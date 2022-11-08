储氢市场有望迎接未来趋势、巨大机遇和到 2028 年的未来发展预测

2021年至2028年的预测期内，储氢市场将以8.15%的速度增长。对低排放燃料的需求增加是推动储氢市场增长的重要因素。

储氢被定义为用于增强和改进技术在应用中的技术类型，包括固定电源、便携式电源和运输。储氢在化工、金属加工、一般工业、交通运输、固定电源、便携式电源和交通运输等领域有着极端的应用。

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氨和甲醇需求的增长是推动市场增长的重要因素，运输应用中储氢罐使用量的 增加，运输燃料需求的增长，城市化进程的加快和需求的增加氢作为更清洁的燃料和氢的成功机会是推动氢储存市场的主要因素。此外，交通运输用轻质储罐开发的兴起、氢动力燃料电池新应用开发的增加 以及市场研发 活动的增加，将进一步为中国储氢市场创造新的机遇。预测期为 2021-2028 年。

然而，发达经济体加氢基础设施的有限可用性是主要制约因素，并将进一步挑战上述预测期内氢储存市场的增长。

竞争格局和储氢市场份额分析

储氢市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的储氢市场相关。

储氢市场报告中涵盖的主要参与者是 Air Liquide、Linde plc、Praxair Technology, Inc.、Worthington Industries、McPhy Energy SA、Luxfer Holdings PLC、Hexagon Composites ASA、H Bank Technologies Inc.、Inoxwind、VRV SrL、Cella Energy、American Elements、Sigma-Aldrich Co.、Hanwha Solutions/Chemical Corporation、Eutectix、Pragma Industries、Ilika 和 Fosroc, Inc. 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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这份储氢市场报告详细介绍了新的近期发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关储氢市场的更多信息，请联系 Data Bridge Market Research 以获得 分析师简介， 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

储氢市场范围和市场规模

储氢市场根据形式、类型和最终用户进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

在 形式的基础上，储氢市场分为物理形式和基于材料的形式。物理形式已进一步细分为压缩气体、冷/低温压缩和 液态氢。材料形式进一步细分为 吸附剂、液态有机物、间隙氢化物、复合氢化物和化学氢。

根据类型，储氢市场分为钢瓶、商户/散装、现场和车载。

储氢市场也根据最终用户细分为化学、炼油、一般工业、运输和金属加工。

储氢市场的地理评估是：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）、

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利），

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚），

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等），

中东和非洲（沙特阿拉伯半岛、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

新的研究报告为全球储氢市场提供了系统和描述性的方法。它构建了行业动态、不同细分市场、地区的总体增长程度以及各种其他参数，这些参数在扩大行业规模和价值方面非常有效。因此，本文件旨在对全球储氢市场中所有可能的条件和结构提供清晰的视角。

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