医疗保健新闻：北美健身应用市场行业分析、增长、趋势、区域展望和预测

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北美健身应用市场 研究报告提供了很多内容，因此它在增长中发挥着非常重要的作用。它描述了对全球市场现状以及几个市场动态的深入研究。作为一份优质的市场研究报告，该报告为当今变革性市场中的企业提供了一种创新的解决方案。这份市场报告给出了最好的结果，因为它的结构很好地融合了先进的行业洞察力、实用的解决方案、人才解决方案和最新的技术。通用 A 市场报告考虑了许多企业需要的市场分析的方方面面。

北美健身应用市场 预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 25.8% 的复合年增长率增长，预计将达到美元到 2028 年将达到 111.2684 亿。物联网和连接设备的日益普及以及对家庭医疗保健的意识和偏好的提高将在预测期内推动市场。

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在全球健身应用中运营的主要公司有 AllTrails, LLC、FITNESS22 LTD、FITNOTES、Google、Jefit, Inc.、MyFitnessPal, Inc.、Fitbit LLC.、Calm、Strava, Inc、Headspace Inc.、Firsthand Technology Inc.、 komoot、Freeletics GmbH、YAZIO、Lifesum AB、Leap Fitness group、ASICS DIGITAL, INC.、STRONG FITNESS PTE LTD.、AZUMIO、“RUNTASTIC GMBH”等。

健身应用程序被定义为可以下载到智能设备上的应用程序，包括笔记本电脑、手机和平板电脑等。它可以在两个不同的平台上使用，包括 android 和 iPhone 操作系统 (iOS)。根据在线公共卫生资源 (Health Works Collective) 的数据，平板电脑和移动设备上有超过 97,000 款健身和健康应用程序可用。此外，大约 52% 的智能手机用户通过他们的设备获取与健康相关的信息，大约 15% 的用户年龄在 18-29 岁之间，他们安装了健康应用程序。有几种类型的健身应用程序可用，包括护理管理应用程序、生命体征监测应用程序、健康和保健应用程序、女性健康应用程序、药物管理应用程序、咨询应用程序等。

健身应用市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

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北美健身应用市场范围和市场规模

北美健身应用市场根据产品、类型、应用、治疗领域、操作系统、购买方式、最终用户和分销渠道分为八个值得注意的部分。

在产品的基础上，北美健身应用市场分为护理管理应用、生命体征监测应用、健康和保健应用、女性健康应用、药物管理应用、咨询应用等。2021 年，由于生活方式的改变，健康和保健应用程序预计将主导市场，健康和保健应用程序通过这些解决方案以非常方便的方式在移动设备上提供有关健康的解决方案和数据。

根据类型，北美健身应用市场分为连接应用和内置设备。2021 年，由于市场上各种健身应用的不断发展，预计互联应用细分市场将占据主导地位。

根据应用，北美健身应用市场细分为训练、追踪、健身游戏等。到 2021 年，由于越来越多地采用健身装备，预计追踪领域将主导市场。

根据治疗领域，北美健身应用市场细分为心血管、皮肤科和皮肤癌、眼科、糖尿病、呼吸、听力、睡眠障碍、营养等。到 2021 年，营养品预计将主导市场，因为人们越来越想知道他们消耗了多少卡路里。

在操作系统的基础上，北美健身应用市场细分为 iOS、android 和 windows。到 2021 年，由于人们对 IOS 设备的信任度高于安卓，预计 IOS 细分市场将主导市场。

根据购买方式，北美健身应用市场分为订阅型和非订阅型。到 2021 年，基于订阅的细分市场预计将主导市场，因为与非订阅相比，它提供了多种功能。

根据最终用户，北美健身应用市场分为供应商、家庭医疗保健等。到 2021 年，由于医疗保健提供者数量的增加，预计提供者部分将主导市场。

在分销渠道的基础上，北美健身应用市场分为第三方分销商和直接招标。到 2021 年，第三方分销商细分市场预计将主导北美健身应用市场，因为它们对消费者具有很高的可达性。

健身应用市场国家水平分析

分析健身应用市场，并提供有关产品、类型、应用、治疗领域、操作系统、购买方式、最终用户和分销渠道的市场规模信息。健身应用市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。

由于慢性病的增加和技术对社会的渗透，预计北美地区的美国部分将在 2021 年至 2028 年的预测期内以最高的增长率增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，北美品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

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全球范围内癌症、糖尿病、心血管疾病和肥胖等慢性疾病数量的增加正在推动健身应用产品的市场增长。

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该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵的深入市场分析。此外，报告中还重点介绍了 Covid-19 对市场的影响。

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