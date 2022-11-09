医疗保健新闻：迷幻药市场行业分析、增长、趋势、区域展望和预测

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全球迷幻药市场 研究报告提供了很多内容，因此它在增长中发挥着非常重要的作用。它描述了对全球市场现状以及几个市场动态的深入研究。作为一份优质的市场研究报告，该报告为当今变革性市场中的企业提供了一种创新的解决方案。这份市场报告给出了最好的结果，因为它的结构很好地融合了先进的行业洞察力、实用的解决方案、人才解决方案和最新的技术。通用 A 市场报告考虑了许多企业需要的市场分析的方方面面。

全球 迷幻药市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 13.3% 的复合年增长率增长，预计将达到 8,020.01 美元到 2029 年从 2021 年的 29.9251 亿美元到 2029 年百万美元。精神抑郁症和焦虑症的患病率上升以及标签外药物的供应是在预测期内推动市场需求的主要驱动力。

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全球迷幻药市场情景

根据数据桥市场研究，北美地区迷幻药市场在迷幻药市场中的市场份额最高。市场领导者是 Jazz Pharmaceutical, Inc.，其估计市场份额约为 70%。该公司通过提供用于迷幻治疗的产品获得了出色的销售。

迷幻药物涉及各种类型的化学物质，包括 LSD 和从植物中提取的化学物质。迷幻药具有改变或增强感官知觉、思维过程、能量水平的能力，据报道还可以促进精神体验。迷幻药可分为移情剂和解离性药物（如 PCP）和 5-羟色胺能（经典致幻剂）如 LSD。这两种迷幻药都会引起幻觉和感觉，此外，解离性药物会使人失去对身体或环境的控制，使他们感到脱节。根据来源，迷幻药物分为天然和合成类型。这些药物在治疗重度抑郁症方面有着广泛的应用，创伤后应激障碍、恐慌症、难治性抑郁症和鸦片成瘾等。迷幻药也有其他几个名称，例如 LSD（麦角酸衍生物），也称为吸墨纸、点、糖、酸、旅行和窗玻璃，氯胺酮也称为维生素 K、bump、green、K/special K、紫超酸、PCP又名天使/天使尘、船/爱船、和平、杀草、超草、臭氧。

随着迷幻药物的高效率被反复证明，全球抑郁症和精神障碍的患病率不断增加，预计将成为市场增长的驱动力。高昂的治疗费用预计将成为市场增长的挑战。此外，各种非营利、非政府、政府、国家、国际组织对心理健康的认识不断提高，预计将成为市场增长的机会。然而，相关的副作用可能会挑战市场增长。

全球迷幻药物报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

全球迷幻药市场发展

2020 年 7 月，Jazz Pharmaceuticals, Inc. 宣布其 Xywav 口服溶液已获得 FDA 批准，用于治疗白天过度嗜睡。该产品是一种含独特阳离子成分的含氧酸盐产品，可减少 92% 的钠含量。这有助于该公司增加其产品组合。

全球迷幻药物市场分为北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲五个地区。这些地区进一步细分为主要国家/地区，例如美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、波兰、瑞士、荷兰、匈牙利、奥地利、挪威、爱尔兰、比利时、立陶宛、欧洲其他地区、印度、澳大利亚、韩国、新加坡、马来西亚、沙特阿拉伯、以色列、埃及、阿联酋、南非、中东和非洲其他地区、巴西、阿根廷和南美洲其他地区。在进一步细分的基础上，对全球迷幻药市场的所有基于国家的分析进行了进一步分析。

全球迷幻药物市场，按来源（合成的、天然的）、类型（致幻剂、解离剂等）、药物（儿童 γ-羟基丁酸、氯胺酮、裸盖菇素等）、应用（嗜睡症、治疗抵抗性抑郁症、重度抑郁症、鸦片制剂）成瘾、创伤后应激障碍、其他）给药途径（口服、吸入、注射剂）最终用户（医院、专科诊所、家庭护理等）、分销渠道（医院药房、零售药房、在线药房），按地理（北部美国、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲）- 到 2029 年的行业趋势和预测。

报告中涵盖的主要市场竞争对手

爵士制药公司

Janssen Pharmaceuticals, Inc.（强生服务公司的子公司）

辉瑞公司

维里安

阿瓦德尔

赛隆制药公司

指南针

霍夫曼-拉罗氏有限公司

Hikma 制药公司

NeuroRx, Inc.

