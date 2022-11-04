医疗保健新闻：欧洲数字治疗 (DTx) 市场规模：到 2028 年的行业份额、收入、主要参与者、复合年增长率、需求和销售预测

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

在广泛的报告中进行的市场研究分析和估计有助于企业了解市场上已有的内容、市场期待的内容、竞争背景以及超越竞争对手应遵循的步骤。研究方法和最佳工具和技术的应用保持了轻松，使这份市场研究报告与众不同。该报告分为几个属性，包括制造商、地区、类型、应用、市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动力、机遇、挑战、新兴趋势、风险、进入壁垒、销售渠道和分销商在可靠的本业务报告中再次详细描述了该主题并为更好的决策提供了最大的信息。

这份市场报告为行业提供了一个理想的窗口，解释了市场定义、分类、应用、参与和市场趋势是什么。该报告还识别和分析了新兴趋势以及市场中的主要驱动因素、挑战和机遇。这份行业分析报告重点介绍了市场在 2022-2029 年预测期内的复合年增长率值波动。报告中计算的基准年被认为是 2020 年，而历史性年份是 2019 年，这将通过提供有关几个市场洞察力的信息来说明市场在预测年份将如何采取行动。

预计欧洲数字治疗 (DTx) 市场将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 23.4% 的复合年增长率增长，预计到 2028 年将达到 106.3936 亿美元。糖尿病、高血压等慢性病患病率的增加以及政府机构意识的提高将促进欧洲数字治疗 (DTx) 市场的增长。通过提供可靠的市场研究信息，广泛的欧洲数字治疗 (DTx) 市场报告延伸到业务的成功。这份全球市场研究报告展示了重要的产品开发，并跟踪了主要参与者最近在医疗保健行业进行的收购、合并和研究。此外，本报告中评估的市场驱动因素和限制因素使人们了解该产品在最近的市场环境中是如何被利用的，并提供对未来使用情况的估计。正确利用已建立的统计工具和连贯的模型来分析和预测市场数据，使欧洲数字治疗 (DTx) 市场报告表现出色。

本业务报告所保持的至高无上和透明性使其获得了会员公司和客户的信任和信赖。该报告不仅有助于节省宝贵的时间，而且还增加了为发展业务所做的工作的可信度。它简化了信息流以便更好地理解用户。欧洲数字治疗 (DTx) 市场报告完美融合了行业洞察力、智能实用的解决方案和最新技术，以赋予更好的用户体验。

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市场分析和洞察：欧洲数字治疗 (DTx) 市场

数字疗法 (DTx) 使用基于证据的远程评估软件直接向患者提供治疗干预，以服务、管理和避免广泛的行为、心理和身体障碍。它们单独使用或与药物、设备或其他疗法混合使用，以优化患者护理和健康结果。越来越多地远程访问经临床测试安全有效的疗法是治疗期间数字疗法 (DTx) 的特性之一。

公司为扩大产品线和获得利润而进行的技术进步是数字治疗 (DTx) 市场增长的驱动力之一。与数字治疗 (DTx) 应用程序相关的隐私问题可能会限制数字治疗 (DTx) 市场的增长。两家公司之间的合作将有助于市场的增长，并将为数字治疗 (DTx) 市场提供机会。数字治疗 (DTx) 的质量将得到维持，以便为客户提供更好的治疗和适当的护理，因此，这需要正确完成，因此这将成为数字治疗 (DTx) 市场的挑战，因为许多一时间需求得不到满足。

数字治疗 (DTx) 市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案

报告中涵盖的主要市场竞争对手

Akili Interactive Labs, Inc.

关注

2Morrow Inc.

Ayogo Health Inc.

姜

点击 Therapeutics, Inc.

干邑

更好的治疗公司

认知适应

金丝雀健康

凯亚健康

快乐公司

芒果健康

明强健康

自然循环美国公司

努姆公司

盖亚股份公司

Omada Health, Inc.

Welldoc, Inc.

斯玛特病人有限公司

Wellthy Therapeutics Pvt Ltd

梨疗法公司

三星

志愿者

利翁戈

瑞思迈

Fitbit, Inc.

