片状模塑料 (SMC) 市场规模和预测到 2028 年将达到 26.5 亿美元，复合年增长率为 5.40%，全球

到 2028 年，片状模塑料 (SMC)市场的估计估值将达到 26.5 亿美元，同时在 2021 年至 2028 年的预测期内以 5.40% 的速度增长。片状模塑料 (SMC) 市场报告分析了增长，由于在运输中越来越多地使用轻质材料以及它们的性能优势，例如在建筑行业中较低的腐蚀，这种情况目前正在增长。

片状模塑料是一种可成型的玻璃纤维增​​强聚酯材料，主要用于压缩成型。它通常用于需要更大机械强度的较大部件。纤维增强热固性材料是一种片状模塑料。与其他物质（例如金属，甚至其他聚酯（例如块状模塑料）相比），片状模塑料最重要的优点是重量轻。

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现代建筑项目的消费增加 ，对受严格排放法规约束的商用车和乘用车的需求不断增加，碳纤维在低密度 SMC 开发中的渗透率不断提高，对生物基材料和化合物的需求不断增长，各个行业都在采用作为产品重​​量减轻措施的片状模塑料是一些主要和重要的因素，它们可能会在 2021-2028 年的预计时间范围内促进片状模塑料 (SMC) 市场的增长。另一方面，汽车和 交通领域的产品销售增长 随着建筑行业的扩张，这将通过产生大量机会进一步做出贡献，这些机会将导致片状模塑料 (SMC) 市场在上述预计时间范围内的增长。

与产品使用相关的高成本以及不断增加的复杂性和 回收问题 可能会成为上述预计时间范围内片状模塑料 (SMC)增长的市场限制因素。产品替代品的容易获得将成为市场增长的最大和最重要的挑战。

竞争格局和片状模塑料 (SMC) 市场份额分析

片状模塑料 (SMC) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的片状模塑料（SMC）市场有关。

片状模塑料 (SMC) 市场报告中涵盖的主要参与者是 POLYTEC Holding AG；IDI 复合材料国际公司。聚合物; 帝人有限公司。预混组；孟佐利特; 华源新材料股份有限公司；核心成型技术。常州市江石复合科技有限公司；Koninklijke Ten Cate bv.; 昭和电工有限公司；中国国际复合材料工业技术博览会；一个明星; 麦格纳国际公司；大陆结构塑料公司；伊斯科普有限公司；德维聚合物私人有限公司；三井化学公司；MCR Mixt 复合材料可回收材料；佐尔泰克；在其他国内和全球参与者中。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。

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这份片状模塑料 (SMC) 市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会，市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获取有关片状模塑料 (SMC) 市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取 分析师简介， 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球片状模塑料 (SMC) 市场范围和市场规模

片状模塑料 (SMC) 市场根据纤维类型、树脂类型、密度、类型和最终用途进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

根据纤维类型，片状模塑料 (SMC) 市场分为玻璃纤维和碳纤维。

根据树脂类型，片状模塑料 (SMC) 市场分为 聚酯、乙烯基酯等。

根据密度，片状模塑料 (SMC) 市场分为低密度、中密度和高密度。

根据类型，片状模塑料 (SMC) 市场分为通用、阻燃、耐腐蚀、电子绝缘体等。

根据最终用途，片状模塑料 (SMC) 市场细分为汽车、电气和电子、航空和国防、建筑、消费品、医疗保健和船舶。

片状模塑料 (SMC) 市场的地理评估是：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）、

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利），

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚），

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等），

中东和非洲（沙特阿拉伯半岛、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

新的研究报告为全球片状模塑料 (SMC) 市场提供了系统和描述性的方法。它构建了行业动态、不同细分市场、地区的总体增长程度以及各种其他参数，这些参数在扩大行业规模和价值方面非常有效。因此，本文件旨在提供全球片状模塑料 (SMC) 市场中所有可能的条件和结构的清晰视角。

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