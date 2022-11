医疗保健新闻：欧洲美容设备市场细分、增长、规模、顶级参与者、份额、发展、未来趋势、需求、预测

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态,并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告,为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时,重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告,重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

欧洲美容设备市场 是支持性的,旨在治疗与个人审美外观相关的障碍。Data Bridge Market Research 分析,在 2022 年至 2029 年的预测期内,欧洲美容设备市场将以 10.5% 的复合年增长率增长。

欧洲美容器械市场受到以下因素的推动,例如老年人口的增加、微创手术的普及和美容器械技术的不断进步,这增加了其需求以及对研发的投资增加导致市场增长。目前,发达国家和新兴国家的医疗保健支出都在增加,预计这将为制造商开发新的和创新的美容设备创造竞争优势。

与传统的美容和美容手术技术(包括激光和其他基于能量的设备)相比,越来越多地使用微创手术已经发生了转变。对于手术或非手术程序的使用,已经开发了专门设计的仪器用于最少使用的程序。这些 抗衰老仪器 通过活化和收紧皮肤,帮助减少皮肤老化的视觉影响,使皮肤看起来更年轻。以微创能量为基础的皮肤紧致、除皱、面部轮廓和嫩肤治疗在世界范围内有着很高的需求。然而,与美容手术程序相关的高成本和与美容手术设备相关的副作用预计将阻碍美容设备市场的增长。

欧洲美容设备市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情景,请联系我们获取分析师简介,我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。各个地区发展中国家零售单位的可扩展性和业务扩展以及与供应商合作以安全分销机器和药品产品是推动预测期内市场需求的主要驱动力。

一些主要参与者包括艾尔建(艾伯维公司的子公司)、上海复星医药(集团)有限公司、博士生健康公司、Candela Medical、Cutera、Cynosure(Hologic Inc. 的子公司)、LUTRONIC INC、BTL、 Medytox、Lumenis Be Ltd.、Venus Concept、Sientra, Inc.、Merz Europe, Inc. 和 GC Aesthetics 等。

市场定义

美容程序用于各种情况,如痤疮、痤疮疤痕、皱纹、黑斑、痣斑和许多其他问题。这些产品可以通过减少面部晒黑、变色、痤疮等来增强面部的美感。各种面部美容产品包括真皮填充剂、肉毒杆菌毒素、微晶换肤术和化学换肤等。此外,这些植入物用于增强身体的不同部位。植入物包括乳房植入物和面部植入物等。它们通常由皮肤、骨骼、组织、金属、塑料、陶瓷和其他材料制成。

欧洲 美容设备市场 动态

驱动程序

增加老年人口

人口老龄化在提高对基于能量的抗衰老美容设备的需求方面发挥着关键作用。老年与皮肤层中纤维组织的损失和血管和腺体网络减少有关,这些共同导致皱纹、干燥、色素改变和皮肤下垂。据报道,知识美学的应用可以延缓与衰老相关的身心退化到生命的绝对结束,这已被老年人群中的美学设备所吸引。

皮肤或底层脂肪和结缔组织内不断增加的面部老化、皮肤弹性增生、颈部脂肪营养不良和面部韧带松弛都导致了老化面部护理的烙印和对外观的关注。使用微创手术。越来越需要以非侵入性能量为基础的治疗来收紧皮肤、减少皱纹、面部轮廓和皮肤年轻化是导致老年人群使用增加的因素。抗衰老设备通过活化和收紧皮肤来帮助减少皮肤老化的视觉效果,从而使皮肤看起来更年轻,这就是为什么这些产品越来越多地被老年人使用。因此,

美容设备的技术进步

技术进步对医疗保健和临床服务的贡献正在被打破,变得更容易获得。先进的创新技术在必要时改善了皮肤和其他身体部位的美容治疗。对基于激光和光的兴趣越来越大。已经发现 CO2 和铒 YAG 激光系统比通过表面重修技术和其他基于烧蚀能量的设备进行的皮肤再生疗法的传统技术具有很大优势。

与非消融和分段技术相比,消融疗法更为传统,后者与更少的恢复时间和更多的并发症发生率相关。此外,针对寻常痤疮、脂肪分解和脂肪团的新疗法也出现了,包括提供消融和分次技术组合的创新设备,显示出显着的效果。允许提供具有患者安全性和治疗功效的新激光、光和其他能量设备治疗程序用于治疗计划和目标消融区的准确评估。因此,这意味着美容器械的技术进步有望推动欧洲美容器械市场的增长。

机会

提高对美容手术的认识

数字平台促进向目标用户传播信息。这些平台在促进整容手术方面发挥着重要作用。整容手术是指以最出色的方式之一进行的改善面部和身体外观的程序。这样的程序变得越来越流行。从历史上看,外科医生使用他们的私人网络帐户来提高认识,但今天现代外科医生正在逐渐利用 Instagram、LinkedIn、Snapchat、Twitter 和其他社交网站来提高对检测和治疗身体部位的审美吸引力和对称性的认识,即旨在对抗衰老迹象,使肌肤恢复活力和焕然一新。

社交媒体用于加强同事和公众的联系、宣传和意识。此外,研究人员注意到,社交网络参与度的提高与对整形手术的关注度增加相吻合,对某些应用程序的使用更是如此。这将导致销售额增加、产品组合增加和产品线扩展。因此,提高对检测和治疗的认识有望成为欧洲美容器械市场在预测年份增长的机会。

克制/挑战

美容外科手术费用高

产品的成本是市场的主要因素。对于一个平均收入的人来说,与较长时间的治疗相关的费用是相当棘手的。重症监护和重症监护病房服务的使用在全球范围内不断增加,其昂贵的成本是当前医疗保健系统的主要问题。基于现代技术的基于能量的设备通过使用等离子、激光等先进的方式减少脂肪来帮助调整和收紧身体的各个部位。

能源设备的成本因地因质量、耐用性和品牌而异。决定美容程序成本的关键因素包括确定程序的医疗机构或诊所、使用的技术、受影响的区域、患者的住院时间以及手术的复杂性等。手术的高成本是由于手术的各种检查点以及使用高科技方式来执行此类手术。由于技术先进的美容手术设备的成本很高,因此手术成本成比例地上升,因此预计手术的高成本会阻碍市场增长。

最近的发展

2021 年 1 月,欧洲领先的医疗美容设备公司 Candela 宣布推出 Frax Pro 系统,该系统是 FDA 批准的非烧蚀性分数设备皮肤表面重修,同时配备 Frax 1550 和新型 Frax 1940 涂抹器。这有助于公司扩大市场上的美学产品组合。

欧洲美容设备市场细分

欧洲美容设备市场根据产品、原材料、最终用户和分销渠道分为四个值得注意的部分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略,以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

产品

面部美容产品

身体轮廓设备

美容植入物

脱毛 设备

皮肤美容设备

其他

在产品的基础上,欧洲美容设备市场细分为面部美容产品、身体轮廓设备、美容植入物、脱毛设备、皮肤美容设备等。

原材料

聚合物

金属

生物材料

在原材料的基础上,欧洲美容器械市场分为聚合物、金属和生物材料。

最终用户

医院

皮肤科诊所

诊所

学术和私人研究机构

其他

根据最终用户,欧洲美容设备市场分为医院、皮肤​​科诊所、诊所、学术机构和私人研究机构等。

分销渠道

直接招标

零售销售

