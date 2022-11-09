北美可穿戴设备市场将在 2028 年预测期内以 15.48% 的复合年增长率实现巨大增长

一份影响广泛的北美可穿戴设备市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业的全球面貌。

Data Bridge Market Research 分析，在 2021-2028 年的预测期内，可穿戴设备市场的复合年增长率将达到 15.48% 左右。全球互联网和智能手机的日益普及、对医疗设备研发能力和采用 先进 医疗技术的日益关注，以及 医疗 基础设施建设支出的增加，尤其是在发展中经济体，这些都是可归因于医疗器械增长的主要因素。可穿戴设备市场。

可穿戴设备是指基于最新技术和进步的智能和 电子可穿戴技术。客户佩戴这些产品可用于各种监测功能，例如脉搏监测、心率监测等。它们嵌入了微型传感器，可以记录所需的信息。

对提供便携式设备的实时医疗保健数据的需求激增是促进市场增长的主要因素。越来越多的关注医疗保健技术进步以开发新的和先进的产品，再加上物联网的日益普及，是另一个市场增长的决定因素。不断提高的研发能力、不断提高的老年病学水平、对保持身体健康和增加个人可支配收入的好处的认识不断提高，将进一步产生有利可图的市场增长机会。

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北美可穿戴设备市场范围和市场规模

可穿戴设备市场根据设备类型、产品类型、应用、行业和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据设备类型，可穿戴设备市场分为诊断和监测设备和治疗设备。诊断和监测设备部门细分为可穿戴生命体征监护仪、可穿戴胎儿监护仪和产科设备以及神经监测设备。可穿戴生命体征监护仪细分市场进一步分为可穿戴心率监护仪、可穿戴活动监护仪、可穿戴心电图仪等。神经监测设备部分进一步分为脑电图和肌电图。治疗设备部分细分为葡萄糖/胰岛素监测设备和可穿戴呼吸治疗设备。

在产品的基础上，可穿戴设备市场分为手腕、眼镜、鞋类、颈饰、身体服装等。

根据应用，可穿戴设备市场细分为运动健身、远程病人监护和家庭保健。

在行业的基础上，可穿戴设备市场细分为 消费品、医疗保健、工业等。

在终端用户的基础上，可穿戴设备市场分为个人用户和企业用户。

可穿戴设备市场国家层面分析

如上所述，分析了可穿戴设备市场，并按国家、设备类型、产品类型、应用、行业和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

可穿戴设备市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。

由于可穿戴医疗设备的高采用率，美国和加拿大将成为该地区的主要贡献者。支持性的政府政策和市场参与者对技术创新的更多关注将进一步促进该地区在全球市场的主导地位。

可穿戴设备市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

可穿戴设备市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗支出增长、数字医疗技术市场不同类型产品的安装基础、技术使用生命线曲线的影响以及医疗监管情景的变化及其对可穿戴设备市场的影响。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期。

竞争格局和可穿戴设备市场份额分析

可穿戴设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对可穿戴设备市场的关注有关。

可穿戴设备市场报告涵盖的主要参与者是三星、Garmin Ltd.、华为技术有限公司、Apple Inc.、索尼公司、HTC Corporation、Fitbit, Inc.、小米全球社区、ADIDAS AG、耐克公司., LG Electronics., Motorola Solutions, Inc., Fossil Group, Inc., Google LLC, Polar Electro, Withings, Michael Kors, CASIO AMERICA, INC., TomTom International BV 和 ASUSTeK Computer Inc. 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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可定制： 北美可穿戴设备市场

数据桥市场研究是高级形成性研究的领导者。我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。该报告可以定制，包括目标品牌的价格趋势分析，了解其他国家的市场（索取国家列表）、临床试验结果数据、文献回顾、翻新市场和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表 (Factbook) 中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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