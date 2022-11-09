医疗保健新闻：按技术、规模、份额、趋势、增长、区域展望和预测划分的新生儿（早产）婴儿护理市场

范围广泛的 A 市场调查报告涵盖市场动态，并根据市场动态和增长诱导因素估计增长率和市场价值。有了这份市场报告，为企业制定成功的营销策略变得毫不费力。行业报告在分析市场信息的同时，重点关注公众需求、能力和工作行业的持续增长、充满活力的报告或高数据保护服务。这份广泛的市场分析报告是一份详细而专业的报告，重点关注主要和次要驱动因素、市场份额、领先细分市场和地理分析。

全球新生儿（早产）婴儿护理市场 研究报告提供了很多内容，因此它在增长中发挥着非常重要的作用。它描述了对全球市场现状以及几个市场动态的深入研究。作为一份优质的市场研究报告，该报告为当今变革性市场中的企业提供了一种创新的解决方案。这份市场报告给出了最好的结果，因为它的结构很好地融合了先进的行业见解、实用的解决方案、人才解决方案和最新的技术。通用 A 市场报告考虑了许多企业需要的市场分析的方方面面。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年新生儿（早产）婴儿护理市场 价值 27.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 46.8 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 6.90%。市场由 Data Bridge 市场研究团队策划的报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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在新生儿（早产）婴儿护理市场运营的一些主要参与者 Koninklijke Philips NV（荷兰）、西门子医疗保健有限公司（德国）、美敦力（爱尔兰）、雅培（美国）、BD（美国）、通用电气（美国）、 FUJIFILM Holdings Corporation（日本）、CooperSurgical, Inc.（美国）、Fisher & Paykel Healthcare Limited（新西兰）、Nonin（美国）、Getinge AB（瑞典）、Dragerwerk AG & Co. KGaA（德国）、Natus Medical Incorporated（美国）、miracradle（印度）、Inspiration Healthcare Group plc（英国）、Analogic Corporation（美国）、Atom Medical Corp.（日本）、Hamilton Medical（瑞士）、Mead Johnson & Company, LLC（美国）、Medela AG（瑞士） ) 和 NIHON KOHDEN 株式会社（日本）等。

据估计，新生儿（早产）婴儿护理市场在预测期内将迅速增长。由于热量流失，早产儿更容易出现体温过低、低脂肪和低糖原以及其他问题。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，每年有超过 1500 万婴儿早产，其中约 100 万婴儿因早产问题而死亡。最具挑战性的职责之一是照看新生儿。引入先进的新生儿护理技术对于管理新生儿健康问题仍然至关重要。新生儿 护理 设备，特别是温度调节装置，需求量很大，制造商正在大力投资以满足需求。由于怀孕问题和母婴健康的进步和意识的提高，对更好的新生儿护理的需求也在增长。

新生儿出生，也称为早产，是婴儿在 怀孕第 37 周之前出生的情况。新生儿护理是对早产婴儿出生后头四个星期的额外护理。早产儿更容易出现健康问题，例如体重增加困难、呼吸困难以及需要广泛的医疗护理。因此，他们通常被关在新生儿重症监护室 (NICU)。

全球新生儿（早产）婴儿护理市场范围

新生儿（早产）婴儿护理市场根据产前和胎儿设备、产品、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产前和胎儿设备

超声和超声设备

胎儿多普勒

胎儿磁共振成像 (MRI)

胎儿监护仪

在产前和胎儿设备的基础上，新生儿（早产）婴儿护理市场细分为超声和超声设备、新生儿设备、胎儿多普勒、胎儿磁共振成像 (MRI) 和胎儿监护仪。

新生儿设备

婴儿保温箱和保育箱

光疗设备

新生儿监测设备和呼吸辅助

监控设备

在新生儿设备的基础上，新生儿（早产）婴儿护理市场细分为婴儿保温箱、光疗设备、新生儿监护设备以及呼吸辅助和监护设备。

产品

交付系统

比利灯

呼吸辅助装置

热控设备的

监控设备

诊断设备

早产儿配方奶粉

在产品的基础上，新生儿（早产）婴儿护理市场细分为分娩系统、bili 灯、呼吸辅助设备、热控设备、监控设备、诊断设备和早产婴儿配方奶粉。

应用

体温调节装置

监控系统

听力筛查设备

视力筛查设备

根据应用，新生儿（早产）婴儿护理市场细分为体温调节设备、监测系统、听力筛查设备和视力筛查设备。

终端用户

医院

儿科和新生儿诊所

疗养院

根据最终用户，新生儿（早产）婴儿护理市场分为 医院、儿科和新生儿诊所以及疗养院。

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新生儿（早产）婴儿护理市场动态

驱动程序

早产人数增加

全球早产儿数量的增加将是推动新生儿（早产）婴儿护理市场向前发展的主要因素。早产相关问题是五岁以下儿童死亡的主要原因。每年都有数百万人死于早产问题，而这些问题可以通过技术先进且具有成本效益的新生儿护理疗法来避免。

