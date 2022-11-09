医疗保健新闻：欧洲迷幻药市场的技术、规模、份额、趋势、增长、区域展望和预测

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欧洲迷幻药物市场 研究报告提供了很多内容，因此它在增长中发挥着非常重要的作用。它描述了对全球市场现状以及几个市场动态的深入研究。作为一份优质的市场研究报告，该报告为当今变革性市场中的企业提供了一种创新的解决方案。这份市场报告给出了最好的结果，因为它的结构很好地融合了先进的行业见解、实用的解决方案、人才解决方案和最新的技术。通用 A 市场报告考虑了许多企业需要的市场分析的方方面面。

Data Bridge Market Research 分析称， 在 2022 年至 2029 年的预测期内，欧洲迷幻药市场将以 12.7% 的复合年增长率增长。

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迷幻药物涉及各种类型的化学物质，包括 LSD 和从植物中提取的化学物质。 迷幻药 有能力改变或增强感官知觉、思维过程、能量水平，据报道还可以促进精神体验。迷幻药可分为移情剂和解离性药物（如 PCP）和 5-羟色胺能（经典致幻剂）如 LSD。这两种迷幻药都会引起幻觉和感觉，此外，解离性药物会使人失去对身体或环境的控制，使他们感到脱节。根据来源，迷幻药物分为天然和合成类型。这些药物在治疗重度抑郁症、创伤后应激障碍、恐慌症、难治性抑郁症和鸦片成瘾等方面具有广泛的应用。

报告中涵盖的主要市场竞争对手

强生服务公司

爵士制药公司

赛隆制药公司

罗盘

usonainstitute.org

Develco Pharma schweiz ag

道拉斯制药有限公司

NeuroRX, Inc.

Hikma 制药公司

Amneal 制药有限责任公司。

AVADEL 制药公司，PLC

欧洲迷幻药物市场 正在加速发展，诸如抑郁症和精神障碍患病率增加以及迷幻药物领域科学家和研究人员的研究活动增加，为患有抑郁症和精神障碍的人创造更多治疗选择正在推动增长欧洲迷幻药市场。

欧洲迷幻药物市场显示出抑郁症和精神障碍的患病率不断上升，这正在增加对迷幻药物的需求。虽然，对迷幻药实施的法规限制了市场的增长。

迷幻药市场情景

根据 Data Bridge Market Research Jazz Pharmaceuticals, Inc. 的数据，欧洲是迷幻药物账户的主要市场，市场份额约占总市场的 100%。该公司处于迷幻药物的最前沿，此外，该公司不断参与开发新产品以扩大其迷幻药物组合。Jazz Pharmaceuticals , Inc. 其迷幻药销售收入较 2018 年增长 16% 至 16.5301 亿美元。

2020 年 1 月，Jazz Pharmaceuticals, Inc. 的成人嗜睡症患者已批​​准 Solriamfetol (Sunosi) 的营销，以增加白天的睡眠。该批准将有助于该产品在欧洲市场的营销。

影响市场的趋势

现在的问题是 Jazz Pharmaceuticals, Inc. 和 Johnson & Johnson Services Inc. 的目标是哪些其他地区？Data Bridge Market Research 预测欧洲将出现大幅增长，强生服务公司和 Jazz Pharmaceuticals, Inc. 等市场领导者将德国和法国作为他们 2020 年的下一个收入来源。数据桥市场研究新报告强调了欧洲迷幻药市场的主要增长因素和机遇。

迷幻药市场的范围

所有基于国家/地区的迷幻药物市场分析都基于最大粒度进一步细分为进一步细分。根据来源，市场分为 合成 和天然。根据类型，市场分为解离剂、移情剂和血清素（经典迷幻药）。根据应用，市场分为发作性睡病、难治性 抑郁症、创伤后 应激障碍 障碍、重度抑郁症等。根据给药途径，市场分为口服、鼻内、肠胃外等。在药物的基础上，市场分为伽马羟基丁酸 (GHB)、氯胺酮、3, 4-亚甲二氧基甲基苯丙胺（迷魂药）和赛洛西宾。根据最终用户，市场分为 医院、专科诊所、研究机构等。在分销渠道的基础上，市场细分为医院药房、复方药房等。

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报告指标 细节 预测期 2022 年至 2029 年 基准年 2021 历史岁月 2020（可定制至 2019 – 2014） 数量单位 收入（百万美元），定价（美元） 涵盖的细分市场 按来源（合成和天然）、类型（病原体、解离剂和其他）、药物（γ-羟基丁酸、氯胺酮、赛洛西宾和其他）、应用（嗜睡症、难治性抑郁症、重度抑郁症、鸦片成瘾、创伤后压力）疾病和其他）、给药途径（口服、吸入和注射）、最终用户（医院、专科诊所、家庭护理和其他）、分销渠道（医院药房、零售药房和在线药房） 覆盖国家 德国、英国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、波兰、瑞士、荷兰、匈牙利、奥地利、挪威、爱尔兰、比利时、立陶宛和欧洲其他地区 涵盖的市场参与者 Janssen Pharmaceuticals, Inc.（强生服务公司的子公司）（比利时）、Hikma Pharmaceuticals PLC（英国）、COMPASS（英国）、Verrian（德国）、辉瑞公司（美国）、F. Hoffmann-La Roche Ltd（瑞士）、Jazz Pharmaceuticals, Inc.（爱尔兰）、Avadel（爱尔兰）、Celon Pharma SA（波兰）、NeuroRx, Inc.（美国）、Mind Medicine Inc.（美国）。

