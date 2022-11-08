汽车转向柱市场规模、增长 11.00%、行业分析、趋势、主要参与者和预测 2022-2029|| 科博（中国），电装株式会社。（日本），伊顿。（爱尔兰），火焰河工业

告对汽车转向柱市场进行了仔细研究，同时主要关注顶级参与者及其业务策略、地域扩张、市场细分、竞争格局、制造以及定价和成本结构。研究报告的每个部分都是专门为探索汽车转向柱市场的关键方面而准备的。例如，市场动态部分深入探讨了汽车转向柱市场的驱动因素、限制因素、趋势和机遇。通过定性和定量分析，我们帮助您对汽车转向柱市场进行彻底而全面的研究。我们还专注于 SWOT、PESTLE 和波特对汽车转向柱市场的五力分析。

分析汽车转向柱市场的主要参与者，考虑到他们的市场份额、最新发展、新产品发布、合作伙伴关系、并购和服务的市场。我们还对他们的产品组合进行了详尽的分析，以探索他们在汽车转向柱市场运营时所关注的产品和应用。此外，该报告还提供了两种不同的市场预测——一种用于生产侧，另一种用于汽车转向柱市场的消费侧。它还为汽车转向柱市场的新老玩家提供有用的建议。

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汽车转向柱市场研究报告中提到的主要参与者：

科博（中国），电装株式会社。（日本），伊顿。(爱尔兰),FLAMING RIVER INDUSTRIES, INC. (美国),Fujikiko Co.,Ltd. (Washizu),HELLA GmbH & Co. KGaA (德国),JTEKT Corporation。（日本）、Kongsberg Automotive（瑞士）、Leopold Kostal GmbH & Co. KG（美国）、Mando Corp.（韩国）、marimbaauto。(Canton),NSK Ltd. (日本),Pailton Engineering (美国),thyssenkrupp AG (德国), ZF Friedrichshafen AG (德国)

全面的汽车转向柱市场报告有助于实现有价值的趋势、对消费者行为的洞察以及能够进行有效竞争对手分析的可视化。这份完整的市场报告将市场驱动的研究结果变为现实，为用户提供了一个数据分析工具，可以根据一系列消费者驱动的见解制定可行的策略。有了这样的市场文件，企业可以变得更加智能和高效，最终满足目标受众的需求，从而显着加速商业成功。国际汽车转向柱市场研究报告最能提供市场的整体视图。

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全球汽车转向柱市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序：

严格的燃油效率标准推动对电动助力转向系统的需求

全球多个国家的政府已经针对车辆引入了严格的移民和能源节约法规。与美国国家公路交通与安全管理局 (NHTSA)、欧洲国际清洁交通委员会 (ICCT) 和其他协会类似的监管机构已经实施了线路位置法规。这些法规表明了汽车原始设备制造商需要维持的平均移民限制。与传统的液压转向系统相比，电动助力转向系统重量更轻，结构更简单。此外，由于不涉及能源，因此汽车拥有者也更容易维护。根据美国能源部 (DOE) 的说法，在理想条件下，EPS 系统可以将能源效率提高 2 到 4 倍，将能源消耗降低 6 倍以上，二氧化碳排放量减少 8 克/公里。据估计，EPS 系统自 1999 年以来已帮助节省了近 30 亿加仑的汽油（来源 Nexteer Automotive）。这些系统仅在公共汽车转动时才使用动力，这与在机器运行时始终泵送流体的液压系统不同。这直接导致能源节俭的增加。电动助力转向的普及率在欧洲地区最高，其次是北美和亚洲大洋洲。这直接导致能源节俭的增加。电动助力转向的普及率在欧洲地区最高，其次是北美和亚洲大洋洲。这直接导致能源节俭的增加。电动助力转向的普及率在欧洲地区最高，其次是北美和亚洲大洋洲。

采用动力转向系统

汽车行业已经从仅使用齿条和小齿轮等机械联动装置的手动转向系统发展到转向系统系统。手动转向系统具有与汽车的机动性和燃料效力有关的限制。然而，能力转向系统具有机械和电子元件，可以辅助驾驶，同时提高车辆的效能。因此，能力转向系统已在世界范围内被广泛接受。转向系统采用的增加是汽车行业对转向系统需求增加的原因。

机会：

在商用车中使用电动助力转向系统

电动助力转向系统目前用于乘用车和轻型车辆，但在重型车辆中的应用有限。随着技术的进步，EPS（电动助力转向）系统可以具有更好的载货能力，也可以用于适销对路的车辆。目前，HPS 系统由于其比电动助力转向系统更先进的载货能力而主导着适销对路的车辆成员。HPS 系统从机器中获取电力，从而降低能源效率。汽车转向柱市场区域分析：

