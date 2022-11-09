聚维酮碘市场规模，到 2029 年价值 212.58 美元，复合年增长率为 4.75% | Glide Chem Private Limited（印度）、Adani Pharmachem Private Limited（印度）、Boai NKY Pharmaceuticals Ltd.（中国）

聚维酮碘 （也称为碘多维酮）是一种防腐剂，用于在手术前后清洁皮肤。它可用于对医疗保健提供者的手和接受治疗的人的皮肤进行消毒。它也可用于治疗轻伤。

2021 年全球聚维酮碘市场价值 1.4565 亿美元，预计到 2029 年将达到 2.1258 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 4.75%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理范围、市场参与者和市场场景等市场洞察，Data Bridge 市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析。、价格分析、生产消费分析和气候链情景。

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在过去的几年里，化学工业取得了巨大的增长。此外，制造业的显着进步 为润滑油市场做出了重大贡献 ，进一步推动了整体增长。

世界级的聚维酮碘市场分析报告的 CAGR 值在特定预测时间内随上升或下降而波动。为生成此行业报告而收集的数据基于具有大样本量的数据收集模块。这份市场报告的主要亮点是关键市场动态、当前市场情景和该行业的未来前景。此外，在生成本报告时，对市场中不断上升的产品趋势、关键驱动因素、挑战和机遇进行了实际识别和分析。在一流的 聚维酮碘 报告中使用成熟的工具和技术，将复杂的市场洞察转化为更简单的版本。

竞争格局和聚维酮碘市场份额分析

聚维酮碘市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用程序包括在内。支配地位。提供的上述数据点仅与公司对聚维酮碘市场的关注有关。

谁是聚维酮碘市场上最杰出的参与者？

格莱德化学私人有限公司（印度）

Adani Pharmachem Private Limited（印度）

博因克药业股份有限公司 (中国)

Lasa Supergenerics Ltd（印度）

Medline Industries, Inc.（美国）

RN 实验室 PVT。有限公司（印度）

巴斯夫（德国）

SamratPharmachem Limited（印度）

上海御景水溶性材料科技有限公司 （中国）

黄山邦盛药业股份有限公司 (中国)

维沙尔研究所（印度）

Sigma Aldrich（美国）

默克公司（美国）

博爱新开元药业（中国）

花王株式会社（日本）

日本触媒株式会社（日本）

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COVID-19 对聚维酮碘市场的影响

最近的冠状病毒爆发对聚维酮碘市场产生了积极影响。即使在大流行期间，聚维酮碘的增长也是由于其抗菌特性。随着卫生要求的增加，据估计聚维酮碘具有巨大的机会。此外，在 COVID-19 爆发期间，用聚维酮碘和氯化自来水刷牙以预防上呼吸道感染变得越来越重要。聚维酮碘制造商正在改进他们的设计和配方能力，以利用牙科设备和 PVP-I 衍生牙线产品的收入机会。由于洗必泰酒精 (CA) 是选择性剖宫产 (CS) 前聚维酮碘的替代品，因此公司需要提高产能。PVP-I的低成本抵消了CA的优势。由于增强上皮化的好处，PVP-1 脂质体水凝胶在伤口愈合应用中的应用引起了极大的兴趣。因此，聚维酮碘市场的公司正在加大研发力度，以评估 PVP 对新型冠状病毒的疗效。例如，消费者保健产品的全球领导者 Avrio Health LP 启动了一项计划，调查以聚维酮碘为活性成分的 Betadine® 消毒产品的潜在安全性和杀病毒特性。聚维酮碘公司正在提高体外和体内研究的功效，以研究聚维酮碘对导致 COVID-19 的病毒的影响。PVP-1 脂质体水凝胶在伤口愈合应用中的应用受到了广泛关注。因此，聚维酮碘市场的公司正在进行研发，以评估 PVP 对新型冠状病毒的疗效。D 我们正在加大努力。例如，消费者保健产品的全球领导者 Avrio Health LP 启动了一项计划，调查以聚维酮碘为活性成分的 Betadine® 消毒产品的潜在安全性和杀病毒特性。聚维酮碘公司正在提高体外和体内研究的功效，以研究聚维酮碘对导致 COVID-19 的病毒的影响。PVP-1 脂质体水凝胶在伤口愈合应用中的应用受到了广泛关注。因此，聚维酮碘市场的公司正在加大研发力度，以评估 PVP 对新型冠状病毒的疗效。例如，消费者保健产品的全球领导者 Avrio Health LP 启动了一项计划，调查以聚维酮碘为活性成分的 Betadine® 消毒产品的潜在安全性和杀病毒特性。聚维酮碘公司正在提高体外和体内研究的功效，以研究聚维酮碘对导致 COVID-19 的病毒的影响。D 努力评估 PVP 对新型冠状病毒 I 的疗效。例如，消费者保健产品的全球领导者 Avrio Health LP 启动了一项计划，调查以聚维酮碘为活性成分的 Betadine® 消毒产品的潜在安全性和杀病毒特性。聚维酮碘公司正在提高体外和体内研究的功效，以研究聚维酮碘对导致 COVID-19 的病毒的影响。D 努力评估 PVP 对新型冠状病毒 I 的疗效。例如，Avrio Health LP 是消费者保健产品的全球领导者，已启动一项计划，调查以聚维酮碘为活性成分的 Betadine® 消毒产品的潜在安全性和杀病毒特性。聚维酮碘公司正在提高体外和体内研究的功效，以研究聚维酮碘对导致 COVID-19 的病毒的影响。

