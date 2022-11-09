邻二甲苯市场将以 5.76% 的复合年增长率增长，到 2028 年将获得巨额利润 增长、最新趋势和预测

在2021 年至 2028 年的预测期内，邻二甲苯 市场预计将以 5.76% 的速度增长。有关邻二甲苯市场的 Data Bridge 市场研究报告提供了有关预计将普遍存在的各种因素的分析和见解。预测期，同时提供它们对市场增长的影响。建筑业的崛起正在加速邻二甲苯市场的增长。

二甲苯是通过催化重整和煤碳化过程制造的石化产品，进一步用于制造焦炭燃料。它们还被用作多个行业和医疗技术的溶剂。二甲苯天然存在于煤和木焦油等中。邻二甲苯是二甲苯的商业异构体。它是一种基于苯的烃，其芳环上有两个甲基取代基。

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预计在预测期内推动邻二甲苯市场增长的主要因素是作为 PVC 制造过渡的需求增加。此外，邻二甲苯在油漆和粘合剂行业的广泛使用的增加进一步推动了邻二甲苯市场的增长。此外，汽车行业的高速发展进一步预计将加速邻二甲苯市场的增长。

另一方面，萘用于制造邻苯二甲酸酐 (PA) 以及对乙烯使用的严格指导预计将进一步阻碍邻二甲苯市场在时间线内的增长。此外，涂料和粘合剂行业的崛起将进一步为未来几年邻二甲苯市场的增长提供潜在机会。然而，邻二甲苯的有害神经副作用可能会在不久的将来进一步挑战邻二甲苯市场的增长。

竞争格局和邻二甲苯 市场份额分析

邻二甲苯市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的邻二甲苯市场有关。

邻二甲苯市场报告中涵盖的主要参与者是 Braskem、Formosa Chemicals & Fiber Corp、Reliance Industries Limited、Exxon Mobil Corporation.、Flint Hills Resources、SK Global Chemical Co. Ltd.、Honeywell International Inc.、Puritan Products、LOTTE Chemical CORPORATION, MP Biomedicals, Nutan Chemicals, PTT Global Chemical Public Company Limited, Merck KGaA, Tokyo Chemical Industry Co., Ltd., Doe & Ingalls, Sonoco Products Company, Total, Gadiv Petrochemical Industries Ltd, Cepsa, Royal Dutch Shell plc,在其他国内和全球参与者中。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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这份邻二甲苯市场报告详细介绍了新近发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关邻二甲苯市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介， 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

邻二甲苯 市场范围和市场规模

邻二甲苯市场根据应用和最终用途行业进行细分。不同细分市场之间的增长有助于您获得与预计在整个市场中普遍存在的不同增长因素相关的知识，并制定不同的策略来帮助确定核心应用领域和目标市场的差异。

根据应用，邻二甲苯市场细分为邻苯二甲酸酐、杀菌剂、除草剂、润滑油添加剂等。邻苯二甲酸酐进一步细分为醇酸树脂、聚酯树脂、增塑剂等。

在最终用途行业的基础上，邻二甲苯市场细分为汽车、建筑和建筑、油漆和涂料、航空航天和国防、海洋、电气和电子、农用化学品、石油和天然气、化工等。汽车进一步细分为乘用车、商用车等。建筑和施工进一步细分为住宅、商业、工业和其他。航空航天和国防进一步细分为商业、军事和其他。海洋进一步细分为货运、客运、补给船等。农用化学品进一步细分为杀虫剂、消毒剂等。

该报告的作者分析了考虑进行全球 h 市场研究和分析的发展中和发达地区。报告的区域分析部分对不同区域和国家的邻二甲苯行业进行了广泛的研究，以帮助参与者制定有效的扩张战略。

区域分析：该报告进一步研究了世界主要地区的邻二甲苯市场的生产和消费模式、进出口、供需比、创收、市场份额和规模以及该地区主要参与者的存在。邻二甲苯报告还涵盖了区域分析部分的区域内公司所采取的扩张计划。市场的区域分析包括预测期内的产量信息、消费量和模式、收入和增长率。

根据区域分析，市场主要分布在以下主要地理区域：

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