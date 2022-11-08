到 2029 年，纺织化学品市场规模将达到 397.5 亿美元|全球规模、份额、增长和趋势

全球纺织化学品市场 定义

纺织化学品是服装制造过程中使用的一组不同的化学品。它们经常用于纺织品预处理，包括退浆、煮练、漂白和丝光，以及染色、印花和整理。颜色、柔软度、吸汗性、理想的质地和光洁度都被它们添加到织物中。它们还赋予成品阻燃、抗皱、抗皱和抗污性，以及抗菌和防水特性。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年纺织化学品市场价值 265 亿美元，预计到 2029 年将达到 397.5 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 5.20%。数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消耗分析和气候链情景。

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全球纺织化学品市场 分析和规模

纺织化学 品是用于在生产过程的不同阶段处理纺织品的化学品。该产品对于获得理想的纺织品质量至关重要。未来几年，纺织化学品在各种垂直行业中的使用越来越多，将推动整个市场的增长。由于世界各地的大公司大力投资开发高效纺织化学品，市场将扩大。

世界级的纺织化学品市场分析报告在一定的预测时间内具有相对于上升或下降的复合年增长率值波动。为生成本行业报告而收集的数据基于具有大样本量的数据收集模块。这份市场报告的主要亮点是关键市场动态、当前市场情景和该行业的未来前景。更重要的是，在生成本报告时，对市场中不断上升的产品趋势、主要驱动因素、挑战和机遇进行了真实的认识和分析。在一流的纺织化学品报告中使用成熟的工具和技术，将复杂的市场洞察转化为更简单的版本。

竞争格局和纺织化学品市场份额分析

纺织化学品市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注纺织化学品市场有关。

在纺织化学品市场经营的一些主要参与者是：

道琼斯（美国）

巴斯夫（德国）

瓦克化学公司（德国）

索尔维（比利时）

昂高（瑞士）

Evonik Industries AG（德国）

亨斯迈国际有限责任公司（美国）

陶氏杜邦（美国）

TANATEX Chemicals BV（荷兰）

鲁道夫有限公司（德国）

GIOVANNI BOZZETTO SpA（意大利）

阿克苏诺贝尔 NV（荷兰）

Kemin Industries Inc.（美国）

科思创（德国）

OMNOVA Solutions Inc（美国）

禾大国际有限公司（英国）

科莱恩（瑞士）

拜耳公司（德国）

GIOVANNI BOZZETTO SpA（意大利）

巴克曼（美国）

路博润公司（美国）

杰伊化学工业私人有限公司（印度）

Univar Solutions Inc.（美国）

住友化学株式会社（日本）

阅读完整的分析报告以更好地理解（描述、TOC、表格和数字列表等）：https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-textile-chemicals-market

COVID-19 对纺织化学品市场的影响

自 2019 年 12 月 COVID-19 病毒爆发以来，该疾病已蔓延到地球上几乎每个国家，促使世界卫生组织宣布其为突发公共卫生事件。从 COVID-19 大流行中受益的少数行业之一是纺织化学品行业。纺织行业传统上受益于对个人防护设备 (PPE) 的需求增加。随着流行病的继续蔓延，医疗、保健、食品和运输行业对个人防护装备的需求激增。预计这也将对纺织化学品市场产生积极影响。

最近的发展

2020 年 6 月，陶氏推出了用于水性丝网印刷油墨配方的新一代混合粘合剂， 为蓬勃发展的街头服饰和运动服饰行业提高了合成纤维和天然纤维织物 的耐用性、颜色亮度和不透明度。与传统纺织印刷油墨相比，DOWSIL Print 041 纺织印刷油墨粘合剂提供了插入式、水性替代配方，结合了卓越的性能、成本效益和增强的可持续性。全球纺织化学品市场范围

纺织化学品市场根据纤维类型、产品类型和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

光纤类型

天然纤维

合成纤维

根据纤维类型，纺织化学品市场分为天然纤维和合成纤维。天然橡胶部分进一步细分为 棉花 和羊毛。合成橡胶细分市场进一步细分为聚酯、聚酰胺、粘胶等。

产品类别

涂料和施胶剂

整理剂

表面活性剂

漂白剂

其他

根据产品类型，纺织化学品市场分为涂料和上浆剂、整理剂、 表面活性剂、漂白剂等。涂料和施胶剂部分进一步细分为润湿剂、消泡剂等。

应用

服饰

家纺 产业用纺织品

其他

根据应用，纺织化学品市场细分为服装、家用纺织品、技术纺织品等。服装进一步细分为运动服和内衣。家用纺织品进一步细分为床单和地毯。



纺织化学品市场的地理评估是：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）、

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利），

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚），

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等），

中东和非洲（沙特阿拉伯半岛、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

新的研究报告为全球纺织化学品市场提供了系统和描述性的方法。它构建了行业动态、不同细分市场、地区的总体增长程度以及各种其他参数，这些参数在扩大行业规模和价值方面非常有效。因此，本文件旨在提供全球纺织化学品市场所有可能条件和结构的清晰视角。

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关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，从而扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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