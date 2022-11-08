到 2029 年，全球金属制造市场可能达到 294.6 亿美元| 复合年增长率 4.7%

计算机化和机器人技术等领域的不断进步正在为在全球金属制造市场实施的新时代技术和解决方案铺平道路 。在预测期内，全球各个发展中国家对金属加工和机加工的需求不断增长，预计将推动全球金属制造市场。因此，预计市场将见证利润丰厚的增长。

2021 年全球金属制造市场价值 200 亿美元，预计到 2029 年将达到 294.6 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 4.7%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析和气候链情景。

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全球金属制造市场 定义

金属制造是从原始金属制品元素生产金属结构和组件。这被称为增值服务，因为它使用金属焊接、金属加工、金属成型和金属切削等多种方法，使原材料完全变形，构建全新的结构。焊接、切割、机加工和剪切只是金属制造设施提供的增值服务中的一小部分。金属制造商通过在一个地点提供全面的服务来为其客户提供价值。

本报告仔细审查了完整的价值链以及下游和上游要素。全球化、增长进步等基本趋势促进了碎片化监管和生态问题。这份市场报告涵盖了金属制造行业的技术数据、制造工厂分析和原材料来源分析，并解释了哪种产品的渗透率最高、利润率和研发状况。该报告根据对市场细分的分析做出未来预测，其中包括按产品类别、最终用户应用和各个地区划分的全球市场规模。

这份金属制造市场报告涵盖了制造商的数据，包括出货量、价格、收入、毛利、采访记录、业务分布等，这些数据有助于消费者更好地了解竞争对手。

竞争格局和金属制造市场份额分析

金属制造市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司对金属制造市场的关注有关。

在金属制造市场运营的一些主要参与者是

奥尼尔制造服务（美国）

Interplex 控股私人有限公司 有限公司（新加坡）

Komaspec（中国）

LancerFab 技术列兵。有限公司（印度）

BTD 制造（美国）

Kapco 金属冲压（美国）

沃森工程公司（美国）

Matcor-Matsu 集团（加拿大）

STANDARD IRON and WIRE WORKS, INC.（美国）

PA国际（比利时）

Mayville Engineering Company, Inc.（美国）

爱励公司（美国）

马扎克公司（日本）

通快

DMG MORI（德国）

我们MFG。（我们）

R5 Metal Fabricators, Inc.（美国）

NW Metal Fabricators, Inc.，（美国）

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COVID-19 对金属制造市场的影响

最近爆​​发的 冠状病毒 对金属制造市场产生了负面影响。政府为遏制疾病传播而实施的众多规则和预防性封锁、社会距离标准和进出口禁令的实施阻碍了市场，因为各种制造业出现严重中断以及跨境供应链停止的原材料。这导致了市场的巨大财务挫折。在预测期内，上述决定因素将衡量市场在预测期内的收入轨迹。

从好的方面来看，政府被迫在劳动力有限的情况下生产各种医疗设备、床和其他产品，这推动了市场对金属制造设备的需求。然而，随着经济好转和政府取消对制造的限制，预计未来几年对金属制造设备的需求将会增加。

最近的发展

2020年12月，专注于仓储、物料搬运设备和物流工程的德国公司永恒力与Trumpf建立了合作伙伴关系。作为此次合作的一部分，通快将提供生产控制软件 TruTops，帮助生产商提高物流效率。永恒力还将在各种存储场所和机器仪器之间提供自动钣金部件交付。全球金属制造市场范围

金属制造市场根据服务、材料和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

服务

金属 焊接

金属加工

金属成型

金属剪切

金属切削

金属折叠

金属轧制

金属冲压

金属冲压

在服务的基础上，金属制造市场已细分为金属焊接、金属加工、金属成型、金属剪切、金属切割、金属折叠、金属轧制、金属冲压和金属冲压。金属切割进一步细分为加工中心、车床、钻孔、磨削、珩磨和研磨机、激光、离子束和超声波机器、齿轮切割机、锯切机和其他处理和切割设备。金属焊接进一步细分为电弧焊、氧燃料焊接、激光束焊接和其他类型的焊接。成型进一步细分为锻造机和锤子、弯曲、折叠和矫直机、剪切、冲孔和开槽机、线材成型机以及其他压力机和金属成型机。

材料

钢

铝

其他

金属制造市场也根据材料分为钢、铝等。

终端用户

建造

汽车

航天

制造业

能源与电力

电子产品

其他

根据最终用户，金属制造市场分为建筑、汽车、航空航天、制造、能源和电力、电子等。

金属制造市场的区域分析

北美 （美国、加拿大和墨西哥）

欧洲 （德国、法国、英国、俄罗斯和意大利）

亚太地区 （中国、日本、韩国、印度和东南亚）

南美 （巴西、阿根廷、哥伦比亚、等）

中东和非洲 （沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

报告的目标是：

– 分析和预测金属制造行业在全球市场的市场规模。

– 研究全球主要参与者、SWOT 分析、领先参与者的价值和全球市场份额。

– 按类型、最终用途和地区确定、解释和预测市场。

– 分析全球重点区域的市场潜力与优势、机遇与挑战、制约与风险。

– 找出驱动或抑制市场增长的重要趋势和因素。

– 通过确定高增长细分市场来分析利益相关者的市场机会。

– 根据个人增长趋势及其对市场的贡献，批判性地分析每个子市场。

– 了解竞争发展，例如协议、扩张、新产品发布和市场占有率。

– 战略性地勾勒关键参与者并全面分析其增长战略。

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关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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