医疗保健新闻：北美迷幻药物市场行业前景、综合分析、规模、份额、增长、细分、趋势，预计到 2029 年将达到 56.9193 亿美元

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北美迷幻药物市场 研究报告提供了很多内容，因此它在增长中发挥着非常重要的作用。它描述了对全球市场现状以及几个市场动态的深入研究。作为一份优质的市场研究报告，该报告为当今变革性市场中的企业提供了一种创新的解决方案。这份市场报告给出了最好的结果，因为它的结构很好地融合了先进的行业洞察力、实用的解决方案、人才解决方案和最新的技术。通用 A 市场报告考虑了许多企业需要的市场分析的方方面面。

北美 迷幻药市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 13.4% 的复合年增长率增长，预计将达到美元到 2029 年从 2021 年的 21.0677 亿美元增加到 56.9193 亿美元。

迷幻药涉及多种化学物质，包括麦角酸二乙胺（LSD）和从植物中提取的化学物质。这些药物具有改变或增强感官知觉、思维过程、能量水平的能力，并且据报道还可以促进精神体验。

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迷幻药物可分为移情剂和解离药物（如苯基环己基哌啶（PCP））和5-羟色胺（经典致幻剂）如LSD。这两种迷幻药都会引起幻觉和感觉，此外，解离性药物会使人失去对身体或环境的控制，使他们感到与世隔绝。根据来源，迷幻药物分为天然和合成类型。

这些药物在治疗重度抑郁症、创伤后应激障碍、恐慌症、难治性抑郁症和鸦片成瘾等方面具有广泛的应用。迷幻药也被称为其他几个名称，例如麦角酸衍生物 (LSD)，也称为吸墨纸、点、糖、酸、旅行和窗玻璃，氯胺酮也称为维生素 K、bump、green、K/special K、紫超酸、PCP又名天使/天使尘、船/爱船、和平、杀草、超草、臭氧。

市场定义

迷幻药涉及多种化学物质，包括麦角酸二乙胺（LSD）和从植物中提取的化学物质。这些药物具有改变或增强感官知觉、思维过程、能量水平的能力，并且据报道还可以促进精神体验。

迷幻药物可分为移情剂和解离药物（如苯基环己基哌啶（PCP））和5-羟色胺（经典致幻剂）如LSD。这两种迷幻药都会引起幻觉和感觉，此外，解离性药物会使人失去对身体或环境的控制，使他们感到与世隔绝。根据来源，迷幻药物分为天然和合成类型。

这些药物在治疗重度抑郁症、创伤后应激障碍、恐慌症、难治性抑郁症和鸦片成瘾等方面具有广泛的应用。迷幻药也被称为其他几个名称，例如麦角酸衍生物 (LSD)，也称为吸墨纸、点、糖、酸、旅行和窗玻璃，氯胺酮也称为维生素 K、bump、green、K/special K、紫超酸、PCP又名天使/天使尘、船/爱船、和平、杀草、超草、臭氧。

报告中涵盖的主要市场竞争对手

Johnson & Johnson Services, Inc.

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Celon Pharma SA

COMPASS

org

Develco pharma schweiz ag

Doughlas Pharmaceuticals limited

NeuroRX, Inc.

Hikma Pharmaceuticals PLC

Amneal Pharmaceuticals, LLC。

AVADEL 制药公司，PLC

北美迷幻药市场动态

驱动程序

正在进行的临床试验

重度抑郁症已成为现代世界健康危机的严重关切。临床试验的开始是测试指定药物的安全性和有效性，该药物处于临床试验的特定阶段。与大多数其他慢性疾病相比，抑郁症与更大的畸形有关，因此它是死亡的危险因素。大多数患有抑郁症的患者在使用抗抑郁药治疗时无法体验完全顽强的症状。已经进行了某些临床试验来研究体内的功效。整个地区正在进行的临床试验将导致快速药物批准，增强药物组合，在康复中心分发迷幻药并提高对药物的认识，

产品批准率上升

迷幻药物的批准取决于许多因素，但至关重要的因素是主要医疗机构的批准。美国食品药品监督管理局是美国药品审批的主要机构，中央机构决定医疗药品最终是否会到达患者手中。下面提供的是已通过 FDA 审查的已建立医学研究的临床数据，以评估开发的药物化合物或产品作为治疗特定精神疾病的可行性。产品批准的增加将导致药物在国内和国际国家的分布增加。它将为市场带来正增长。

机会

即将到来的康复中心

即将到来的康复中心（也称为患者康复医院）的存在将确保及时治疗患有 PTSD、焦虑相关疾病的患者。这些康复中心提供有效的治疗方法，让患者获得先进的药物，从而改善患者的整体预后。它还将致力于为复杂手术、骨科、神经科、肌肉骨骼科需要麻醉治疗的患者，以稳定急性医疗状况。

此外，在 2022-2029 年的预测期内，迷幻药物研发活动的增加将为迷幻药物市场提供结构完整性和未来机遇。

克制/挑战

迷幻药专利到期

然而，部分公司迷幻药的专利到期将阻碍迷幻药市场的增长速度。此外，在上述预测期内，严格的规章制度将进一步挑战市场。

这份迷幻药物市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关迷幻药物市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-psychedelic-drugs-market?Shri

COVID-19 后对北美迷幻药市场的影响

COVID-19 对市场产生了积极影响。大流行期间的封锁和隔离使疾病管理和药物依从性变得复杂。因此，各种治疗药物的使用在世界人口中广泛增加。因此，大流行对这个市场产生了积极影响

最近的发展

2020 年 8 月，杨森制药公司的 Spravato 鼻喷雾剂获得批准，用于治疗有自杀倾向的人。由于大约 11% 到 12% 的美国人患有导致他们自杀的重度抑郁症，这一批准为这些患者提供了卓越的治疗，并为公司创造更多收入铺平了道路。

北美迷幻药市场范围

北美迷幻药物市场分为来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以做出战略决策以识别核心市场应用。

资源

合成

天然

根据来源，北美迷幻药市场分为合成和天然。

类型

Empathogens

Dissociatives

其他

根据类型，北美迷幻药市场分为移情剂、解离剂等。

药物

γ-羟基丁酸

氯胺酮

赛洛西宾

其他

在药物的基础上，北美迷幻药物市场被细分为γ-羟基丁酸、氯胺酮、裸盖菇素等。

应用

发作性睡病、难治性

抑郁症 重度

抑郁症

阿片类药物成瘾

创伤后应激障碍

其他

根据应用，北美迷幻药物市场细分为嗜睡症、难治性抑郁症、重度抑郁症、鸦片成瘾、创伤后应激障碍等。

行政路线

口服

吸入

注射剂

根据给药途径，北美迷幻药市场分为口服、吸入、注射。

最终用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

根据最终用户，北美迷幻药市场分为医院、专科诊所、家庭护理等。

分销渠道

医院药房

零售药房

在线药房

迷幻药物市场区域分析/见解

分析迷幻药物市场，并按国家、来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道提供市场规模洞察和趋势，如上所述。

迷幻药物报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。

北美的美国国家在市场份额和市场收入方面主导着迷幻药市场，并将在预测期内继续繁荣其主导地位。这是由于该地区抑郁症的高发率和快速的研究发展正在推动市场。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和市场法规变化。数据点，例如新品和替代品销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税，是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈竞争而面临的挑战，以及销售渠道的影响。

浏览完整的目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=North-America-Psychedelic-Drugs-Market&Shri

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公司概况

全球和区域动态

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