建筑化学品市场预计在 2022-2029 年注册 684.9 亿美元并以 8.10% 的复合年增长率增长

全球建筑化学品市场 定义

建筑化学品 是特种产品，对建筑行业的长期基础设施和节能、提高建筑耐久性和防止环境危害至关重要。在全球建筑化学品市场中，基础设施是最具吸引力的领域。混凝土外加剂和其他化学产品也有助于减少施工期间所需的水泥和水量。

2021 年建筑化学品市场价值 367.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 684.9 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 8.10%。“混凝土外加剂”占建筑化学品市场中最大的产品部分，因为它们在施工的第一阶段使用。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析和气候链情景。

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在预测期内，由于全球建筑活动的蓬勃发展和高度城市化，预计建筑化学品的需求量很大。此外，在中国和印度的推动下，金砖国家建筑业的蓬勃发展将对全球建筑化学品市场产生重大影响。预计这些提到的增长决定因素将进一步帮助市场的整体增长。

世界一流的建筑化学品市场分析报告在特定预测时间内具有相对于上升或下降的复合年增长率值波动。为生成本行业报告而收集的数据基于具有大样本量的数据收集模块。本市场报告的主要亮点是关键市场动态、当前市场情景和该行业的未来前景。更重要的是，在生成本报告时，对市场中不断上升的产品趋势、主要驱动因素、挑战和机遇进行了真实的认识和分析。通过在一流的建筑化学品报告中使用完善的工具和技术，将复杂的市场洞察转化为更简单的版本。

竞争格局和建筑化学品市场份额分析

建筑化学品市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的建筑化学品市场有关。

在建筑化学品市场经营的一些主要参与者是

巴斯夫（德国）

M&I材料有限公司（英国）

杜邦（美国）

索尔维（比利时）

WR Grace & Co.-康涅狄格州。（我们）

Setral Chemie GmbH（德国）

GCP 应用技术公司（美国）

RPM 国际（美国）

西卡印度列兵 有限公司，（瑞士）

Fosroc Inc.，（英国）

道琼斯（美国）

Arkem SA（法国）

Ashland Inc（美国）、Mapei SpA（意大利）

木湖（中国）建筑材料有限公司, (中国)

霍尔西姆（瑞士）

CHRYSO 集团（法国）

GCP 应用技术公司（美国）

Pidilite Industries Ltd.，（印度）。

阅读完整的分析报告以更好地理解（描述、TOC、表格和图表列表等）：https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-construction-chemicals-market

COVID-19 对建筑化学品市场的影响

冠状病毒的出现 对建筑化学品市场产生了负面影响。由于各国政府为遏制疾病传播而实施的各种预防性封锁措施，各种制造业以及建筑业的严重中断，导致市场出现巨大的财务挫折。世界各地的建筑工作都停止了，特别是在中国、印度、美国和欧洲国家等主要建筑中心。例如，由于冠状病毒的爆发和韩国经济增长放缓，预计 2020 年建筑业将下降 3% 左右。随着企业活动的封锁和恢复，市场可能会出现投资计划损失和取消计划项目，损害整个地区的建筑和建设。

最近的发展

2021 年 6 月，RPM International Inc. 宣布其 Carboline 子公司收购 Dudick Inc.。Dudick 是一家位于俄亥俄州 Streetsboro 的高性能涂料、地板系统和罐内衬制造商，年净销售额约为 1000 万美元。该交易的条款并未公开。全球建筑化学品市场范围

建筑化学品市场根据产品和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品

混凝土外加剂

表面处理

修复和康复

防护涂料

工业地板

防水、粘合剂

密封剂

灌浆和锚

水泥助磨剂

建筑化学品市场也根据产品细分为混凝土外加剂、表面处理、修复和修复、保护涂料、工业地板、防水、粘合剂、密封剂、灌浆和锚固剂以及水泥助磨剂。混凝土外加剂进一步细分为化学和矿物外加剂。化学外加剂由普通增塑剂、减水剂、促进剂、缓凝剂、引气剂和防水外加剂组成。矿物混凝土外加剂还包括稻壳灰、粉煤灰、粒状高炉渣和硅灰。混凝土外加剂部分预计将在市场上占有最大份额，因为它们在施工的第一阶段使用。

最终用户

商业的

工业的

基础设施

住宅

公共空间

根据最终用户，建筑化学品市场分为商业、工业、基础设施、住宅和公共空间。

建筑化学品市场的地理评估是：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）、

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利），

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚），

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等），

中东和非洲（沙特阿拉伯半岛、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

新的研究报告为全球建筑化学品市场提供了系统和描述性的方法。它构建了行业动态、不同细分市场、地区的总体增长程度以及各种其他参数，这些参数在扩大行业规模和价值方面非常有效。因此，本文件旨在清晰地了解全球建筑化学品市场中所有可能的条件和结构。

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关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

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