制药公司

usonainstitute.org

心灵医学公司

赛宾公司

GABA 治疗公司

EmpathBio

DemeRx

全球迷幻药市场范围和市场规模

全球迷幻药物市场按来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道划分为七个值得注意的部分。

在来源的基础上，全球迷幻药物市场分为合成和天然。到 2022 年，合成部分预计将主导全球迷幻药物市场，因为大多数产品是由人造化学品制成的，其中很少有由天然成分制成的产品（如裸盖菇素）。

根据类型，全球迷幻药物市场分为移情剂、解离剂等。到 2022 年，empathogens 部分预计将主导全球迷幻药物市场，因为它产生情感交流、一体性、相关性的体验，并用于治疗猝倒、嗜睡症和相关疾病。

在药物的基础上，全球迷幻药物市场被细分为γ-羟基丁酸、氯胺酮、裸盖菇素等。到 2022 年，γ-羟基丁酸领域预计将主导全球迷幻药市场，因为来自 Jazz Pharmaceutical 的活性成分为 γ-羟基丁酸的 xyrem 是市场上最古老的迷幻药之一，占据主要份额并属于到毒品类。

根据应用，全球迷幻药物市场细分为嗜睡症、难治性抑郁症、重度抑郁症、阿片类药物成瘾、创伤后应激障碍等。到 2022 年，由于大量人群患有嗜睡症，预计嗜睡症细分市场将主导全球迷幻药市场。

根据给药途径，全球迷幻药物市场分为口服、吸入和注射。到 2022 年，预计口服药物将主导全球迷幻药物市场，因为它优于其他各种给药途径。它提供了几个优点，包括安全性、更容易的患者依从性和避免疼痛/不便。

根据最终用户，全球迷幻药市场分为医院、专科诊所、家庭护理等。到 2022 年，由于患者负荷高且大部分药物在医生的监督下给药，预计医院部分将主导全球迷幻药市场。由于这个原因，医院部门主导着迷幻药市场。

根据分销渠道，全球迷幻药市场分为医院药房、零售药房和在线药房。到 2022 年，随着越来越多的患者在医院接受治疗以及医院药房对药物的需求增加，预计医院药房将主导全球迷幻药市场，因为它拥有最大的市场份额。

要获得对市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-psychedelic-drugs-market?Shri

全球迷幻药市场国家层面分析

分析了全球迷幻药物市场，并根据来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道的七个显着部分提供了市场规模信息。

全球迷幻药物市场的国家包括美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、波兰、瑞士、荷兰、匈牙利、奥地利、挪威、爱尔兰、比利时、立陶宛、欧洲其他地区、印度、澳大利亚、韩国、新加坡、马来西亚、沙特阿拉伯、以色列、埃及、阿联酋、南非、中东和非洲其他地区、巴西、阿根廷和南美洲其他地区。

由于医疗保健行业的进步、研发的不断发展以及人们意识的提高，预计北美地区将在预测期内以最快的复合年增长率增长。由于精神障碍患病率的增加和迷幻药治疗此类疾病的有效性，预计欧洲将增长。由于越来越多地接受迷幻药治疗抑郁症，预计亚太地区将增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

全球迷幻药市场目录：

1 简介

2 市场细分

3 执行摘要

4 高级见解

5 监管框架：全球迷幻药市场

6 市场概况

7 COVID-19 对全球迷幻药市场的影响

8 全球迷幻药市场，按类型

9 全球迷幻药市场，按来源

10 全球迷幻药物市场，按药物分类

11 全球迷幻药市场，按应用

12 全球迷幻药市场，按管理途径

13 全球迷幻药市场，按最终用户分类

14 全球迷幻药市场，按分销渠道

15 全球迷幻药市场，按地区

16 全球迷幻药市场：公司概况

17 SWOT分析

18 公司简介

19 问卷

20 相关报告

继续…

目录 浏览完整目录的迷幻药物市场 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-Psychedelic-Drugs-Market&Shri

图列表：

图 1 全球迷幻药市场：细分

图 2 全球迷幻药市场：数据三角剖分

图 3 全球迷幻药市场：DROC 分析

图 4 全球迷幻药市场：全球与区域市场分析

图 5 全球迷幻药市场：公司研究分析

图 6 全球迷幻药市场：多变量建模

图 7 全球迷幻药市场：访谈人口统计数据

图 8 全球迷幻药市场：DBMR 市场定位网格

图 9 全球迷幻药市场：市场应用覆盖网格

图 10 全球迷幻药市场：供应商份额分析

继续…

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全球和区域动态

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