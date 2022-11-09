2029 年预测期内，数字药丸市场、份额、规模、价值 69.1 亿美元的复合年增长率为 8.35%

一份影响广泛的数字药丸市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业全球面貌的看法。

据估计，数字药丸市场在预测期内将迅速增长。药品中的可摄入传感器将彻底改变患者的依从性问题。对精神病患者来说，药物或处方依从性也是一个问题。许多老年人发现很难仅仅因为忘记服药而跟踪他们的药物。目前，数字平板电脑作为数字医学进行监管。口服 化疗 依从性可以从使用数字药丸中受益匪浅。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年数字药丸市场价值 36.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 69.1 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 8.35%。数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

数字药丸是可摄取的传感器，连接到一个小的可穿戴皮肤传感器贴片，将收集到的数据传输到包括智能手机在内的连接数字设备。从数字药丸收集的信息被保存下来，患者可以与他们的医生和护理人员分享。

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数字药丸市场动态

驱动程序

慢性疾病患病率的增加将推动市场的增长率。

糖尿病和其他心血管疾病等慢性疾病的流行 将提高数字药丸的采用率，并在 2022-2029 年的预测期内进一步影响市场动态。

药物依从性和患者依从性的应用不断增加，将推动预测期内市场的增长率。

数字药丸现在更常用于跟踪药物依从性或患者依从性。它们还可用于收集临床试验中的数据。因此，这将推动数字药丸市场的增长率。

此外，浪费药物的费用减少将成为影响数字药丸市场增长的主要因素。与此同时，有利的报销政策和可支配收入的增加是加速数字药片市场增长的驱动因素。此外，不断变化的生活方式和医疗基础设施支出的增加是主要市场驱动因素，将进一步推动数字药片市场的增长。缓冲数字药丸市场增长率的另一个重要因素是，从更好地坚持治疗方案和快速结果中恢复时间更快。除此之外，内窥镜检查过程的不断发展和无论患者身在何处都可以监测患者的结果，这将缓冲数字药丸市场的增长速度。

机会

在预测期内，不断增长的研发活动将增加许多市场机会。

此外，越来越多的研发活动加上高水平的投资将为数字药丸市场的增长提供有利的机会。

此外，医疗设备的技术进步和现代化将进一步为数字药丸市场的增长提供有利机会。

全球数字药丸市场范围

数字药丸市场根据产品类型、适应症、分销渠道、疾病和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

药片

胶囊

微芯片传送装置

适应症

精神错乱

癌症

传染性疾病

其他

分销渠道

医院药房

零售药店

专业药房

邮购药店

疾病

心血管疾病

传染性疾病

糖尿病

癌症

其他

最终用户

医院

诊所

家庭护理设置

其他

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数字药丸市场区域分析/见解

如上所述，分析了数字药丸市场，并按国家、产品类型、适应症、分销渠道、疾病和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

数字药丸市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于制造商在跟踪工具中越来越多地采用先进技术以及该地区研发投资的增加，北美在数字药丸市场占据主导地位。此外，糖尿病和其他心血管疾病等疾病的患病率不断上升，并且该地区更多地坚持治疗方案会缩短恢复时间。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和数字药丸市场份额分析

数字药丸市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司对数字药丸市场的关注有关。

在数字药丸市场运营的一些主要参与者包括 2morrow Inc.（美国）、Otsuka Holdings Co., Ltd.（日本）、Pure Tech（美国）、Teladoc Health, Inc.（美国）、AliveCor, Inc.（美国）、雅培（美国）、奥林巴斯公司（日本）、美敦力（爱尔兰）、Smith+Nephew（英国）、诺华公司（瑞士）、Omada Health Inc.（美国）、Mocacare（加利福尼亚）、GENTAG, Inc.（美国）、Zio by iRhythm Technologies, Inc.（美国）、Perficient Inc.（美国）、BDD Ltd（英国）、CapsoVision, Inc.（美国）、Ginger（美国）、Teladoc Health, Inc.（美国）、Welldoc , Inc.（美国）等。

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-pills-market

研究方法：全球数字药丸市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

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关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

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Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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