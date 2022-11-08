聚合物改性水泥涂料市场洞察和细分展望 | BASF SE, Sika AG, Akzo Nobel NV

聚合物改性水泥涂料市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。数据桥市场研究分析市场在上述预测期内以 6.89% 的复合年增长率增长。

聚合物改性水泥涂料基本上是质地细腻的耐磨涂料，用于防止除冰盐和防潮/防水。它们具有在硫酸盐污染的地面条件下保护混凝土的能力，这就是它们被广泛用作建筑行业的防水剂的原因。

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工业化和城市化的快速发展以及建筑应用中使用量的增加等因素是推动 2022 年至 2029 年预测期间市场增长率的根本原因。除此之外，预计将缓冲聚合物改性水泥增长的因素预测期内的涂料市场是建筑行业的增长，以及基础设施部门投资的增加以及政府支持基础设施开发和建设活动的举措不断增加，这将进一步为市场的增长开辟道路。此外，对先进防水涂料的需求不断增加，以及地质聚合物的日益普及 预计水泥将进一步缓冲 2022 年至 2029 年预测期内的整体市场增长。另一方面，这些涂料的保质期有限等决定因素预计将阻碍聚合物改性水泥涂料市场的增长。此外，预计波动的原材料价格也将在上述预测期内阻碍市场的整体增长。

此外，预计住房计划等有利的监管情况将为市场带来大量机会。另一方面，由于 COVID-19 的意外事件而出现的不利条件预计将对聚合物改性水泥涂料市场的增长构成重大挑战。

竞争格局和 聚合物改性水泥涂料 市场份额分析

聚合物改性水泥涂料市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对聚合物改性水泥涂料市场的关注有关。

在聚合物改性水泥涂料市场报告中运营的一些主要参与者包括 BASF SE、Sika AG、Akzo Nobel NV、MAPEI SpA、Fosroc, Inc、Holcim、Evercrete INDIA、WR Meadows, Inc、Berger Paints India Limited、Pidilite Industries Ltd .、DURABUILD、Fibrex Construction Chemicals Private Limited、The Euclid Chemical Company、Don Construction Products Ltd.、CICO Group、Associated Chemical 和 Bostik 等。

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这份聚合物改性水泥涂料市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关聚合物改性水泥涂料市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

全球 聚合物改性水泥涂料 市场范围和市场规模

聚合物改性水泥涂料市场根据聚合物类型、柔韧性、成分和应用进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

根据聚合物类型，聚合物改性水泥涂料市场分为丙烯酸聚合物和 SBR 乳胶。

在柔性的基础上，聚合物改性水泥涂料市场分为 柔性 和非柔性。

根据成分，聚合物改性水泥涂料市场分为单组分和双组分。

聚合物改性水泥涂料市场也根据应用细分为非住宅建筑、 住宅建筑和公共基础设施。非住宅建筑分部进一步分为工业和商业。住宅建筑细分为外墙、车道和人行道以及地板。公共基础设施进一步分为道路和桥梁、管道涂层、停车结构和体育场。

聚合物改性水泥涂料市场的区域分析

北美 （美国、加拿大和墨西哥）

欧洲 （德国、法国、英国、俄罗斯和意大利）

亚太地区 （中国、日本、韩国、印度和东南亚）

南美 （巴西、阿根廷、哥伦比亚、等）

中东和非洲 （沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

报告的目标是：

– 分析和预测全球聚合物改性水泥涂料行业的市场规模。

– 研究全球主要参与者、SWOT 分析、领先参与者的价值和全球市场份额。

– 按类型、最终用途和地区确定、解释和预测市场。

– 分析全球重点区域的市场潜力与优势、机遇与挑战、制约与风险。

– 找出驱动或抑制市场增长的重要趋势和因素。

– 通过确定高增长细分市场来分析利益相关者的市场机会。

– 根据个人增长趋势及其对市场的贡献，批判性地分析每个子市场。

– 了解竞争发展，例如协议、扩张、新产品发布和市场占有率。

– 战略性地勾勒关键参与者并全面分析其增长战略。

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Data Bridge Market Research 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

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