到 2029 年，保冷市场将以 8.30% 的速度增长| 趋势和商机

保冷是指提供两种或多种材料的混合物的过程，用于避免热量损失或热量增加。冷绝缘广泛用于环境阈值以下的温度，能够防止水分侵入、长期降解和冷凝。

2021 年全球保冷市场价值 52.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 100.1 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 8.30%。由于对玻璃纤维和矿棉等传统材料的高度偏好，HVAC 占据了各自市场中最大的应用领域。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场场景等市场洞察，数据桥市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消耗分析和气候链情景。

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市场分析和规模

冷绝缘被广泛应用于许多应用中，以避免表面冷凝，保持低温以进行过程控制并节省制冷。目前，冷绝缘因其保护环境免受温室气体排放的能力而受到广泛欢迎。

世界一流的冷绝缘市场分析报告在一定的预测时间内具有相对于上升或下降的复合年增长率值波动。为生成本行业报告而收集的数据基于具有大样本量的数据收集模块。这份市场报告的主要亮点是关键市场动态、当前市场情景和该行业的未来前景。更重要的是，在生成本报告时，对不断上升的产品趋势、主要驱动因素、市场挑战和机遇进行了真实的认识和分析。通过在一流的冷绝缘报告中使用完善的工具和技术，将复杂的市场洞察转化为更简单的版本。

竞争格局和 冷绝缘市场 份额分析

保冷市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的保冷市场相关。

在保冷市场经营的一些主要参与者是

巴斯夫（德国）

ROCKWOOL International A/S（丹麦）

圣戈班集团（法国）

欧文斯科宁（美国）

可耐福绝缘技术解决方案（美国）

金斯潘集团（爱尔兰）

Armacell,The K-FLEX Insulator SpA（意大利）

摩根先进材料（英国）

Etex 总部（比利时）

Aspen Aerogels, Inc.（美国）

约翰斯曼维尔（美国）

Zotefoams plc（英国）

Recticel NV（比利时）

NMC（比利时）

Unifrax（美国）

阅读完整的分析报告以更好地理解（描述、TOC、表格和图表列表等）：https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cold-insulation-market

COVID-19 对冷绝缘市场的影响微乎其微

COVID-19对包括保冷市场在内的各个行业产生了负面影响。由于 COVID-19 爆发期间面临的金融危机，公共和政府部门都遭受了巨大损失。由于社会疏远准则和实施封锁，许多国家的企业被关闭。由于劳动力短缺导致低产量下降，保冷行业面临巨大问题。由于石油和天然气以及化工等行业的生产和停产，对保冷材料的需求有所下降。但是，预计在后 covid-19 的情况下，保冷市场的需求将出现增长。

全球 保冷市场 范围

保冷市场根据类型和应用进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

类型

聚异氰脲酸酯

聚氨酯泡沫

丁腈橡胶

酚醛泡沫

陶瓷纤维

聚苯乙烯泡沫塑料（EPS、XPS）

应用

暖通空调

化学品

油和气

冷藏

其他

冷绝缘市场的地理评估是：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）、

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯和意大利），

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚），

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等），

中东和非洲（沙特阿拉伯半岛、阿联酋、埃及、尼日利亚和南非）

新的研究报告为全球冷绝缘市场提供了系统和描述性的方法。它构建了行业动态、不同细分市场、地区的总体增长程度以及各种其他参数，这些参数在扩大行业规模和价值方面非常有效。因此，本文件旨在清晰地了解全球冷绝缘市场中所有可能的条件和结构。

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Data Bridge Market Research是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功提供有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在 Gurugram 开设了新办事处，从而扩大了业务范围，高素质的人才团队为公司的发展而携手共进。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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