体温调节装置的采用率上升

体温调节设备的日益普及正在推动全球新生儿（早产）婴儿护理市场。对于身体不适的新生儿和婴儿，体温调节是必须执行的关键功能。新生儿体温过低会增加发病和死亡的可能性和危险。高代谢、多孔皮肤、宫内温度、不成熟的血管舒缩控制、下丘脑和中枢神经系统等变量使新生儿和儿童更容易受到体温调节不良的影响。

此外，NICU 单元安装数量的增加将成为影响新生儿（早产）婴儿护理市场增长的主要因素。与此相伴的是，政府宣传数量的增加以及儿科诊所的不断发展是加速新生儿（早产）婴儿护理市场增长的驱动因素。此外， 新生儿黄疸患病率的上升 和医疗基础设施支出的增加是主要市场驱动因素，将进一步推动新生儿（早产）婴儿护理市场的增长。

机会

越来越多的研发活动

此外，越来越多的研发活动将为新生儿（早产）婴儿护理市场的增长提供有利机会。

此外，在预测期内，先进技术的采用和新兴市场数量的增加将进一步为新生儿（早产）婴儿护理市场的增长提供有利机会。

限制/挑战 全球新生儿（早产）婴儿护理市场

然而，新生儿护理的可及性差将阻碍新生儿（早产）婴儿护理市场的增长率。与此同时，不利的报销情况将成为主要的市场制约因素并阻碍市场的增长速度。

另一方面，缺乏熟练和技术产品将挑战新生儿（早产）婴儿护理市场。此外，由于 COVID-19 爆发和缺乏意识而出现的不利条件将起到抑制作用，并进一步阻碍 2022-2029 年预测期间的市场增长率。

这份新生儿（早产）婴儿护理市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关新生儿（早产）婴儿护理市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

COVID-19 对新生儿（早产）婴儿护理市场的影响

持续的 COVID-19 大流行对新生儿婴儿护理部门产生了影响。全世界有数百万人，包括成人、儿童和新生儿，都受到这一流行病的折磨。COVID-19 的快速增长导致数千人入院，从而为医疗机构创造了对医疗设备的需求。COVID-19 感染更有可能影响新生儿和儿童，因为他们的免疫系统仍在发育。因此，各个政府机构为新生儿和儿童制定了专门的检测规范和标准以及有效的诊断流程。这导致在大流行期间对全球新生儿护理诊断和监测设备的需求。

最近的发展

2020 年 5 月，Drägerwerk AG & Co. KGaA 推出了专为早产儿设计的 Babylog VN600 和 VN800 呼吸机。随着公司产品线的增加，本次产品的推出将有助于公司扩大消费群体。

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新生儿（早产）婴儿护理市场区域分析/见解

分析了新生儿（早产）婴儿护理市场，并按上述国家、产前和胎儿设备、产品、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

新生儿（早产）婴儿护理市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿联酋, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于该地区主要参与者的存在，北美主导了新生儿（早产）婴儿护理市场。此外，医疗基础设施支出水平的提高将推动该地区市场的增长率。

由于该地区非常适合婴儿保健的国家，预计亚太地区将在预测期内增长。与此同时，先进医疗保健的日益普及和医疗保健支出的增加将推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

新生儿（早产）婴儿护理市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、新生儿（早产）婴儿护理市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对新生儿（早产）婴儿护理市场的影响。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

竞争格局和新生儿（早产）婴儿护理市场份额分析

新生儿（早产）婴儿护理市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的新生儿（早产）婴儿护理市场有关。

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该报告对全球和区域市场进行了全面评估。该报告包括深入的定性分析、来自真实来源的可验证数据以及对市场规模的预测。这些预测是使用经过验证的研究方法计算得出的。

该报告是通过广泛的初级和二级研究编制而成的。主要研究是通过对业内知名人士的采访、调查和观察来完成的。

该报告包括使用波特 5 力模型和安索夫矩阵的深入市场分析。此外，报告中还重点介绍了 Covid-19 对市场的影响。

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