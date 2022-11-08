甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场预计在预测期内以 7.97% 的复合年增长率扩张

到 2028 年，甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场规模为 23.4 亿美元，预计在 2021 年至 2028 年的预测期内将以 7.97% 的复合年增长率增长。关于甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场的数据桥市场研究报告提供了分析和见解关于预计在整个预测期内普遍存在的各种因素，同时提供它们对市场增长的影响。

甲基丙烯酸甲酯粘合剂是一种由甲基丙烯酸甲酯化合物形成的结构粘合剂的替代品。这些结构粘合剂用于将任何结构中的接头保持或制造在一起。这些粘合剂还包含硬化剂，并与树脂混合，用于提高结构的可靠性，并能抵抗重冲击或剥离。

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对轻量化和低碳排放 汽车的需求不断增长 极大地影响了甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场的增长。与此相一致的是，汽车和运输以及海洋工业日益增长的需求也成为促进甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场在 2021 年至 2028 年预测期内增长的关键决定因素。此外，汽车产量的增长和增加由于人口增长对流动性的需求增加，交通基础设施也对甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场的增长产生了积极影响。市场增长的主要因素是甲基丙烯酸甲酯粘合剂的优异性能。除此之外，对轻质和流线型解决方案的需求不断增长，以及与金属和其他特殊基材的兼容性得到改善，这也推动了甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场的蓬勃发展。然而，原材料价格的波动和高成本加上​​甲基丙烯酸甲酯粘合剂可能成为 2021 年至 2028 年预测期内甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场增长率的关键制约因素，而环氧树脂和 PU 粘合剂的日益普及有可能挑战成长上述预测期内的甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场。

竞争格局和 甲基丙烯酸甲酯粘合剂 市场份额分析

甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场有关。

甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场报告中涵盖的主要参与者是 Henkel AG & Co. KGaA、HB Fuller Company、3M、Arkema、Huntsman International LLC、Sika AG、IPS Corporation、Advanced Adhesive Systems.、Scott Bader Company Ltd.、Parker Hannifin Corp, Dow, DuPont, Antala Ltd., L&L Products, Kisling AG, HERNON MANUFACTURING INC, Permabond LLC, Parson Adhesives, Inc., Master Bond Inc., Chemique Adhesives & Sealants Ltd. 和 Engineered Bonding Solutions, LLC 等国内和全球玩家。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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此外，人们越来越意识到粘合剂优于传统技术的优势，以及绿色、无害和可持续粘合剂的日益普及，以及对建筑、 汽车、风能和维修等新应用的需求不断增加，这将进一步提供各种在上述预测期内甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场的增长机会。

这份甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取 分析师简介， 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球 甲基丙烯酸甲酯粘合剂 市场范围和市场规模

甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场根据类型、基材和最终用户进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场的地理评估是：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）、

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利），

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚），

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等），

中东和非洲（沙特阿拉伯半岛、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

新的研究报告为全球甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场提供了系统和描述性的方法。它构建了行业动态、不同细分市场、地区的总体增长程度以及各种其他参数，这些参数在扩大行业规模和价值方面非常有效。因此，本文件旨在清晰地了解全球甲基丙烯酸甲酯粘合剂市场中所有可能的条件和结构。

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