最近的发展

2021 年 2 月，Avrio Health 推出了 Betadine，这是一种含有 0.5% 聚维酮碘作为活性成分的无菌口腔冲洗液。一种预防腐口腔冲洗产品，专为牙科手术、拔牙和注射前口腔粘液修复而设计。该计划的主要目的是扩大当前的产品组合并在市场上创造竞争优势。

2020 年 7 月，BD 推出了一种用于皮肤准备的完全无菌溶液聚维酮碘。该产品称为 BD Purprep，医疗专业人员使用该产品为患者的皮肤做手术准备。在美国，它作为一次性皮肤消毒剂中使用的皮肤消毒杀菌溶液（PVP-I）出售。该产品专门设计用于通过促进非接触式灭菌和防止交叉污染来降低无菌产品微生物污染的可能性。 全球聚维酮碘市场覆盖率

聚维酮碘市场根据产品、类型、浓度、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将有助于分析行业的边际增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察，帮助他们做出战略决策，识别关键市场应用。

产品

电子级

医药级PVP-I

工业级PVP-I

医疗级PVP-I

类别

擦洗

局部解决方案

软膏

专注

10% 溶液

7.5%溶液

应用

感染预防

皮肤杀菌

器械灭菌

水产养殖

养殖业

食品工业

医院和诊所

ETC

最终用户

农药

电子产品

油漆和涂料

石化

药物

ETC

聚维酮碘市场的地理评估：

北美（美国、加拿大、北美国家和墨西哥）；

欧洲（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利）、

亚太地区（中国、日本和韩国、亚洲国家、印度和东南亚）；

南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚共和国等）；

中东和非洲（沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、尼日利亚、南非）

新的研究报告为全球聚维酮碘市场提供了系统的描述性方法。它构成了行业动态、单个行业、该地区的整体增长范围以及其他各种对扩大行业规模和价值非常有效的参数。因此，本文件旨在提供全球聚维酮碘市场所有可能条件和结构的清晰视图。

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数据桥市场研究信息：

Data Bridge Market Research 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。一家创新的新市场分析和咨询公司，具有无与伦比的耐用性和先进的方法。我们致力于发掘最佳的消费者前景和培养知识，以帮助您的公司在市场上取得成功。

数据桥市场研究是 2015 年浦那建立的纯粹智慧和实践的结果。该公司诞生于一个拥有较少员工的医疗保健部门，他们希望在提供最高水平分析的同时覆盖整个市场。. 从那时起，公司不仅扩大了部门，于 2018 年在古尔冈地区开设了新办事处，还开设了一个由一群才华横溢的员工携手发展公司的地方。“即使在 COVID-19 的困难时期，当世界各地的一切都因病毒而放缓时，我们 Data Bridge 市场研究的专门团队也全天候 24/7 工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们的卓越。袖子。”

我们提供广泛的服务，包括经过市场验证的行业报告、技术趋势分析、形成性市场研究、战略咨询、供应商分析、生产和需求分析以及消费者影响研究。

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