迷幻药市场 动态

驱动程序

迷幻药治疗抑郁症的接受度越来越高

迷幻药物已显示出治疗尼古丁依赖、酒精依赖、慢性 PTSD 和焦虑相关绝症的最有希望的结果。进一步的研究人员正在研究迷幻药物对强迫症、难治性抑郁症和与自闭症相关的社交焦虑等潜在应用的疗效。迷幻药的有希望的结果增加了整个欧洲迷幻药的使用，这导致对迷幻药的需求增加，因此这些因素预计将成为市场增长的驱动力。

抑郁症和精神疾病的患病率增加

越来越多的非法物质消费增加了抑郁症和精神障碍。因此，抑郁症和 精神疾病的日益流行 正在增加对迷幻药物的需求，预计这将推动市场的增长。

提高对心理健康的认识

广告、宣传活动和其他活动提高了人们对迷幻药的认识。宣传活动鼓励人们为精神障碍程序和专业人员选择适当的治疗方法，从而增加了对迷幻药物的需求。出于这个原因，人们对心理健康的认识不断提高，预计将成为市场增长的驱动力。

此外，医疗技术的进步、公共和私人组织提高意识的举措以及不断增长的政府资金都是扩大迷幻药市场的因素。

机会

增加迷幻药物的研发活动

迷幻药物的研究和开发将为制造商创造竞争优势，以有效的方式开发和定义迷幻药物。研发支出越多，制造商和研究人员就越能将迷幻药融入现代文化、药物和疗法，并彻底改变精神保健。

此外，有效疗法的推出和持续的临床试验将为 2022-2029 年预测期内的迷幻药物市场提供有利机会。此外，当前治疗的高度未满足需求和医疗保健技术的发展将推动未来迷幻药市场的增长率。

限制/挑战

然而，迷幻药的专利到期和高成本将阻碍迷幻药市场的增长速度。此外，与迷幻药物相关的副作用将在上述预测期内进一步挑战市场。

这份迷幻药物市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关迷幻药市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

患者流行病学分析

根据一项研究，在欧洲，抑郁症的患病率被发现在 5% 到 10% 之间。

发现恐慌症的患病率和易感性在女性中高于男性。

迷幻药市场还为您提供详细的市场分析，用于患者分析、预后和治疗。流行率、发病率、死亡率、依从率是报告中可用的一些数据变量。分析流行病学对市场增长的直接或间接影响分析，以创建一个更强大的队列多元统计模型，用于预测增长期的市场。

COVID-19 后对迷幻药 市场的影响

COVID-19 对市场产生了负面影响。大流行期间的封锁和隔离使疾病管理和药物依从性变得复杂。无法获得常规治疗和药物管理的医疗保健设施将进一步影响市场。社会孤立会增加压力、绝望和社会支持，所有这些都可能导致大流行期间迷幻药物的依从性降低。

最近的发展

2020 年 1 月，杨森制药公司宣布向欧洲药品管理局提交关于 SPRAVATO 鼻喷雾剂的 II 型瓦里安申请。该申请寻求扩大使用鼻喷雾剂作为减轻抑郁症状的急性短期治疗。这将有助于公司产生收入。

欧洲迷幻药市场范围和市场规模

欧洲迷幻药物市场按来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户、分销渠道划分为七个值得注意的部分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以制定战略决策以识别核心市场应用。

类型

病原体

解离词

其他

根据类型，迷幻药物市场分为移情剂、分离剂等。

资源

合成的

自然

在来源的基础上，迷幻药物市场分为合成和天然。

药物

γ-羟基丁酸

氯胺酮

赛洛西宾

其他

在药物的基础上，迷幻药物市场被细分为γ-羟基丁酸、氯胺酮、裸盖菇素等。

应用

嗜睡症

难治性抑郁症

严重抑郁症

鸦片成瘾

创伤后应激障碍

其他

根据应用，迷幻药市场细分为嗜睡症、难治性抑郁症、重度抑郁症、阿片类药物成瘾、创伤后应激障碍等。

行政路线

口服

吸入

可注射的

根据给药途径，迷幻药物市场分为口服、吸入和注射。

最终用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

根据最终用户，迷幻药市场分为医院、专科诊所、家庭护理等。

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药房

在分销渠道的基础上，迷幻药市场分为医院药房、零售药房和在线药房。

迷幻药物市场区域分析/见解

分析迷幻药物 市场，并按上述国家、技术和测试类型提供市场规模洞察和趋势。

欧洲迷幻药 市场报告涵盖的国家是德国、英国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、波兰、瑞士、荷兰、匈牙利、奥地利、挪威、爱尔兰、比利时、立陶宛和欧洲其他地区。

就市场份额和市场收入而言，德国在欧洲迷幻药市场上占据主导地位，并将在预测期内继续保持其主导地位。这是由于难治性抑郁症（TRD）的患病率增加。该国市场参与者及其制造设施数量的增加正在进一步促进市场增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和市场法规变化。数据点，例如新品和替代品销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税，是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈竞争而面临的挑战，以及销售渠道的影响。

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