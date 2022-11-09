医疗保健新闻：美容设备市场增长因素、公司概况分析、研究方法和预计到 2029 年将达到 288.6517 亿美元

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

全球美容设备市场 研究报告提供了很多内容，因此它在增长中发挥着非常重要的作用。它描述了对全球市场现状以及几个市场动态的深入研究。作为一份优质的市场研究报告，该报告为当今变革性市场中的企业提供了一种创新的解决方案。这份市场报告给出了最好的结果，因为它的结构很好地融合了先进的行业见解、实用的解决方案、人才解决方案和最新的技术。通用 A 市场报告考虑了许多企业需要的市场分析的方方面面。

Data Bridge Market Research 分析，在 2022-2029 年的预测期内，美容设备市场预计将经历 10.30% 的复合年增长率。这表明，2021 年的市场价值为 131.7558 亿美元，到 2029 年将飙升至 288.6517 亿美元。 由于产品推出的增加和技术的进步， “丰胸”在美容设备市场的产品领域占据主导地位。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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美容设备市场研究报告是一个经过验证的数据和信息来源，可提供当前市场趋势、情况、机会和状态的全景视图。非常有才华的人投入了大量时间进行市场研究分析，从而生成了这份市场报告。该报告对顶级参与者和品牌的行为进行了评估，例如开发、产品发布、收购、合并、合资企业和市场竞争研究。范围广泛的美容设备市场报告通过考虑收入、成本和毛利率等主要因素，对产品规格、技术、产品类型和生产分析进行了详尽的概述。

市场定义

从名称本身可以清楚地看出，美容器械是用于美容外科手术的医疗器械和器械。这些美容设备提供更高的精度和准确性，也用于微创手术。美容设备用于重建和塑身手术，以美化、矫正和改善身体。美容设备有助于去除不需要的毛发、去除多余的脂肪和其他类似的程序。

主要关键参与者：

在美容设备市场上运营的一些主要参与者是 Alma Lasers（以色列）、CANDELA CORPORATION。(美国), Merz Pharma (德国), Lumenis (以色列), Cutera (美国), Hologic, Inc. (美国), IRIDEX Corporation (美国), DEKA Medical Inc., (美国), ENDYMED (美国), Fotona (美国）、LUTRONIC（韩国）、广达系统。（美国）、SharpLight Technologies Inc.（加拿大）、Solta Medical（美国）、SpectruMed Inc.（菲律宾）、Abbvie Inc.（美国）、CAO Group, Inc.（美国）、AMD Lasers, Inc.（ US) 和 BIOLASE, Inc., (US) 等。

美容设备市场情景

美容设备在西方经济体中越来越受欢迎。医学科学领域不断增长的产品创新确保了用于美容程序的先进、高品质和高质量产品的可用性和应用。发展中经济体进一步提供了有利可图的市场增长机会。

美容设备市场动态

驱动程序

疾病患病率上升

由于各种内部和外部因素，全球皮肤疾病和疾病的流行率飙升是促进美容设备需求增长的主要因素之一。此外，皮肤烧伤和酸攻击的发病率不断上升，将进一步扩大市场的增长范围。

研发能力

研发能力的不断增加，特别是在发达国家和发展中经济体与医疗器械和设备有关的支出，将进一步创造有利可图的市场增长机会。根据 Hamilton Fraser Cosmetic Insurance 于 2020 年 3 月在英国进行的一项旨在评估大流行对整容手术的影响的调查，99.78% 的从业者透露他们的实践在当前的大流行期间受到了影响。

政府对医疗基础设施的投资

联邦政府增加的资金将推动对美容设备的需求。此外，由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张，尤其是在发展中经济体，将创造利润丰厚的个人健康设备市场增长机会。

此外，个人可支配收入水平的飙升、医院引入技术驱动的产品以及增加对先进、微创设备和创新技术的采用率的投资，对市场增长率产生了积极影响。

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机会

此外，目标研究活动的公私资金激增、肥胖人口的增加、对美容程序的认识的提高以及由于世界各地的技术进步而不断增加的产品创新和开发，将在预测期内为市场参与者提供有利可图的机会。 2022年至2029年。此外，战略合作数量激增，互联网普及率上升，医院和实验室数量增加，老年人口基数增加，社交媒体消费者数量增加，群众对医学美容治疗的警觉性提高，人均增加未来医疗保健支出将进一步扩大市场增长率。

