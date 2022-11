代谢组学市场深度分析、全球趋势、新技术、区域分析、增长因素和 2028 年预测

一流的代谢组学市场研究文件根据市场动态和增长诱导因素提供有关增长率和市场价值的估计。在准备这份市场分析报告时,所采用的属性很少包括最高水平的精神、实用的解决方案、坚定的研究和分析、创新、综合方法和最新的技术。该报告对市场的持续发展、产能、产量、产值、成本/利润、供需和进出口进行了广泛的统计分析。

代谢组学市场预计将 在 2021 年至 2028 年的预测期内见证市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场到 2028 年将达到 63.6 亿美元,预计复合年增长率为 14. 在提到的预测期内增长 29%以上。

代谢组学是一项用于分析和分类生物体 DNA 样本中代谢物的研究。 本研究理解在特定时间段内对生物系统的识别。

用于代谢组学研究的政府和私人资金的容易获得是预计推动代谢组学市场增长和需求的重要因素之一。 此外,在 2021 年至 2028 年的预测期内,对个性化医疗的高需求以及代谢组学在毒理学测试中的日益使用也有望推动全球代谢组学市场的增长。

代谢组学市场报告中涵盖的主要参与者是 WATERS、Bruker、TMIC、Thermo Fisher Scientific Inc.、Agilent Technologies, Inc.、biocrates life sciences ag、Creative Proteomics.、PerkinElmer Inc.、Metabolon, Inc.、Human Metabolome Technologies America Inc. ., Merck KGaA, Shimadzu Corporation, OWL, Cenix BioScience GmbH, West Coast Metabolomics Center, Stemina Biomarker Discovery, Inc., Chenomx Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., SRI INTERNATIONAL 和 Eurofins Scientific 等其他国家和全球参与者. 全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据可单独获得。DBMR 分析师了解竞争优势并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

代谢组学市场根据产品和服务、应用、适应症和最终用户进行细分。 这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场,并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察,帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

代谢组学市场的产品和服务细分为代谢组学仪器和生物信息学工具和服务。 代谢组学仪器进一步细分为分离工具和检测工具。 分离工具进一步细分为气相色谱、高效液相色谱、超高效液相色谱和毛细管电泳。 检测工具已进一步细分为核磁共振 (NMR) 光谱、质谱 (MS) 和基于表面的质量分析。 生物信息学工具和服务进一步细分为生物信息学服务和生物信息学工具和数据库。

根据应用,代谢组学市场分为生物标志物发现、药物发现、毒理学测试、营养基因组学、功能基因组学、个性化医疗等。

代谢组学市场也根据癌症适应症、心血管疾病 (CVD)、神经系统疾病、先天性代谢错误等进行了细分。

根据最终用户,代谢组学市场分为学术和研究机构、制药和生物技术公司、合同研究组织等。

COVID-19 对全球代谢组学市场的增长和规模有什么影响?

谁是主要的关键参与者,他们在全球代谢组学市场的主要业务计划是什么?

全球代谢组学市场五力分析的主要关注点是什么?

全球代谢组学市场的经销商面临的各种前景和威胁是什么?

主要供应商的优势和劣势是什么?

第 1 部分:执行摘要

第 02 部分:报告范围

第 3 部分:代谢组学市场格局

第 04 部分:代谢组学市场规模

第 05 部分:按产品划分的代谢组学市场细分

Part 06:五力分析

第 07 部分:客户环境

Part 08: 地理景观

Part 09:决策框架

第 10 部分:驱动因素和挑战

第 11 部分:市场趋势

第 12 部分:供应商格局

第 13 部分:供应商分析

