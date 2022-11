医疗保健新闻：拉丁美洲美容设备市场份额、规模、未来增长、应用、未来技术和细分分析

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态,并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告,为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时,重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告,重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

拉丁美洲美容设备市场 研究报告提供了很多内容,因此它在增长中发挥着非常重要的作用。它描述了对全球市场现状以及几个市场动态的深入研究。作为一份优质的市场研究报告,该报告为当今变革性市场中的企业提供了一种创新的解决方案。这份市场报告给出了最好的结果,因为它的结构很好地融合了先进的行业见解、实用的解决方案、人才解决方案和最新的技术。通用 A 市场报告考虑了许多企业需要的市场分析的方方面面。

拉丁美洲 美容设备市场 预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析,该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 6.8% 的复合年增长率增长,预计将达到 359,813.65 美元到 2028 年将达到 1000 万人。肥胖发病率的上升和技术进步的提高是在预测期内推动市场需求的主要驱动力。

报告中涵盖的主要市场竞争对手

Johnson & Johnson Services, Inc.

Sientra, Inc.

CEREPLAS

DPS Technology Development Ltd

AbbVie Inc.

Solta Medical(Bausch Health Companies Inc. 的子公司)

Merz Pharma

Candela Medical

Alma Laser(Sisram Medical Ltd. 的子公司)

Venus Concept

Fotona

GALDERMA

Genesis Biosystems, Inc.

实验室 ARION

市场分析和洞察:拉丁美洲 美容设备 市场

美容设备是用于不同类型美容手术的医疗设备,包括去除多余脂肪、整形手术、抗衰老、脱毛、皮肤紧致、美容植入等,所有这些治疗都用于美化和改善身体的外观。

对良好审美外观的需求增加,各种美容协会采取措施提高对乳腺癌和肥胖症的认识,拉丁美洲地区乳腺癌患病率上升是推动拉丁美洲美容设备市场增长的因素. 然而,各种美容设备和配件的召回阻碍了市场的增长。COVID-19 的出现是拉丁美洲美容设备市场增长的挑战因素。

美容设备市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情景,请联系我们获取分析师简介,我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

拉丁美洲美容设备市场范围和市场规模

美容设备市场根据产品、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略,以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上,LATAM 美容设备市场细分为面部美容产品、身体轮廓设备、美容植入物、脱毛设备、皮肤美容设备等。2021 年,由于男性和女性对美容美感的需求增加,皮肤美容设备细分市场将占据主导地位。

在最终用户的基础上,拉丁美洲的美容设备市场分为皮肤科诊所、美容中心、医院、家庭护理、医疗水疗和美容中心以及学术和私人研究机构。2021 年,医院部门将主导市场,因为医院可以进行高额资本投资,以带来技术先进和最新的美容设备和配件。

在分销渠道的基础上,拉丁美洲美容设备市场分为直接招标和零售。在 2021 年,直接招标部分将主导市场,因为直接招标提供了更广泛的产品可供选择,并且与其他分销渠道相比更便宜。

美容设备市场国家层面分析

分析美容设备市场,并按国家、产品、最终用户和分销渠道提供市场规模信息。

美容设备市场报告涵盖的国家是巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、委内瑞拉、秘鲁、智利、哥斯达黎加、巴拿马、乌拉圭、巴拉圭和拉丁美洲其他地区。

由于该地区大量采用美容设备治疗与癌症相关的乳房切除术,预计拉丁美洲将主导市场,由于医疗旅游的增加,预计拉丁美洲将在预测期内以最高的复合年增长率增长该地区的美容程序。由于乳腺癌患病率上升,巴西在市场上占据主导地位并引领拉丁美洲市场的增长。由于该地区对美容设备的认识不断提高,墨西哥正以第二高的增长率增长。由于该地区对美容器械程序的需求增加,阿根廷正在增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外,拉丁美洲品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战,在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

越来越多的美容设备市场收购和合并正在为美容设备市场的参与者创造新的机会

美容设备市场还为您提供针对每个国家特定行业增长的详细市场分析,包括美容设备销售、美容设备进步的影响以及监管情景的变化以及对美容设备市场的支持。数据可用于 2011 年至 2019 年的历史时期。

竞争格局和美容设备市场份额分析

美容设备市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和气息,应用优势,技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司专注于美容器械市场有关。

