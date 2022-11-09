北美呼吸护理设备市场将在 2028 年预测期内以 9.70% 的复合年增长率蓬勃发展

一份范围广泛的北美呼吸护理设备市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业的全球面貌。

在 2021 年至 2028 年的预测期内，呼吸护理设备市场预计将以 9.70% 的速度增长。关于呼吸护理设备市场的 Data Bridge 市场研究报告提供了有关预计将普遍存在的各种因素的分析和见解预测期，同时提供它们对市场增长的影响。

呼吸护理设备基本上是用于诊断、监测治疗和护理患有肺部疾病、哮喘、肺炎或肺结核的患者的医疗设备。呼吸设备包括气道正压通气 (PAP) 设备、雾化器、吸入器、加湿器、肺活量计等。

预计在预测期内促进呼吸护理设备市场增长的主要因素是早产事件的增加和生活方式的改变，导致多种疾病的发病率上升。此外，预计北美吸烟人数激增以及老年人和肥胖人口的迅速增加将进一步推动呼吸护理设备市场的增长。然而，当地生产商容易获得低价产品以及新兴地区缺乏意识，预计将进一步阻碍呼吸护理设备市场在时间表内的增长。

此外，城市化进程的增加导致污染集中，预计将为市场带来新的机会。然而，对呼吸道新生儿的各种破坏性影响进一步挑战了市场的增长。

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北美呼吸护理设备市场范围和市场规模

呼吸护理设备市场根据产品、应用、类型和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

以产品为基础 ，呼吸护理设备市场细分为治疗设备、监测设备、诊断设备、耗材和配件。治疗设备进一步细分为 PAP 设备、呼吸机、雾化器、加湿器、氧气浓缩器、吸入器、可重复使用的复苏器、一氧化氮输送装置和氧气罩。PAP设备进一步分为CPAP、APAP和BIPAP。呼吸机分为ICU呼吸机和便携式/便携式呼吸机。ICU呼吸机又分为高端呼吸机、中端呼吸机和基础呼吸机。加湿器也被细分为加热和传递。制氧机分为固定式和便携式制氧机。吸入器细分为计量吸入器和干粉吸入器装置。监测设备细分为脉搏血氧仪、二氧化碳分析仪和气体分析仪。脉搏血氧仪进一步细分为脉搏血氧仪传感器和脉搏血氧仪设备。另一方面，耗材和配件细分为面罩、一次性复苏器、气管切开插管、鼻插管等。口罩进一步细分为可重复使用和一次性口罩。可重复使用的口罩进一步分为鼻、全面罩、鼻枕和口腔。另一方面，又细分为面罩、一次性复苏器、气管切开插管、鼻插管等。口罩进一步细分为可重复使用和一次性口罩。可重复使用的口罩进一步分为鼻、全面罩、鼻枕和口腔。另一方面，又细分为面罩、一次性复苏器、气管切开插管、鼻插管等。口罩进一步细分为可重复使用和一次性口罩。可重复使用的口罩进一步分为鼻、全面罩、鼻枕和口腔。

根据适应症，呼吸护理设备市场细分为慢性阻塞性肺病（COPD）、睡眠呼吸暂停、哮喘、传染病和其他适应症。

根据最终用户，呼吸护理设备市场分为医院、家庭护理机构和门诊护理中心。

北美呼吸护理设备市场国家层面分析

如上所述，对呼吸护理设备市场进行了分析，并按产品、应用、类型和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

呼吸护理设备市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥。

呼吸护理设备市场报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了北美品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

呼吸护理设备市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家的资本设备医疗保健支出增长、呼吸护理设备市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化以及它们对呼吸护理设备市场的影响。数据可用于 2010-2019 年的历史时期。

竞争格局和北美呼吸护理设备市场份额分析

呼吸护理设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、北美业务、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用占主导地位。以上提供的数据点仅与公司关注的呼吸护理设备市场有关。

呼吸护理设备市场报告中涵盖的主要参与者是 Chart Industries、DeVilbiss Healthcare LLC、Drägerwerk AG & Co. KGaA、Fisher & Paykel Healthcare Limited。、通用电气、美敦力、Koninklijke Philips NV、葛兰素史克、瑞思迈、BD、汉密尔顿Medical、Masimo、Air Liquide、VYAIRE、Getinge AB、Abbott、3M、AstraZeneca、MicroAire Surgical Instruments LLC.、Smith & Nephew Inc.、Hill-Rom Services Inc.、Breathe Technologies, Inc. 等国内和北美企业. 市场份额数据可用于北美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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可定制：北美呼吸护理设备市场

数据桥市场研究 是高级形成性研究的领导者。我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。该报告可以定制，包括目标品牌的价格趋势分析，了解其他国家的市场（索取国家列表）、临床试验结果数据、文献回顾、翻新市场和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表（情况说明书）中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿。

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