

最近的发展

2021 年，日立化学诊断公司已被 Minaris Medical America, Inc. 取代。通过合并 Minaris Medical 品牌下的医疗业务集团公司，日立希望提升其全球地位并增加在体外领域的商业活动诊断。两家公司均为昭和电工材料株式会社所有。

2021 年，PerkinElmer Inc. 已达成收购 Immunodiagnostic Systems Holdings PLC 的协议。通过此次收购，PerkinElmer Inc. 将能够加强其在免疫诊断 (IDS) 行业的地位。销售过敏产品和服务的公司 EUROIMMUN Medizinische LABORDIAGNOSTIKA AG 将接管 IDS。

拉丁美洲过敏诊断 市场范围

拉丁美洲过敏诊断市场根据产品、过敏原、测试、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

检测试剂盒

消耗品

仪器

免疫分析仪

ELISA 分析仪

发光计

其他仪器

服务

过敏原

吸入过敏原

食物过敏原

药物过敏原

其他过敏原

测试

体内测试

皮肤点刺测试

补丁测试

其他体内测试

体外测试

最终用户

诊断实验室

医院实验室

学术研究机构

其他最终用户

分销渠道

直接的

间接

浏览完整的目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=latin-america-allergy-diagnostics-market

拉丁美洲过敏诊断 市场 区域分析/见解

分析拉丁美洲过敏诊断市场，并按上述国家、产品、过敏原、测试、最终用户和分销渠道提供市场规模洞察和趋势。

拉丁美洲过敏诊断市场报告涵盖的国家是巴西、阿根廷和作为南美洲一部分的南美洲其他地区。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

拉丁美洲过敏诊断市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗保健支出增长、拉丁美洲过敏诊断市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管的变化情景及其对拉丁美洲过敏诊断市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和拉丁美洲过敏诊断 市场份额分析

拉丁美洲过敏诊断市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司对拉丁美洲过敏诊断市场的关注有关。

在拉丁美洲过敏诊断市场运营的一些主要参与者是：

Thermo Fisher Scientific Inc.，（美国）

Siemens Healthcare GmbH（德国）

丹纳赫（美国）

Omega Diagnostics Group PLC（英国）

生物梅里埃（法国）

Romer Labs Division Holding（奥地利）

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG（德国）

HollisterStier 过敏（美国）

NEOGEN公司（美国）

Eurofins Scientific（卢森堡）

Minaris Medical America, Inc.（美国）

Stallergenes Greer（英国）

HOB Biotech Group Corp., Ltd. (中国)

HYCOR 生物医学（美国）

R-Biopharm AG（德国）

AESKU.GROUP GmbH（德国）

ACON Laboratories, Inc.（美国）

林肯诊断公司（美国）

Astra Biotech GmbH（德国）

尔巴集团（英国）

顶级 DBMR 医疗保健报告：

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-local-anesthetics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-blade-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pelvic-cellulitis-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-small-lymphocytic-lymphoma-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-craniofacial-fibrous-dysplasia-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-optic-nerve-atrophy-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-radio-frequency-identification-rfid-smart-cabinets-market

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