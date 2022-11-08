免疫分析-伽玛计数器市场规模：行业份额、收入、主要参与者、复合年增长率、到 2029 年的需求和销售预测

全球免疫分析-伽玛计数器市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 5.5% 的复合年增长率增长，预计将达到到 2028 年将达到 9376 万美元。慢性病患病率的增加和核医学的日益普及是推动预测期内市场需求的主要驱动力。

免疫测定是一种生化测试，通过使用抗体或抗原来测量溶液中大分子或小分子的存在或浓度。生化测试是通过称为“伽马计数器”的设备进行的。伽马计数器是一种测量放射性核素发射的伽马辐射的仪器。与测量仪不同，伽马计数器设计用于测量放射性物质的小样本，通常自动测量和移动多个样本。不断增长的研发支出、不断增加的医疗保健支出以及患者对慢性病治疗的认识不断提高，预计将为市场提供有利可图的增长机会。然而，伽马计数器的成本很高，

发达国家和发展中国家对免疫分析伽马计数器市场的需求都有所增加，这背后的原因是全球医疗保健支出的增加。由于先进技术产品的批准增加和政府支持的增加，免疫测定伽马计数器市场正在增长。随着市场参与者战略举措的增加，市场将在预测期内增长。

免疫分析伽马计数器市场报告提供市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品市场上的发布、地域扩张和技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

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免疫测定-伽马计数器市场领先的主要参与者：

珀金埃尔默公司

Berthold Technologies GmbH & Co.KG

希德克斯

能源有限公司

Shinjin Medics Inc.

LabLogic 系统有限公司

实验室技术公司

米里昂科技公司

全球免疫测定-伽玛计数器市场情景：

这份免疫分析-伽玛计数器市场报告提供了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响的详细信息，分析了新兴收入领域的机会，市场法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关免疫测定-伽玛计数器市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

要获得对免疫测定伽玛计数器市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-immunoassay-gamma-counters-market

全球免疫分析-伽玛计数器市场范围和市场规模

免疫测定伽马计数器市场根据产品类型、井、应用、疾病状况、购买模式、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据产品类型，免疫测定伽马计数器市场分为自动、手动/半自动。预计 2021 年自动化领域将主导市场，因为它具有更高的生产率、更高的生产力和更有效地使用材料

在井的基础上，免疫测定伽马计数器市场细分为多孔、单井。到 2021 年，由于准确的测量以及在短时间内产生更高光谱水平的能力，预计多井段将主导市场。

根据应用，免疫测定伽马计数器市场细分为放射免疫测定、核医学测定等。2021年，由于免疫反应特异性高、免疫反应敏感性更高，预计放射免疫分析将主导市场。

根据疾病状况，免疫测定-γ计数器市场细分为癌症生物标志物、传染病、治疗药物监测、内分泌激素、过敏、新生儿筛查、心脏标志物、自身免疫疾病等。到 2021 年，由于技术进步、政府和私营部门对癌症诊断研发的投资增加，预计癌症生物标志物细分市场将占据主导地位。

在购买模式的基础上，免疫分析仪市场细分为直接购买、租赁购买。到 2021 年，由于折旧扣除和税收优惠的可能性，预计直接购买部分将主导市场。

根据最终用户，免疫测定伽马计数器市场细分为实验室、医院、研究和学术机构、制药和生物技术公司、血库等。到 2021 年，由于准确性和精确性，预计实验室部分将主导市场。

在分销渠道的基础上，免疫分析伽马计数器市场分为直销和第三方分销商。到 2021 年，由于市场参与者数量众多以及这些市场参与者的地理分布，预计直接招标部分将主导市场。

免疫测定-伽马计数器市场国家水平分析

分析了免疫测定-伽玛计数器市场，并按上述国家、类型、部署和最终用户提供了市场规模见解和趋势。

免疫测定伽玛计数器市场报告中涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于有利的监管情况和该地区对 HCIT 解决方案的高度采用，北美在免疫测定伽马计数器市场占据主导地位。由于该地区存在大量医疗保健 IT 公司，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透

免疫测定伽玛计数器市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、免疫测定伽玛计数器市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管的变化情景及其对免疫测定伽玛计数器市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和免疫分析-伽马计数器市场份额分析

免疫测定-伽玛计数器市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司关注的免疫测定伽马计数器市场有关。

报告范围：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

对区域发展的全面洞察。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、合并和收购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及对市场规模的预测。这些预测是使用经过验证的研究方法计算得出的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵的深入市场分析。此外，报告中还重点介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 的艰难时期，病毒减缓了世界各地的一切，数据桥市场研究的专门团队全天候工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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