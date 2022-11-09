预测期内 3D 打印材料市场将见证 20.90% 的复合年增长率| 规模、份额和最新趋势

Data Bridge Market Research 分析，在 2021-2028 年的预测期内， 3D 打印材料市场的复合年增长率将达到 20.90%。医疗 、 汽车和其他行业 等各个最终用户垂直行业对 3D 打印技术的需求不断增长，以及对产品开发的兴趣日益浓厚，这是推动 3D 打印材料市场增长的两个主要因素。这意味着到2028年全球3D打印材料市场价值将达到73亿美元。

3D打印技术是一种通过添加后续层来制造三维物体的技术。3D 技术是一种附加工艺，可以在不浪费材料的情况下获得最终产品。3D 打印是一种比传统制造工艺更快的制造工艺。

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3D打印技术在电子 电气行业的应用越来越多，是推动3D打印材料市场增长的主要因素之一。3D 打印技术的大量可用性，以及 3D 打印技术提供的广泛优势，将进一步推动对 3D 打印材料的需求增长。各种终端用户垂直领域的增长和扩张将决定性地推动对 3D 打印材料的需求。

然而，高昂的材料成本以及原材料价格的波动 将是 3D 打印材料市场增长的巨大挑战。增材制造的特殊准备和对增值产品的需求将进一步阻碍市场增长。

竞争格局和 3D 打印材料市场份额分析

3D 打印材料市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场举措、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用程序包括在内。支配地位。上面提供的数据点仅与公司对 3D 打印材料市场的关注有关。

3D 打印材料市场报告中涵盖的主要参与者是 3D Systems, Inc.、通用电气公司、Evonik Industries AG、Stratasys Ltd.、Materialise、Arkema、DSM、ExOne.、Höganäs AB、EOS、Sandvik AB。(publ)、CRP TECHNOLOGY Srl、EnvisionTEC、SLM Solutions、Solidscape Inc.、voxeljet AG、Optomec, Inc.、Markforged, Inc.、Desktop Metal, Inc. 以及 BASF SE 等国内和全球公司。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据可单独获取。DBMR 分析师了解您的竞争力，并为每个竞争对手单独提供竞争分析。

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这份 3D 打印材料市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地化市场参与者的影响、新兴收入领域的机会分析、市场变化提供。法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和优势、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关 3D 打印材料市场的详细信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获取 分析师概述 。我们的团队将帮助您做出明智的市场决策，以实现市场增长。

全球 3D 打印材料市场范围和市场规模

3D 打印材料市场根据形态、材料类型、应用、技术和最终用户行业进行细分。不同行业的增长有助于了解预计将在整个市场中占主导地位的不同增长因素，并制定不同的策略来识别关键应用领域和目标市场之间的差异。

在形态的基础上，3D打印材料市场细分为粉末形态、丝状形态、液体形态和片状形态。

根据材料类型，3D 打印材料市场分为金属、塑料、弹性体、复合材料、陶瓷、树脂、蜡、纤维素、可食用材料、生物材料等。

根据应用，3D打印材料市场细分为原型制作、制造、研发等。

在技​​术的基础上，3D 打印材料市场分为 Polyjet、Fuse Deposition Modeling (FDM)、Selective Laser Sintering (SLS)、Stereo Lithography (SLA)、Colorjet 等。

在终端用户行业的基础上，3D 打印材料市场细分为汽车、航空航天和国防、医疗、消费品、建筑等。

3D 打印材料市场的地理评估：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）；

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利）、

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚）；

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等）；

中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、尼日利亚、南非）

新的研究报告为全球 3D 打印材料市场提供了系统的描述性方法。它构成了行业动态、单个行业、该地区的整体增长范围以及其他各种对扩大行业规模和价值非常有效的参数。因此，本文件旨在提供全球 3D 打印材料市场中所有可能的条件和结构的清晰视图。

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数据桥市场研究信息：

Data Bridge Market Research 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。一家创新的新市场分析和咨询公司，具有无与伦比的耐用性和先进的方法。我们致力于发掘最佳的消费者前景和培养知识，以帮助您的公司在市场上取得成功。

数据桥市场研究是 2015 年浦那建立的纯粹智慧和实践的结果。该公司诞生于一个拥有较少员工的医疗保健部门，他们希望在提供最高水平分析的同时覆盖整个市场。. 从那时起，公司不仅扩大了部门，于 2018 年在古尔冈地区开设了新办事处，还开设了一个由一群才华横溢的员工携手发展公司的地方。“即使在 COVID-19 的困难时期，当世界各地的一切都因病毒而放缓时，我们 Data Bridge 市场研究的专门团队也全天候 24/7 工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们的卓越。袖子。”

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