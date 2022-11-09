医疗保健新闻：中东和非洲迷幻药市场分析、规模、份额、增长、趋势和预测机会

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中东和非洲迷幻药市场 研究报告是一个经过验证的数据和信息来源，可提供当前市场趋势、情况、机会和状态的全景视图。非常有才华的人投入了大量时间进行市场研究分析，从而生成了这份市场报告。该报告对顶级参与者和品牌的行为进行了估计，例如开发、产品发布、收购、合并、合资企业和市场竞争研究。范围广泛的 中东和非洲迷幻药物市场 报告通过考虑收入、成本和毛利率等主要因素，对产品规格、技术、产品类型和生产分析进行了详尽的概述。

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中东和非洲 迷幻药市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 11.2% 的复合年增长率增长，预计将从 2021 年的 1523 万美元到 2029 年达到 3500 万美元。精神 抑郁症 和焦虑症的患病率上升以及标签外药物的供应是在预测期内推动市场需求的主要驱动力。

迷幻药物涉及各种类型的化学物质，包括 LSD 和从植物中提取的化学物质。迷幻药具有改变或增强感官知觉、思维过程、能量水平的能力，并且据报道还可以促进精神体验。迷幻药可分为移情剂和解离性药物（如 PCP）和 5-羟色胺能（经典致幻剂）如 LSD。这两种迷幻药都会引起幻觉和感觉，此外，解离性药物会使人失去对身体或环境的控制，使他们感到脱节。根据来源，迷幻药物分为天然和合成类型。这些药物在治疗重度抑郁症方面有着广泛的应用，创伤后应激障碍、恐慌症、难治性抑郁症和鸦片成瘾等。迷幻药也有其他几个名称，例如 LSD（麦角酸衍生物），也称为吸墨纸、点、糖、酸、旅行和窗玻璃，氯胺酮也称为维生素 K、bump、green、K/special K、紫超酸、PCP又名天使/天使尘、船/爱船、和平、杀草、超草、臭氧。

预计抑郁症患病率的增加将成为市场增长的驱动力。高昂的治疗费用预计将成为市场增长的挑战。各种组织对心理健康的认识不断提高，预计将成为市场增长的机会。然而，相关的副作用可能会挑战市场增长。

中东和非洲迷幻药市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

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迷幻药市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和气息，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司的重点有关。提供迷幻药的主要公司有 Janssen Pharmaceuticals, Inc.（强生服务公司的子公司）、Hikma Pharmaceuticals PLC、辉瑞公司、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Jazz Pharmaceuticals, Inc. 等。

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中东和非洲迷幻药市场范围和市场规模

中东和非洲迷幻药市场按来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户、分销渠道分为七个显着部分。

在来源的基础上，迷幻药物市场分为合成和天然。到 2022 年，合成部分预计将主导中东和非洲迷幻药物市场，因为大多数迷幻药物都是由合成来源制成的。

根据类型，迷幻药物市场分为移情剂、分离剂等。到 2022 年，预计 empathogens 部分将主导中东和非洲迷幻药市场，因为它用于治疗猝倒症、发作性睡病和相关疾病。

在药物的基础上，迷幻药物市场被细分为γ-羟基丁酸、氯胺酮、裸盖菇素等。预计 2022 年，γ-羟基丁酸部分将主导中东和非洲迷幻药市场，因为它是迷幻药中最常见的化合物

根据应用，迷幻药市场细分为嗜睡症、难治性抑郁症、重度抑郁症、阿片类药物成瘾、创伤后应激障碍等。到 2022 年，由于大量人口患有嗜睡症，预计嗜睡症细分市场将主导中东和非洲迷幻药市场。

根据给药途径，迷幻药物市场分为口服、吸入和注射。到 2022 年，预计口服药物将主导中东和非洲迷幻药物市场，因为它优于其他各种给药途径。

根据最终用户，迷幻药市场分为医院、专科诊所、家庭护理等。到 2022 年，由于医院的患者负荷很高，预计医院部门将主导中东和非洲的迷幻药市场。

在分销渠道的基础上，迷幻药市场分为医院药房、零售药房和在线药房。到 2022 年，由于医院的需求很高，预计医院药房部门将主导中东和迷幻药市场。

迷幻药市场国家层面分析

对迷幻药市场进行了分析，市场规模信息基于七个值得注意的部分，分别是来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户、分销渠道。

迷幻药物市场报告涵盖的国家是沙特阿拉伯、以色列、埃及、阿联酋、南非以及中东和非洲其他地区。

预计中东和非洲将在预测期内增长，因为在中东和非洲国家，由于患有精神障碍的患者人数迅速增加和技术进步，对迷幻药的需求正在迅速增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，中东和非洲品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

浏览完整的目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Middle-East-And-Africa-Psychedelic-Drugs-Market&Shri

图 1 中东和非洲迷幻药市场：细分

图 2 中东和非洲迷幻药市场：数据三角剖分

图 3 中东和非洲迷幻药市场：DROC 分析

图 4 中东和非洲迷幻药市场：中东和非洲 VS 区域市场分析

图 5 中东和非洲迷幻药市场：公司研究分析

图 6 中东和非洲迷幻药市场：多变量建模

图 7 中东和非洲迷幻药市场：访谈人口统计数据

图 8 中东和非洲迷幻药市场：DBMR 市场定位网格

图 9 中东和非洲迷幻药市场：市场应用覆盖网格

图 10 中东和非洲迷幻药市场：供应商份额分析

图 11 中东和非洲迷幻药市场：细分

图 12 预计 2022 年至 2029 年期间，北美将主导中东和非洲迷幻药市场，并以最高的复合年增长率增长

图 13 在 2022 年至 2029 年的预测期内，越来越多的人接受治疗抑郁症的迷幻药以及抑郁症和精神障碍的患病率增加正在推动中东和非洲迷幻药市场

图 14 预计 2022 年和 2029 年在中东和非洲迷幻药市场中，合成药物将占据最大份额

图 15 过去一年美国成年人中重度抑郁症的患病率，2020 年，（百分比），按性别分列

图 16 2020 年美国成年人重度抑郁发作的过去一年患病率（百分比），按年龄组划分

图 17 中东和非洲迷幻药市场的驱动因素、限制因素、机遇和挑战

图 18 2020 年美国成年人的精神疾病（百分比），按人口统计组

图 19 2020 年美国成年人的精神疾病治疗率（百分比），按人口统计组

图 20 2020 年美国成年人的精神疾病治疗率（百分比），按性别分列

继续…

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