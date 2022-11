到 2029 年，全球可持续航空燃料市场的复合年增长率将达到 47.9%，规模、份额、行业增长率、需求和收入展望

Data Bridge Market Research 分析,到 2029 年,可持续航空燃料市场的价值预计将达到 116.7553 亿欧元,预测期内的复合年增长率为 47.9%。

这份可持续航空燃料市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响,分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

在可持续航空燃料市场运营的主要主要参与者包括:

Neste、Gevo、VELOCYS、Fulcrum BioEnergy、SkyNRG、Prometheus Fuels、World Energy、Avfuel Corporation、LanzaTech、Preem AB、Eni、Sasol Ltd、BP plc、Cepsa、霍尼韦尔国际公司、雪佛龙公司、TotalEnergies、埃克森美孚公司、庄信万丰, VIRENT, INC., HyPoint Inc., ZeroAvia, Inc.

主要细分市场:

汽油种类

生物燃料

氢燃料

液体燃料的动力

制造技术

加氢处理脂肪酸酯和脂肪酸 – 合成石蜡煤油 (HEFA-SPK)

费托合成石蜡煤油 (FT-SPK)

从发酵加氢糖 (HFS-SIP) 中合成异石蜡

费托 (FT) 含芳烃的合成石蜡煤油 (FT-SPK/A)

酒精到 Jet Spk (ATJ-SPK)

催化水热分解射流 (CHJ)

搅拌能力

低于 30 %

30 % 至 50 %

超过 50%

混合平台

商业航空

军用航空

商务和通用航空

无人驾驶的航空机

按地区划分的可持续航空燃料市场:

北美 (美国、加拿大和墨西哥)

欧洲 (德国、法国、英国、荷兰、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区)

亚太地区 (中国、日本、澳大利亚、新西兰、韩国、印度和东南亚)

南美洲 (巴西、阿根廷、哥伦比亚、其他国家等)

中东和非洲 (沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、以色列、埃及、尼日利亚和南非)

可持续航空燃料市场相对于全球竞争对手的主要优势:

该报告对 可持续航空燃料 市场趋势、预测和市场规模进行了定性和定量分析,以确定新的机会。

Porter 的五力分析强调了买方和供应商在使利益相关者能够做出战略性业务决策并确定行业竞争水平的能力。

研究中突出了影响最大的因素和主要投资领域。

分析了每个地区的主要国家,并提到了它们的收入贡献。

市场参与者定位部分提供了对活跃于 可持续航空燃料的市场参与者当前位置的了解

DBMR 研究将提供什么好处?

最新的行业影响趋势和发展情景

开拓新市场

抓住强大的市场机会

规划和进一步扩大市场份额的关键决策

确定关键业务部门、市场主张和差距分析

协助分配营销投资