限制/挑战

另一方面，与研发能力相关的高成本、有限的基础设施以及与医学美容程序相关的临床风险和困难预计将阻碍市场增长。此外，发展中经济体缺乏有利的报销方案和技术渗透，替代美容和化妆品的可及性和接受度不断提高，与美容治疗相关的社会和伦理问题以及中低收入国家缺乏合适的基础设施，这些都是预计将在 2022-2029 年的预测期内挑战市场。

这份美容设备市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关美容设备市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对美容设备市场的影响

COVID-19 对市场产生了重大的负面影响。美容和奢侈品行业是受灾最严重的行业之一。供应链中断降低了市场需求和供应。在此阶段将重点转移到基本的医疗保健程序上，从而停止了不必要的操作。非必要的外科手术被大量推迟。事实证明，所有这些都是大流行期间市场的祸根。

最近的发展

2019 年和 2019 年，赢创和 BellaSeno GmbH 签订了一项长期协议，将 RESOMER 生物可吸收聚合物用于创新的乳房植入技术。

2020年6月，Essence Group旗下的ESI The novel.推出了JOLI360，这是一种新的嫩肤解决方案，可以测量三个皮肤参数：水合作用、弹性和皮脂。

2020 年 5 月，艾伯维公司完成了对 Allergan PLC 的收购，从而扩大了其在美容设备市场的产品组合。

2020年6月，Cynosure在美国、欧洲和澳大利亚市场推出了下一代Elite+美学工作站Elite iQ平台，用于激光脱毛和皮肤再生应用。

全球美容设备市场 范围

美容设备市场根据产品类型、最终用户和程序进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

美容激光设备

美容能量设备

身体轮廓设备

根据产品类型，美容设备市场分为美容激光设备、美容能量设备和身体轮廓设备。

终端用户

医院和诊所

医疗水疗

美容中心

根据最终用户，美容设备市场分为医院和诊所、医疗水疗中心和美容中心。

程序

抗衰老

复兴

减少脂肪团

丰胸

疤痕和其他去除标记的手术

吸脂手术

手臂升降机

腹部除皱

臀部增大

银屑病

白癜风

根据程序，美容器械市场分为抗衰老、嫩肤、减少脂肪团、丰胸、疤痕和其他去除标记手术、吸脂手术、手臂提升、腹部除皱、臀部增大、牛皮癣和白癜风。

浏览完整的目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-Aesthetic-Devices-Market&Shri

美容设备市场区域分析/见解

分析了美容设备市场，并按上述国家、产品类型、最终用户和程序提供了市场规模洞察力和趋势。

美容设备市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于医疗保健设施的强大基础、主要参与者对先进设备增长的投资不断增加、对美容过程的需求不断增长以及该地区研究活动数量的增加，北美在美容设备市场上占据主导地位。

亚太地区预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长，原因是政府增加了提高认识的举措、医疗旅游的增加、该地区不断增长的研究活动、不断增长的老年人口基数和不断增长的需求为该地区提供优质医疗服务。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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报告范围：

报告提供：

市场的主要增长动力、制约因素、机遇和潜在挑战。

对区域发展的全面洞察。

主要行业参与者名单。

市场参与者采用的关键策略。

最新的行业发展包括产品发布、合作伙伴关系、合并和收购。

为什么要买这份报告？

该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及对市场规模的预测。这些预测是使用经过验证的研究方法计算得出的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵的深入市场分析。此外，报告中还重点介绍了 Covid-19 对市场的影响。

该报告还包括行业的监管情况，这将帮助您做出明智的决定。该报告讨论了不同地区对该行业实施的主要监管机构和主要规则和法规。

该报告还包含使用分析师专有的竞争定位工具定位象限进行的竞争分析。

市场亮点： 市场

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历史数据、估计和预测

公司概况

全球和区域动态

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