要获得对欧洲数字治疗 (DTx) 市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-digital-therapeutics-market

欧洲数字治疗 (DTx) 市场行业趋势和到 2028 年的预测涵盖的关键指标

市场规模

自上而下的市场分析

市场竞争对手的最新发展

不同国家的近期市场价值 欧洲数字治疗 (DTx) 市场范围和市场规模

欧洲数字治疗（DTx）市场根据产品和服务类型、应用、购买模式和销售渠道分为四个部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据产品和服务类型，欧洲数字治疗 (DTx) 市场细分为硬件产品、解决方案/软件和服务。2021 年，由于智能手机用户数量不断增加，预计解决方案/软件部分将主导市场。

根据应用，欧洲数字治疗 (DTx) 市场分为治疗/护理相关应用和预防应用。2021年，治疗/护理相关应用领域预计将占据主导地位，因为它提供了良好的治疗并改善了人们的生活方式。

根据采购模式，欧洲数字治疗（DTx）市场分为团购组织和个人。到 2021 年，预计个人细分市场将主导市场，因为许多人个人正在接受数字医疗平台并在大流行情况下更喜欢它们。

根据销售渠道，欧洲数字治疗（DTx）市场分为 B2B 和 B2C。到 2021 年，B2C 细分市场预计将主导市场，因为这些服务大多直接受到客户的青睐。

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欧洲数字治疗 (DTx) 市场国家层面分析

分析欧洲数字治疗 (DTx) 市场，并按上述国家、产品和服务类型、应用、购买方式和销售渠道提供市场规模信息。

欧洲数字治疗 (DTx) 市场报告涵盖的国家是德国、英国、法国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、土耳其、比利时和欧洲其他地区。

由于糖尿病等慢性病的患病率不断上升，预计欧洲将在预测期内以最高的复合年增长率增长。预计德国将主导市场，因为它是数字治疗领域的领先国家之一，越来越多的国内公司在市场上运营

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

制造商的战略举措正在为数字治疗 (DTx) 市场的参与者创造新机遇

数字治疗 (DTx) 市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的数字治疗 (DTx) 产品销售增长、数字治疗 (DTx) 进步的影响以及监管情景的变化及其对数字治疗的支持 ( DTx) 市场。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期。

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全球数字治疗市场，按产品类型（软件和设备）、销售渠道（B2C 和 B2B）、应用（预防应用和治疗/护理相关应用）、国家（美国、加拿大、墨西哥、德国、意大利、英国、法国） , 西班牙, 荷兰, 比利时, 瑞士, 土耳其, 俄罗斯, 欧洲其他地区, 日本, 中国, 印度, 韩国, 澳大利亚, ​​新加坡, 马来西亚, 泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区其他地区, 巴西, 阿根廷, 其他地区南美洲、南非、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、以色列、中东其他地区和非洲）到 2028 年的行业趋势和预测 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-therapeutics-market

北美数字治疗 (DTx) 市场，按产品和服务类型（硬件产品、解决方案/软件、服务）、应用（治疗/护理相关应用、预防应用）、购买模式（团购组织、个人）、销售渠道（B2B、B2C）、国家（美国、加拿大、墨西哥）行业趋势和到 2028 年的预测 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-digital-therapeutics-market

中东和非洲数字治疗 (DTx) 市场，按产品和服务类型（硬件产品、解决方案/软件、服务）、应用（治疗/护理相关应用、预防应用）、购买模式（团购组织、个人）、销售渠道（B2B、B2C）、国家（沙特阿拉伯、南非、阿联酋、以色列、埃及、中东其他地区和非洲）行业趋势和到 2028 年的预测 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east -和非洲数字治疗市场

亚太数字治疗 (DTx) 市场，按产品和服务类型（硬件产品、解决方案/软件、服务）、应用（治疗/护理相关应用、预防应用）、购买模式（团购组织、个人）、销售渠道（B2B、B2C）、国家（日本、中国、澳大利亚、印度、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、亚太其他地区）行业趋势和到 2028 年的预测 https://www.databridgemarketresearch.com/报告/亚太数字治疗市场

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