北美：（美国、加拿大、欧洲、德国、法国、英国、意大利、俄罗斯）

亚太地区：（中国、日本、韩国、澳大利亚、台湾、印度尼西亚、泰国、马来西亚）

拉丁美洲：（墨西哥、巴西、阿根廷、哥伦比亚）

中东和非洲：（土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋）

最近的发展

2020 年 10 月，耐世特推出 High-Affair 电动助力转向系统 (EPS)，为重型交换和轻型适销车辆提供先进的安全性和舒适性以及增强的能源效率。

2020年9月，舍弗勒集团与罗伯特博世有限公司的附属公司罗伯特博世汽车转向有限公司展开开发合作，以扩大其智能后轮转向（iRWS）产品组合。

2020 年 5 月，光洋加拿大公司。JTEKT Corporation 的合并附属公司 (KCI) 获得了 KSR InternationalInc. 初步拥有的新斯科舍省哈利法克斯研发设施的手段。(KSR)，一家加拿大公司。此次加入加强了捷太格特在车辆转向和传动系统产品方面的 ECU 开发。

基于汽车转向柱行业市场细分：

类型

液压动力转向柱

电动助力转向柱

应用

乘用车

商用车

枢轴对齐类型

下枢轴倾斜转向柱

下枢轴倾斜和伸缩式转向柱

上枢轴倾斜转向柱

上枢轴倾斜

望远镜转向柱

转向系统类型

手动齿轮齿条转向系统

手动蜗杆和滚子转向系统

手动循环球和螺母转向系统

液压动力转向系统

电动助力转向系统

销售渠道

OEM

售后市场

列类型

功率可调转向柱

电源一键式可调节柱

触控电子变速箱换档器转向柱

主动能量吸收转向柱

不可调节转向柱

耙式可调转向柱

士兵安装的汽车转向柱市场报告目标

根据价值和数量分析汽车转向柱市场的规模

准确计算汽车转向柱市场不同细分市场的市场份额、消费量等重要因素

探索汽车转向柱市场的关键动态

突出汽车转向柱市场在生产、收入和销售方面的重要趋势

深入剖析汽车转向柱市场的顶级参与者，并展示他们如何在行业中竞争

研究制造过程和成本、产品定价以及与之相关的各种趋势

展示汽车转向柱市场不同地区和国家的表现

预测所有细分市场、地区和市场的市场规模和份额。

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冠状病毒和俄罗斯入侵乌克兰的影响调查：

冠状病毒大流行和俄罗斯入侵乌克兰已严重影响了世界各地的人们的生活。其他每一个企业和市场都应该在福祉和货币这两个方面进行斗争，并且应该度过这段受限制的低迷时期。随着金融危机造成数十亿美元的损失，人们普遍认为恢复期将持续到一年后的开始。

这一轮设计的主要出路是计划通过这次大流行中断，我们接受组织将从我们的市场经验中受益匪浅。

购买理由：

了解跨类型、国家和应用程序的当前和未来竞争情况

获得有关汽车转向柱市场和公司的准确、最新的分析

使用可靠的信息和分析来更深入地了解影响行业的当前因素

根据最新趋势、动态和发展制定可持续战略

通过公司分析优化产品组合并在行业中占据更大的份额

目录

报告概述：它包括研究中涵盖的汽车转向柱市场的主要参与者、研究范围和按类型划分的细分市场、按应用划分的细分市场、研究考虑的年份以及报告的目标。

增长趋势：本节侧重于阐明市场驱动因素和主要市场趋势的行业趋势。它还提供了在汽车转向柱市场运营的主要生产商的增长率。此外，它还提供生产和产能分析，讨论汽车转向柱市场的营销定价趋势、产能、产量和产值。

制造商的市场份额：该报告提供了有关制造商的收入、制造商的生产和产能、制造商的价格、扩张计划、并购和产品、市场进入日期、分销和主要制造商的市场区域的详细信息。

按类型划分的市场规模：本节侧重于产品类型细分，其中讨论了按产品类型划分的产值市场份额、价格和生产市场份额。

按应用划分的市场规模：除了按应用概述汽车转向柱市场外，还按应用研究了汽车转向柱市场的消费情况。

按地区划分的产量：这里提供了每个地区市场的产值增长率、产量增长率、进出口和主要参与者。

按地区划分的消费：本节提供报告中研究的每个区域市场的消费信息。消费根据国家、应用和产品类型进行讨论。

公司简介：本节介绍了汽车转向柱市场的几乎所有领先企业。分析师提供了有关他们在汽车转向柱市场、产品、收入、生产、业务和公司方面的最新发展的信息。

生产市场预测：本节中包含的生产和产值预测适用于汽车转向柱市场以及主要区域市场。

消费市场预测：本节中包含的消费和消费价值预测适用于汽车转向柱市场以及主要区域市场。

价值链和销售分析：深入分析汽车转向柱市场的客户、经销商、销售渠道和价值链。

主要发现：本节简要介绍了研究的重要发现。

新的业务战略、挑战和政策在目录中提到，请求 TOC @

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理 咨询 公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 的艰难时期，病毒减缓了世界各地的一切，数据桥市场研究的专门团队全天候工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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