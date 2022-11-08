床旁凝血测试设备市场 规模、趋势、应用、份额、收入、增长率和到 2029 年的预测

全球床旁凝血检测设备市场 在 2022-2029 年的预测期内以 5.21% 的复合年增长率增长，到 2029 年可能达到 13.31254 亿美元。

在床边对体液进行快速而具体的检测称为即时检测 (POCT)。传统的实验室测试通常需要很长的周转时间。

全球出血 性疾病 病例数量的增加是加速即时凝血检测设备市场增长的主要因素。此外，Covid-19、家庭 治疗偏好的上升 以及在 ICU 中使用 POCCT 设备以获得快速结果也有望推动床旁凝血检测设备市场的增长。然而，这些 POCCT 测试设备的高成本和专业人员使用 POCCT 设备的需求限制了即时凝血测试设备市场，而一些研究表明，中心实验室的测试结果比测试更可靠POCCT 设备将挑战市场增长。

此外，家庭护理服务和自我监测的增长趋势将为即时凝血检测设备市场创造大量机会。

获取即时凝血测试设备市场报告的 PDF 样本- https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-point-of-care-coagulation-testing-devices-market

床旁凝血测试设备市场领先的主要参与者：

Hoffmann-La Roche Ltd, Siemens AG, Beckman Coulter, Inc., BD, Johnson & Johnson Services, Inc., Instrumentation Laboratory, PTS Diagnostics, Abaxis, Medtronic, Accriva Diagnostics, Opti Medical, Sienco, Inc., Alpha Scientific Electronics, AccuBioTech Co., Ltd., ACON Laboratories, Inc., Acrongenomics, Inc., bioMérieux SA, Biomerica, Inc., Binx Health, Inc., Alfa Scientific Designs, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Medica Corporation, Nova生物医学

全球即时凝血测试设备市场情景：

这份护理点凝血测试设备市场报告提供了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响的详细信息，分析了新兴收入方面的机会口袋、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关即时凝血测试设备市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

要获得对床旁凝血测试设备市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-point-of-care-coagulation-testing-devices-市场

全球床旁凝血测试设备市场范围和市场规模

床旁凝血测试设备市场根据设备类型和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据设备类型，即时凝血检测设备市场分为抗凝监测设备、血小板功能监测设备、粘弹性功能监测设备和其他 监测 设备。

在最终用户的基础上，即时凝血检测设备市场分为医院和诊所、家庭 护理 等。

床旁凝血测试设备市场国家水平分析

分析了即时凝血测试设备市场，并按上述国家、类型、部署和最终用户提供了市场规模见解和趋势。

床旁凝血测试设备市场报告中涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区欧洲、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于有利的监管情况和该地区对 HCIT 解决方案的高度采用，北美在即时凝血测试设备市场上占据主导地位。由于该地区存在大量医疗保健 IT 公司，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

浏览护理点凝血测试设备市场的完整目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-point-of-care-coagulation-testing-devices-market

医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透

床旁凝血测试设备市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、床旁凝血测试设备市场不同类型产品的安装基础、技术使用的影响生命线曲线和医疗保健监管情景的变化及其对即时凝血测试设备市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和床旁凝血测试设备市场份额分析

床旁凝血测试设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司关注的即时凝血测试设备市场相关。

报告范围：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

对区域发展的全面洞察。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、合并和收购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及对市场规模的预测。这些预测是使用经过验证的研究方法计算得出的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵的深入市场分析。此外，报告中还重点介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

顶级医疗保健报告：

全球远程放射学市场 – 到 2028 年的行业趋势和预测

亚太地区 TelPoint-of-Care 凝血检测设备市场 – 行业趋势和到 2029 年的预测

全球移动心脏遥测 (MCAT) 市场 – 行业趋势和到 2028 年的预测

中东和非洲移动心脏遥测 (MCT) 市场 – 到 2028 年的行业趋势和预测

北美移动心脏遥测 (MCT) 市场 – 行业趋势和到 2028 年的预测

关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

联系方式：

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com