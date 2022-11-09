在 2029 年的预测期内，全球医疗设备连接市场将达到 100 亿美元，复合年增长率为 24.9%

一份影响广泛的医疗器械连接市场研究报告重点关注了该行业的主要市场动态。本市场研究还分析了市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇、挑战、风险、进入壁垒、销售渠道、分销商和波特五力分析。该报告提供了市场预测期内复合年增长率值的波动。市场格局的转变主要是由于主要参与者或品牌的发展、产品发布、合资、兼并和收购的变化，这些变化反过来改变了行业的全球面貌。

全球远程医疗和远程患者监测市场的迅猛增长在很大程度上影响了市场增长。此外，医疗保健行业在其运营的各个方面都采用了自动化，而医疗设备连接是该自动化的关键组成部分。由于存在这些增长决定因素，市场在过去几年中显示出显着增长。随着 COVID-19 大流行的到来，对医疗设备连接的需求也有所增加，这将在不久的将来推动市场的增长和扩张。

2021 年全球医疗器械连接市场价值 17 亿美元，预计到 2029 年将达到 100 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 24.9%。“医疗设备连接解决方​​案”在预测期内占医疗设备连接市场中最大的产品和服务部分，因为它能够将各种医疗保健设施整合在一起。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

医疗设备连接 (MDC) 是一种以患者为中心的集成医疗设备系统，用于分析和监控患者的电子健康记录 (EHR)。通过无线网络技术连接的医疗设备使医疗保健人员可以随时监视患者，甚至是远距离观察。随着医疗设备技术的进步，医院正在努力获取全面、准确和详细的医疗设备数据，以改善临床结果和患者安全。

下载独家样本报告（包括图表、图表和表格）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-device-connectivity-market

医疗器械连接 市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

医疗保健领域的高采用率

远程医疗和远程患者监测市场的增长以及对家庭医疗保健的日益增长的趋势是推动该市场增长的最重要因素。此外，COVID-19 的高负担也将加速市场的整体增长。电子病历采用的增长，导致需要有效管理的大量电子数据。这进一步加速了医疗设备连接的采用。

此外，对护理质量和患者安全的日益关注也有望推动市场增长。此外，互联医疗环境对不断增长的医疗保健支出的成本效益也在预测期内缓冲了市场的增长。预计数据分析中的患者安全和医疗设备连接辅助工具也将促进市场的增长。

机会

推动市场的增长机会

此外，不断增长的技术进步、医疗保健行业的日益整合以及医疗保健设施中医疗设备连接性的增加预计将为市场创造有利可图的机会。有利的政府支持和举措，加上对 患者 护理和质量的日益关注，将进一步扩大医疗设备连接市场未来的增长率。

全球医疗器械连接 市场范围

医疗设备连接市场根据产品和服务、技术、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品与服务

医疗设备连接解决方​​案

医疗设备连接服务

技术

有线技术

无线技术

混合技术

应用

生命体征和病人监护仪

麻醉机和呼吸机

输液泵

其他

最终用户

医院

家庭保健中心

诊断中心

日间护理中心

要获取详细目录 (TOC)，请单击此处@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-device-connectivity-market

医疗器械连接 市场区域分析/见解

如上所述，分析了医疗设备连接市场，并按国家、产品和服务、技术、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

医疗设备连接市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于医疗保健提供商之间的日益整合以及临床设备连接的广泛实施以及该地区多个政府和非政府机构的严格指导方针，北美在医疗设备连接市场上占据主导地位。

由于可支配收入的增加和医疗保健费用的增加、先进的医疗保健产品以及该地区可支配收入的增加，预计欧洲在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

竞争格局和医疗器械连接 市场份额分析

医疗设备连接市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的医疗设备连接市场有关。

在医疗设备连接市场运营的一些主要参与者包括 Cerner Corporation（美国）、Medtronic（爱尔兰）、Masimo（美国）、Koninklijke Philips NV（荷兰）、通用电气公司（美国）、Stryker（美国）、iHealth Labs Inc.，（美国）、Cisco（美国）、Lantronix Inc.（美国）、Infosys Limited（印度）、Silicon & Software Systems Ltd.（爱尔兰）、Spectrum Medical（英国）、Hill-Rom Services Inc.（美国） 、Iatric Systems Inc.（美国）、Silex technology, Inc.（日本）、Digi International Inc.（美国）、Baxter（美国）、TE Con​​nectivity（瑞士）、Bridge-Tech（美国）和 Medicollector（美国）其他。

浏览研究报告的详细摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-device-connectivity-market

研究方法：全球医疗设备连接 市场

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场的影响分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

要了解有关研究方法的更多信息，请联系我们的行业专家 https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-medical-device-connectivity-market

热门趋势报告：-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-biometrics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-single-tooth-implants-and-dental-bridges-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-depth-filter-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hydronephrosis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-eds-wds-ebsd-micro-xrf-instruments-market

关于 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展携手合作。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专业团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

联系我们：

Data Bridge Market Research

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com