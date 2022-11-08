己二酸 市场 – 行业概述、未来趋势和 2029 年预测

一份国际 己二酸 市场 报告提供了丰富的见解和业务解决方案，将支持在竞争中保持领先地位。该市场研究文件包含按公司、地区、类型和最终用途行业进行的分类。此处涵盖的竞争分析还揭示了市场主要参与者使用的各种策略，包括新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购以及许多其他导致他们在这个市场上的足迹增加的策略。使用正确的工具和技术进行的透明研究方法使 己二酸 份市场研究报告成为最高级的。

全面的 己二酸 市场报告为 DBMR 行业提供了丰富的见解和业务解决方案，有助于在竞争中保持领先地位。为了提供最佳结果，这份市场报告是通过使用综合方法和最新技术制作的。在制作市场调研报告的同时，始终将客户满意度放在首位，让客户充满信心。该报告包含许多有价值的市场见解，有助于在竞争中脱颖而出。市场洞察力可以通过可靠的 己二酸 市场研究报告来实现，该报告考虑了当前和未来市场的所有方面。

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报告中涵盖的主要市场竞争对手：

Invista（美国），Asahi Kasei Corporation（日本），TCI Chemicals（India）Pvt。有限公司，（印度），罗迪亚垫（法国），上升绩效材料（美国），蒂安·李高和新技术。 Co.，Ltd。，（中国），Tangshan Zhonghao Chemical Co.，Ltd。（中国），巴斯夫SE（德国），Lanxess（德国），Radici Partecipazioni Spa（意大利），Solvay S.A.（比利时），Sumitomo Chemical Co. ，Ltd。（日本），DSM（荷兰），ARD（加拿大），Hongye Chem（中国），Petrochina Company Limited（中国）和Shandong Haili Chemical Indorty Company Ltd.（中国）

市场分析和洞察

全球脂肪酸市场在2021年的价值为55.5亿美元，预计到2029年将达到81.4亿美元，在2022 – 2029年的预测期内，复合年增长率为4.91％。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析，进出口分析，定价分析，生产消费分析和气候链情景。

脂肪酸基本上是一种白色的结晶化合物，通常用于尼龙6、6的生产中。从商业角度来看，它是脂肪族二羧酸的必需酸之一。它也用于产生聚氨酯作为反应物，形成增塑剂，润滑剂成分和聚酯多醇。在大多数合成纤维制造业中，脂肪酸通常是通过环己烷或其他基于石油的原料氧化而产生的。根据统计，环己烷负责产生超过一半的脂肪酸。其余的是源自环己烯和未偶联的环己醇/环己酮（ka Oil）。

covid-19对脂肪酸市场的影响

由于大流行造成的经济放缓，尼龙和基于尼龙的产品的使用，尤其是在汽车行业，冠状病毒的爆发对脂肪酸市场产生了负面影响。结果，在市场上对尼龙制造的脂肪酸的需求减少了。全国范围内的封锁和对出口进口活动的限制对全球脂肪酸市场的供应链和运营产生了重大影响。另一方面，由于大流行期间对药物的需求量很高，因此在制药行业中使用脂肪酸。这导致市场需求增加。

最近的发展

在2020年1月，巴斯夫SE宣布收购Solvay聚酰胺业务，以扩展BASFS多酰胺功能，具有创新性和知名产品（例如Technol）。此次收购还使BASF能够为客户提供更好的工程塑料解决方案，例如自动驾驶和电子动力。

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主要细分市场：

根据原材料，最终产品，应用和最终用户行业对脂肪酸市场进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供宝贵的市场概述和市场见解，以帮助他们做出战略决策，以识别核心市场应用。

原材料

环己醇

环己酮

结束产品

尼龙66纤维

尼龙66工程树脂

聚氨酯，脂肪酯

其他最终产品

应用

增塑剂

不饱和聚酯树脂

湿纸树脂

涂料

合成润滑剂

食品添加剂

其他应用程序

最终用户行业

汽车

电气和电子

纺织品

食物和饮料

个人护理

药品

其他最终用户行业

全球 己二酸 市场目录：

市场渗透： 己二酸 个市场中顶级参与者产品组合的综合信息。

产品开发/创新： 对市场上即将推出的技术、研发活动和产品发布的详细见解。

竞争评估： 深入评估 己二酸 个市场中领先企业的市场战略、地域和业务领域。

市场发展： 关于新兴市场的综合信息。本报告分析了不同地区的不同细分市场。

市场多元化： 有关新产品、未开发地区、最新发展和 己二酸 市场投资的详尽信息。

市场增长： 讨论市场的增长因素，详细描述市场的不同用户。

市场细分： 按市场参与者、地区、类型、应用程序等划分的数据和信息，可以添加自定义研究。

附录： 报告的最后部分包含行业专家意见的结论部分。

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为什么 己二酸 市场报告是有益的？

己二酸 报告采用全面而动态的研究方法编制。

该报告全面介绍了 己二酸 个市场的竞争情况。

它包含有关 己二酸 个行业的最新技术和产品发展的大量信息。

与这些改进对 己二酸 个行业未来增长的影响相关的广泛分析。

己二酸 报告在综合研究报告中结合了所需的基本历史数据和分析。

己二酸 报告中的见解易于理解，并包含以条形图、统计数据、饼图等形式的图形表示。

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Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理 咨询公司 公司在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，打算覆盖整个市场的员工要少得多，同时提供最好的类分析。后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。 “即使在 COVID-19 的艰难时期，病毒减缓了世界各地的一切，数据桥市场研究的专门团队夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了在我们的袖子。”

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