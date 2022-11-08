2029 年硝酸市场规模、份额、新兴趋势和预测

全球硝酸市场 定义

硝酸具有 HNO3 的化学式，是一种强矿物和剧毒酸，可用于一系列工业应用。硝酸用于生产颜料、 染料和油漆。纯品使用时无色，与氧化物混合时分解为淡黄色。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年硝酸 市场价值为 239.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 322.5 亿美元，预测期内复合年增长率为 7.40%。由于依赖农业的地区或经济体对农用化学品的需求不断增长，“化肥”占据了硝酸市场中最突出的应用领域。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析和气候链情景。

硝酸通常用于一系列农用化学品生产中。硝酸如果接触到它会对身体特别是眼睛和鼻子产生毒性和腐蚀性。硝酸会刺激眼睛、皮肤和粘膜。

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本报告仔细审查了完整的价值链以及下游和上游要素。全球化、增长进步等基本趋势促进了碎片化监管和生态问题。这份市场报告涵盖了硝酸行业的技术数据、制造工厂分析和原材料来源分析，并解释了哪种产品的渗透率最高、利润率和研发状况。该报告根据对市场细分的分析做出未来预测，其中包括按产品类别、最终用户应用和各个地区划分的全球市场规模。

这份硝酸市场报告涵盖了制造商的数据，包括出货量、价格、收入、毛利、采访记录、业务分布等，这些数据有助于消费者更好地了解竞争对手。

竞争格局和硝酸 市场份额分析

硝酸市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注硝酸市场相关。

在硝酸市场上经营的一些主要参与者是：

雅拉（挪威）

营养有限公司（加拿大）

巴斯夫（德国）

3M（美国）

道琼斯（美国）

杜邦（美国）

LSB 工业（美国）

西卡股份公司（瑞士）

CF 肥料英国。（英国）

Innospec（美国）

ADEKA CORPORATION（日本）

Dorf Ketal Chemicals (I) Pvt. 有限公司（美国）

PMC Specialties Group（美国）

雅富顿化学（美国）

路博润公司（美国）

科莱恩（瑞士）

朗盛（德国）

Mayzo, Inc.（美国）

索尔维（比利时）

阿克苏诺贝尔 NV（荷兰）

阿科玛（法国）

伊士曼化学公司（美国）

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COVID-19 对硝酸 市场的影响

新冠肺炎 在 2020-2021 年影响了各个制造业，因为它导致了工作场所的关闭、供应链的中断和运输的限制。中国、印度、巴西等多个国家在此地实施封锁，导致生产和制造设施关闭。在封锁期间，采矿活动暂时停止，以遏制 COVID-19 的传播，硝酸主要用于采矿和勘探活动。众多制造单位的供应链在此期间受到不利影响，导致收入和利润大幅下降。然而，随着放松力度的加大，预计进出口将显着增长。相应的管理当局开始解除这些强制封锁，这对市场来说是一个积极的信号。

最近的发展

2020年10月，LSB INDUSTRIES与客户签订新的长期硝酸供应合同，每年供应约70至100千吨硝酸，从而提升了公司的硝酸业务。全球硝酸市场范围

硝酸市场根据产品类型、等级、浓度、应用和最终用途行业进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

复明

不发烟

根据产品类型，硝酸市场分为发烟和非发烟。

年级

商业的

其他

在等级的基础上，硝酸市场分为商业和其他。

专注

稀硝酸 (68%)

浓硝酸 (69%-71%)

根据集中度，硝酸市场分为稀硝酸（68%）和浓硝酸（69%-71%）。

应用

肥料

硝酸铵

硝基苯

甲苯二异氰酸酯

己二酸

硝基氯苯

聚氨酯

聚酰胺

其他

根据应用，硝酸市场分为肥料、硝酸铵、硝基苯、甲苯二异氰酸酯、己二酸、硝基氯苯、聚氨酯、聚酰胺等。

最终用途行业

农用化学品

炸药

化学品

矿业

其他

在最终用途行业的基础上，硝酸市场细分为农用化学品、炸药、 化学品、采矿等。

硝酸市场区域分析

北美 （美国、加拿大和墨西哥）

欧洲 （德国、法国、英国、俄罗斯和意大利）

亚太地区 （中国、日本、韩国、印度和东南亚）

南美 （巴西、阿根廷、哥伦比亚、等）

中东和非洲 （沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

报告的目标是：

– 分析和预测硝酸工业在全球市场的市场规模。

– 研究全球主要参与者、SWOT 分析、领先参与者的价值和全球市场份额。

– 按类型、最终用途和地区确定、解释和预测市场。

– 分析全球重点区域的市场潜力与优势、机遇与挑战、制约与风险。

– 找出驱动或抑制市场增长的重要趋势和因素。

– 通过确定高增长细分市场来分析利益相关者的市场机会。

– 根据个人增长趋势及其对市场的贡献，批判性地分析每个子市场。

– 了解竞争发展，例如协议、扩张、新产品发布和市场占有率。

– 战略性地勾勒关键参与者并全面分析其增长战略。

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关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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