在 2029 年的预测期内，动物遗传学市场价值 111.6 亿美元，复合年增长率为 9.25%

一份影响广泛的动物遗传学市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业的全球面貌。

据估计，动物遗传学市场在预测期内将迅速增长。畜牧业发展的支柱之一是动物遗传学（邻近的动物健康、动物营养和畜牧业问题，如住房）。这是一个广泛的领域，包括地方、国家、区域和全球活动，从特征描述到保护再到基因开发。为减少牲畜种群遗传品种损失而采取的行动，例如保护品种免于灭绝，被称为动物 遗传 资源保护。因此，这些因素将增强市场对动物遗传学的需求。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年动物遗传学市场价值 55 亿美元，预计到 2029 年将达到 111.6 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 9.25%。数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

动物遗传学是研究动物外观、繁殖和颜色的遗传学领域。它基于标准遗传概念，主要采用一般遗传方法，如杂交、细胞学、种群、个体遗传、统计和孪生方法。遗传模式、生理学和生化特征都使用混合分析来识别。由于其大量的染色体，这种动物具有自己独特的遗传特征。这些基因与动物生产力、生育力和生存能力之间的联系是该学科研究的重点。

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动物遗传学市场动态

驱动程序

越来越重视优良抗病品种的鉴定

对鉴定优良抗病品种的日益关注将缓冲市场的增长速度。 动物遗传学领域的研究人员发现了有助于动物健康、生长和 营养消耗能力的基因内部特征。这些基因突破提高了产量，同时降低了对环境的影响。近 10 亿人依靠牲畜和动物维持粮食安全和生计，牲畜和动物约占全球农业产出的 40%。因此，研究动物遗传学以识别和生产抗病品种对于不断增长的人口至关重要。

动物源性蛋白质和乳制品的消费量增加。

动物遗传学市场受到动物源性蛋白质和乳制品消费量增加的推动。人类主要从牲畜和家禽中获取蛋白质和钙。牛肉、小牛肉、乳制品和鸡蛋是最受欢迎的食品，预计对这些食品的需求将显着上升。

此外，对伴侣动物不断增长的需求将成为影响动物遗传学市场增长的主要因素。与此同时，城市化进程的加快和全球人口数量的增加是加速动物基因市场增长的驱动因素。此外，用于预防遗传疾病 的遗传服务的兴起 和医疗基础设施支出的增加是主要的市场驱动力，将进一步推动动物遗传市场的增长。

机会

在动物中越来越多地采用选择性育种

此外，在动物中越来越多地采用选择性育种 将有利于动物遗传学的发展。DNA分型用于识别和控制家畜的亲子关系。它还用于诊断遗传问题和对动物进行性别鉴定，这有助于促进分段生长。此外，随着对理想品质的选择性育种变得更广泛接受，对动物遗传服务的需求将上升，从而导致市场增长。

全球动物遗传学市场范围

动物遗传学市场根据产品、遗传材料和服务进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

家禽

猪

牛

犬类

其他

遗传物质

精液

胚胎

服务

DNA分型

基因特征测试

遗传病检测

其他

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动物遗传学市场区域分析/见解

如上所述，分析了动物遗传学市场，并按国家、产品、遗传材料和服务提供了市场规模洞察和趋势。

动物遗传学市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于主要的关键参与者以及该地区对动物蛋白的需求不断增加，北美在动物遗传学市场上占据主导地位。此外，对动物遗传学和公认的畜牧业先进技术的日益接受将促进该地区市场的增长率。

由于该地区兽医医院和社区中心的动物护理设施增加，预计亚太地区将在预测期内增长。与此同时，对有效测试和其他用于测试动物遗传性疾病的遗传设施的需求不断增加，将推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和动物遗传学市场份额分析

动物遗传学市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的动物基因市场有关。

动物遗传学市场的一些主要参与者NEOGEN CORPORATION（美国）、Genus（英国）、URUS（美国）、EW Group（德国）、Groupe Grimaud（法国）、Topigs Norsvin（荷兰）、Zoetis（美国）、 Envigo（美国）、Hendix Genetics BV（荷兰）、Animal Genetics Inc.（美国）、VetGen（美国）、DanBre（丹麦）、Tropical Bovine Genetics（印度）、Trans Ova Genetics（美国）、Inguran LLC dba STgenetics（美国） )、Semex（加拿大）、Cobb-Vantress（美国）、Milk Source（美国）、Eurogene AI Services（爱尔兰）、CRV Holding BV（荷兰）、EW Nutrition GmbH（德国）、Trans Ova Genetics。（美国）、Beacon Automation Pty Ltd.（澳大利亚）、Cogent（美国）、Genex Services, LLC（美国）、ABS GLOBAL, INC.（美国）、Anicam Enterprises Inc.（美国）和 Milk Source。（美国）等。

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研究方法：全球动物遗传学市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

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