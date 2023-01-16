2022 年全球土壤改良市场主要行业参与者的关键业务战略和 2028 年 COVID-19 影响分析

MarketandResearch.biz 为准备一份关于土壤改良剂 市场 的报告进行了广泛的研究，该报告提供了关于 市场及其在预测期内（2022-2028）的状况。 该报告还计算了细分市场和子细分市场的复合年增长率。 该报告包括增长率、产品类型分析、应用分析、最终用户分析、市场规模、 按产品类型、应用、最终用户、制造成本分析、制造商的市场竞争、按地区划分的市场份额等进行市场细分。 除此之外，该报告还包括全球 土壤改良剂 市场在历史和预测期间（2022-2028 年）的收入和销量。

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本报告涵盖的区域包括南美洲（阿根廷、巴西、南美洲其他地区）、北美（美国、加拿大、墨西哥）、欧洲（德国、荷兰、意大利、法国、英国、欧洲其他地区） )、亚太地区（印度、中国、日本、韩国、澳大利亚、台湾、亚太其他地区）、MEA（中东、非洲）

在这些地区运营的玩家有：

BASF、Bayer、FMC Corporation、UPL、Evonik Industries、Novozymes、Solvay、Nouryon、Oro Agri(Rovensa)、Timac Agro(Roullier)、住友、宏达兴业、DOW Chemical Company、Eastman Chemical Company、Akzo Nobel NV, Nutrien Ltd, Croda International PLC, ADAMA Ltd, Aquatrols, Sanoway GmbH

报告涵盖的地区有：

美洲（美国、加拿大、墨西哥、巴西）、亚太地区（中国、日本、韩国、东南亚、印度、澳大利亚）、欧洲（德国、法国、英国、意大利、俄罗斯）、中东和非洲（埃及、南非） 、以色列、土耳其、海湾合作委员会国家）

按应用划分的市场细分，分为：

农业、园艺、林业、其他

按类型细分市场，产品可分为

粉状土壤改良剂、颗粒状土壤改良剂、液体土壤改良剂

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